Los Premios Mamerto: el nuevo invento pendejo de María Fernanda Cabal

En VICE estamos pensando en tener una sección entera dedicada a la representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal. Pero tal vez no habría tanto espacio para ella. Es impresionante el nivel de producción mediática que les da a los medios. Ella pasa por ignorante con todas estas salidas, pero no lo es. O no del todo.

Es, al contrario, conocedora de una realidad que se inventó a la fuerza; una que, para mal de Colombia y sus políticos, no existe. Y desde esa concepción, desde ese extraño universo que la derecha mundial creó (como la negación del cambio climático en Estados Unidos), se inventa cosas y las predica. Se las sabe de memoria. Como que la Unión Soviética todavía está viva, como que el Ejército es una fuerza letal diseñada para matar, como que El siguiente programa era un programa bonito en el que respetaban a la gente.

Tan linda.

A fuerza de estas mentiras (que las víctimas nombradas de la masacre de Mapiripán eran todas guerrilleros, eso dice ahí, o que Sergio Fajardo es un político de izquierda) logró hacerse tendencia nacional en el programa de Vicky Dávila al medio día de hoy en W Radio. ¿La razón? Se inventó unos Premios Mamerto que galardonan al «mamerto del año», entre otras categorías que están disponibles en un sospechoso canal de YouTube, cuyo sospechoso nombre es «Chivas y Crónicas». No debe ser ni lo uno ni lo otro, porque así es este fenómeno, cuya víctima es también el periodismo y la verdad. O la posverdad.

Vicky, al finalizar, se despidió en medio de risas, como si estuviera entrevistando a una comediante y no a una congresista. María Fernanda Cabal es ambas cosas. Pobrecita. Pobre país. Pobres todos. La futura representante del Centro Democrático en el Congreso (¿hay alguna duda de que ganará una curul en estas elecciones?) presentó ayer las categorías.

Vean ustedes mismo la vergüenza:

Y hasta mañana.