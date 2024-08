Preso en mi ciudad: El G20 en Buenos Aires

Desde ayer jueves 29 de noviembre y hasta el domingo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentará en calle propia lo que es recibir a los líderes políticos más importantes del mundo. Los que trabajamos, vivimos, o pasamos por ahí ya estamos experimentando la paranoia, las restricciones y la tensión que conlleva semejante despliegue de seguridad y carga simbólica en un país que el último año ha perdido más de 100 mil empleos y devaluado inmensamente su monedad y calidad de vida. ¿A que suena todo esto en las calles azules que Gustavo Cerati supo inmortilizar? Sería imposible hacer una banda de sonido exhaustiva que refleje la violencia figurada y literal y el color de los anticuerpos criollos, pero mientras nosotros estamos, como cantan Los Redondos aquí abajo, presos en nuestra ciudad, les dejamos esta playlist para que se haga una idea.

Pueden pensar qué le falta, qué le sobra y, navegar entre los tracks no desarrollados. Esto significa viajar de una patada en el culo a Nueva York con Los Gardelitos, ver al diablo cargando las armas con Los Espíritus, ir a parar a la comisaría con Bajo Palabra y esperar la devaluación de marzo con Andrés Calamaro.

Y dice así.

Intoxicados – “Como ganado” con Resistencia Suburbana

¡Baby la vida es un ciclo!, dice el maestro. Cómo que no, amigo. Si este himno fue editado en noviembre de 2001. ¡NOVIEMBRE de 2001! Un mes antes de que Argentina, gobierno y FMI mediante, volara por el aire. Y ahora mirá: casi la misma historia. Casi. Diecisiete años después que el inmenso y malogrado Pity Álvarez, de quien ya hablamos aquí, se mandara tremendas barras junto al compa Luisito alfa, “Como Ganado” no pierde un gramo de vigencia: “Conozco una familia cerca de mi rancho / padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano / la madre está esperando el cuarto varón / el padre está sufriendo desocupación / Juntos pelean por su dignidad / porque los impuestos se fueron acumulando / no tienen trabajo, no los pueden pagar / encima en las marchas los cagan a palos (…). Cuídense amigos y amigas que van a marchar entre los 20 mil policías que sitian en estos momentos la ciudad de Buenos Aires. Como dice Luis: son muy buenas personas como para estar en cana.



Babasónicos – “Orfeo”

“Vengo a ofrecer mis atributos, mi misión y doy mi voz a la causa”, arranca Adrián de Saint Exupe-Dárgelos en esta master-class de escritura-rock, novena canción de su reciente Discutible. El jedi de Lanús contorneó en su letra al golem de la periferia que este momento de la realidad Argentina demanda y a gritos. No vamos a decir que es Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular para no molestarlo, pero se intuye que Dárgelos estuvo bastante al tanto de las últimas manifestaciones en Argentina, que tendrán el viernes una jornada histórica cuando cerca de 30 mil manifestantes marchen (o intenten hacerlo…) en medio de un operativo de seguridad nunca ante visto en estas latitudes.



Azul Azul – “La Bomba”

Noviembre ha sido el mes del “paquete sospechoso” en Buenos Aires. Desde que hace diez días, cuando unos anarquistas casi se arrancan la cabeza al intentar poner un explosivo en la tumba de un brutal jefe de la policía del siglo pasado —¿para qué demonios serviría hacer algo así? — las alertas sobre paquetes “extraños” encontrados en la calle ganaron la agenda de los medios de comunicación. De hecho, mientras este artículo se escribía el escuadrón antibombas de la Policía hizo estallar uno de esos en plena 9 de Julio, la avenida principal de la Ciudad.



¿Era algo peligroso? Aún no se determinó. Aunque por ahora, todo lo hallado, incluyendo un viejo televisor portátil en el centro de la ciudad, una valija en el subterráneo y algo que simulaba ser una bomba cronometrada en el Hospital Garrahan, eran puros fakes. Por eso viene Azul Azul con este baile que es una… ¿qué? ¿Vos pensás que la Batalla Cultural debe ser literalmente una batalla? ¿Qué se así se atrae a la gente a las ideas políticas? Nunca entraste de colado a un cumpleaños, ¿verdad?





Duki – “She don’t give a fo” con Khea

“Recomendamos que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la Ciudad va a estar muy complicada, porque las medidas son muy fuertes y las decisiones que vamos a tomar si existe violencia, van a ser vio… van a ser decisiones inmediatas”. La que habla es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y si hay alguien en esta novela de realismo-terror-rural mágico que don’t give a fo sobre absolutamente nada, ahí la tienen. La logística del g20 demandó que se clausure todo el centro y buena parte del norte de Buenos Aires.

¿Cuánta gente vive ahí, se ve afectada por el cierre y, según ella, debería irse cuatro días con el dólar a 40 pesos? ¿Unas 300 mil? Casi la misma cantidad de veces que el entrevistador dice “sí-sí” con la cabeza. Así estamos.





Malajunta – “Ruido lindo y barrial” con Snead & Larsen

Porque no todo en esta saga son autos negros con patentes extrañas, policías con zapatillas blancas listos para disfrazarse de persona y grupos de medios hablando de lo elegante que está Melania Trump, recordamos que se armó la tan necesaria Fiesta de los Pueblos Libres. Vayamos escuchando esta pieza barrial de Malajunta con Sneed & Larsen. hoy jueves hasta las 23 frente al Congreso de la Nación, con Sudor Marika y Kumbia Queers. Policías de civil por favor abstenerse.





La Renga – “Cuando estés acá”

La otra vez, en la anteúltima noche antes de que la ciudad se convirtiera en una jaula, un amigo me invitó a beber y concluimos que a Juan Román Riquelme lo invento José Hernández y que es, además del último 10, el último gaucho, la última voz de tierra adentro que le queda a esta París con dos dígitos de desempleo y Metrobus que pretende ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No recordé entonces a Gustavo Fabián “Chizzo” Nápoli, el juglar de Mataderos y Barrio Uno, el último de su especie en sobrevivir a la licuadora que hizo del rock una commoditie de las Relaciones Públicas incapaz de asustar si quiera a los inversores en Argentina. Y miren que esos han salido al tiro como Usain Bolt en los últimos 3 añitos. El “Chizzo” y La Renga cumplirán en diciembre tres décadas en un camino que, desde aquí, desde antes de la CÍA me registre la acreditación para la Cumbre de Líderes, tiene más que ver con los lazos identitarios folklóricos y no escritos que con la gacetilla de prensa en comic-sans que busca una aparición destinada a perecer entre la pantalla y el pulgar del prójimo. Trascendental y universal, despreciada por los que yatusabes y entendido por los que no necesitan entender, como Discépolo cuando escribió ese tango o Pablo Lescano cuando pidió las manos de todos los negros arriba, El Chizzo: “con verte nacer ¿cómo hay quien puede ver / un mundo para destruir? / Ojos que no ven, corazones que no sienten / y vos que estás por venir. / A cada instante habrá un flor / y en cada flor habrá un instante /en que la vida se desnude / ante esos ojos necios”

