Algunos presos nos contaron sus propósitos de año nuevo

Por fuera, el Año Nuevo se siente como un nuevo comienzo. Lo veo como una oportunidad para pasar la página, para recorrer caminos nuevos y emocionantes. Pero cuando estuve en prisión, no fue así para mí. En mis veintiún años de encarcelamiento ni siquiera tuve propósitos de año nuevo. Siempre pensé que eso era algo para los que estaban afuera, para los que tenían el control de sus vidas. El día de Año Nuevo era como cualquier otro día en el calendario; simplemente esperaba estar más cerca de mi libertad.

Pero no quiero dar la impresión de que todos los reclusos carecen de esperanza. Hay muchos presos que celebran el nuevo ciclo. Simplemente lo hacen de maneras diferentes. No hay borracheras hasta el amanecer, ni fiestas alocadas. Y, en cuanto a los propósitos, los presos piensan en cosas más grandes que dejar de consumir azúcar o tomar menos café. Piensan en por fin poder salir, o en desarrollar mejores estrategias para sobrevivir mientras se está adentro.

Videos by VICE

Aunque estoy libre desde hace tres años, me he mantenido en contacto con muchos de mis amigos en prisión que piensan mucho en sus promesas de año nuevo. Hablé con ellos hace poco para conocer qué tipos de propósitos se plantearon para 2018. Uno de ellos, que está por salir, me contó de su sueño por juntar de nuevo a su familia. Un pandillero me dijo que iba a tratar de conocerse mejor para tomar mejores decisiones. El compromiso que estos hombres tienen con su futuro habla mucho de la perseverancia que tenemos los humanos frente a las adversidades.

Esto fue lo que dijeron.

Lea también:

Angel Ocasio

Reg. #00373-748

23 años de prisión por conspiración con drogas en FCI Danbury, Connecticut.

Mi propósito de año nuevo es empezar a ser productivo tan pronto llegue a casa el 9 de enero. Tengo dos planes de pequeños modelos de negocio que quiero ejecutar días después de haber salido. Dormir no será una opción para mí. Sé que las cosas van a ser difíciles, pero tengo que ser implacable para que mi negocio florezca. Tengo cuarenta y ocho años y estoy terminando una sentencia de veintitrés. Son más de veinte años de mi vida que no recuperaré. Tengo que aprovechar el tiempo al máximo para darle estabilidad a mi vida y para ayudar a reunir a mi familia, y así poder disfrutar con mis nietos y darles algo de seguridad.

No puedo esperar a salir de la cárcel. Las cosas van a ser duras en Puerto Rico, que es donde me soltarán, pero prefiero eso a la prisión. Por muchos años, el 31 de diciembre no fue más que otro día. Pero esta vez quiero juntar a mi familia, pasar tiempo con ella, hacer las cosas que alguna vez hicimos. Estas esperanzas me ayudaron a sobrellevar algunos de los días más difíciles de mi condena.

Timothy Tyler

Reg. #99672-012

Cadena perpetua por cargos relacionados a LSD en Jessup, Georgia (indultado por Obama).

Mi propósito de año nuevo será comer únicamente comida saludable. Pareciera que cuando yo comiera saludablemente, mi hermana, en el mundo libre, también lo hiciera. Cuando yo como bien, ella come bien. Así que planeo comer bien para mejorar su salud. El próximo año salgo en libertad, así que quiero estar lo más sano posible, y tenerla a ella sana también, para que podamos vivir una vida decente y prolongada.

Por otra parte, me gustaría ver a mi hermana recuperarse de la depresión. Siempre hemos sido cercanos y ella ha estado muy deprimida desde que me mandaron a la cárcel hace veinticinco años. Verla vivir sin depresión sería genial para mí. Es mi mejor amiga y lo que la haga feliz, me hace feliz.

También, cuando salga, me encantaría poder consagrar a las personas que entren a los conciertos de Grateful Dead en 2018. Podría hacer de eso un ritual sagrado que incrementaría la consciencia de quienes vayan. Teniendo en cuenta que me he perdido los conciertos de los Dead por más de veinticinco años, esto es algo que Bob Weir debería permitirme.

Donald Green

Reg. #39747-019

Cadena perpetua por conspiración con drogas en FCI Coleman, Florida.

Mi propósito de año nuevo es trabajar muy duro en mi caso para poder ganarme mi libertad en 2019 y salir de la demencia de la cárcel. También planeo ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos en la biblioteca de derecho. Los ayudaré en su búsqueda de libertad por medio de The Firm: un grupo de abogados reclusos que ayuda a otros presos que han sido engañados o estafados por sus abogados y por el sistema.

Robert Rosso

Reg # 05546-010

Cadena perpetua por conspiración con drogas en FCI Terre Haute, Indiana.

He pensado mucho en los propósitos de año nuevo. Este año pensé en algo con lo que me voy a comprometer. Planeo ver menos noticias y enfocar más tiempo y energía en mis proyectos de escritura. Por ejemplo, los últimos diez años, empezando a las seis de la mañana, he visto dos horas de noticias todas las mañanas. En las tardes, mis noticias empiezan a las cinco, seguido de Inside Edition a las cinco y media, TMZ a las seis, y luego World News después de eso. Son cuatro horas perdidas. Así que a partir del primero de enero de 2018, bajaré a media hora en la mañana y media hora en la tarde.

Esto me dará más tiempo para enfocarme en mis proyectos. Empecé a escribir un libro que ahora estoy terminando; mi meta es que lo publiquen este año y poder empezar una secuela. Además, menos tiempo de noticias significa que podré editar y diagramar una compilación de cuentos que he querido publicar. También quiero mantenerme positivo frente a mi familia. Esta época del año es especialmente difícil para mis padres.

Walter Johnson

Reg. #47510-053

Cadena perpetua por Ley de tres strikes en FCI Otisville, Nueva York

Mi propósito de año nuevo es conocerme mejor a mí mismo que a cualquier otra persona. De ese modo podré sacar todo mi potencial. Durante muchos años estuve haciendo cosas que no quería hacer, o que no entendía la razón por la cual las hacía. Creía que ser un criminal era equivalente a ser un héroe. Pero a medida que pasaba el tiempo me di cuenta de que la mayoría de mis actos criminales fueron por avaricia, por un deseo insaciable de satisfacción que no tenía en cuenta a nadie más que a mí.

Un héroe es aquel que actúa con solidaridad y abnegación. Pone su vida en riesgo para que otros puedan vivir en paz. Ahora sé que llegué a este mundo por una razón, y estuve cerca de tirar mi vida a la basura por escoger a la gente equivocada, a las cosas equivocadas. Ahora sé que puedo hacer cosas realmente poderosas con mi vida. Cosas que ayudan a otras personas a encontrarse y vivir sus sueños. Me tengo que asegurar de que cada acto que cometa en 2018 sea un acto que me enorgullezca pasarle a mi nieto.

Sigue a Seth en Twitter.