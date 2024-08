Estas son nuestras recomendaciones para el Primavera Sound 2018

Cuanto más se acerca el Primavera Sound, más nervioso nos ponemos todos con el tema de las bandas que vamos a ir a ver. Un nerviosismo que empieza cuando sale el cartel, aumenta cuando salen los horarios —y los míticos solapes— y que llegará a su clímax el miércoles antes de que empiece todo, momento en el que discutirás muy fuerte con tus colegas porque de repente quieren ir a ver a no sé qué banda. Una variable inesperada que hace saltar por los aires ese horario perfectamente cuadriculado que habíais montado.

Pero no te preocupes, porque —como en cualquier festival— tus planes van a saltar por los aires sí o sí cuando vayas ciego, o cuando estés cansado o cuando tengas hambre o cualquier otra cosa que tampoco entraba en tus planes. Cuando los planes se esfumen, recuerda nuestras palabras y dirígete al escenario más cercano en el que esté sonando alguna de nuestras recomendaciones de este año.

Ariel Pink. Imagen vía Primavera Sound

Ariel Pink

«Este tío es un genio». Es lo único que oigo cada vez que pregunto a mis colegas cómo explicarían por qué hay que ir a ver a Ariel Pink en el Primavera Sound. La verdad es que a mí tampoco se me ocurre nada mejor. Melodías maravillosas, que a veces suenan como pasadas por una triturada y otras no, que a veces tienen ramalazos rockeros y otras es un pop delicado y precioso; canciones raras, canciones normales. Pero todas ellas bellas.

Ariel Pink toca el sábado 2 de junio a las 20:25 y el domingo 3 de junio a las 00:45.

Mujeres

Sí, ya se lo que estáis pensando, “ya están los de VICE recomendando a la banda de su amiguito el Pol Rodellar ese, menudos capullos, voy a comentar en el post de Facebook que por culpa de esto acaban de perder un seguidor” o incluso penséis que es el mismo Pol Rodellar el que está escribiendo estas líneas, pero no es así. ¿No me creéis? Bien, la prueba de ello es que en todo el artículo no he utilizado ni utilizaré las palabras “tipo” ni “jodido” ni ningún derivado. Al lío.

Mujeres lo petan. Cualquiera que los haya visto en directo lo sabe. En sus conciertos se mezcla el amor puro y absoluto hacia la —ahora tan denostada en según qué círculos— música de guitarras y a la vez un sentido del show y del humor propio de Spinal Tap. Este año han hecho unos cuantos sold outs —parece que ahora hay que anunciarlo así SIEMPRE que pasa— y se han petado España en furgoneta. En fin, no sé, que cuando pienso en Mujeres pienso en rock escrito en letras de neón rojo gigante.

Y además ahora se han quitado la tontería esa de hacer música en inglés y han hecho un disco totalmente en español para que podamos cantar todas las canciones en el poguito con el puño bien alto sin hacer el mítico guachipei. En fin, que tocan a las 3AM del sábado, una hora perfecta para acabar de destruirse por completo antes de pasar definitivamente al estado de destrucción psicofísica absoluta que se prolongará hasta bien entrado el domingo. O el lunes.

Mujeres toca el sábado 2 de junio a las 3:20.

The Blaze. Imagen vía Primavera Sound

The Blaze

The Blaze hace ese tipo de música electrónica que no te puede no gustar. Que es como familiar, como si la conocieses de toda la vida aunque nunca la hayas escuchado. Que te da ganas de bailar y a la vez te hace sentir nostalgia de algo que nunca te ha pasado. En sus vídeos, que son brutales, mezclan esos sentimientos con la estética quinqui del extrarradio de las grandes ciudades francesas y la gente se ve que lo flipa con eso, pero en esta recomendación no tiene mucho sentido hablar de ellos porque se trata de que vayas a verlos no de que pongas un vídeo en YouTube, así que vamos a dejarlo aquí.

The Blaze actúa el sábado 2 de junio a las 3:10.

Migos

No tengo ni idea de música urbana —que es el nuevo paraguas para no decir trap a pesar de que todo el mundo que lo utiliza esté pensando en el-fenómeno-anteriormente-conocido-como-trap cuando lo dice— pero estos tíos me enrollan bastante. No sé, será porque un amigo me pasó el videoclip de “T-shirt” como 300 veces cuando salió y se obsesionó con que teníamos que vestir así —algo tanto física como económicamente imposible—, pero el caso es que es de los pocos grupos de ¿rap? —de verdad, yo es que ya no sé como se le tiene que llamar a esta movida para que no te llamen pollavieja— que he estado escuchando de forma habitual este último año.

Todas sus canciones entran como deslizándose, suavemente, sin estridencias, como invitándote a dejarte llevar. Y eso es lo que pretendo hacer.

Migos toca el viernes 1 de junio a las 23:00.

Fever Ray

Tras nueve años de silencio Fever Ray ha vuelto. Pero —como suele pasar cuando vuelves después de nueve años— ha cambiado bastante. Musical y estéticamente es más experimental y sus videoclips dan bastante más mal rollo —To the moon and back, es de esas cosas que no deberías ver antes de irte a dormir si no quieres tener pesadillas, o como mínimo sueños muy raros—, una sensación que por lo que parece, transmite también en sus directos. Su actuación en el Primavera Sound promete ser salvaje a la par que memorable.

Fever Ray actúa el jueves 31 de mayo a la 23:35.

Slowdive. Imagen vía Primavera Sound

Slowdive

Nunca he sido de ver a bandas que lo dejan y vuelven. En general, suelo pensar en las reuniones como formas de ganar de dinero para cantantes y grupos caídos en desgracia o como intentos por revivir algo que ya no tiene sentido. Pero a veces, solo a veces, muy muy muy pocas, no es así. A veces las reuniones sirven para que un grupo vuelva a retomar las cosas donde las dejó en su momento, mejor de lo que lo podrían haber hecho si entonces hubiesen seguido juntos.

Esto es lo que creo que pasa con Slowdvie: volvieron en el 2014 y el año pasado sacaron un disco. Sin prisas, haciendo las cosas bien y demostrando que su reunión no era un ejercicio de nostalgia barata. Pero eso sí, que por favor no se dejen ninguna del Just for a day sin tocar.

Slowdive toca el sábado 2 de junio a las 21:30.

A$AP Rocky

Probablemente estemos ante la persona más guapa del festival. Y no me refiero solo a los artistas, sino también a las miles y miles de personas que pisarán el Parc del Fórum y las salas. Señalo este hecho porque es algo que mucha gente me ha comentado y hasta yo mismo —un hombre cien por cien heterosexual, como diría Romeo Santos— he pensado. El caso es que para mí, ser guapo justifica totalmente la recomendación y la asistencia al concierto de A$AP Rocky. Eso y que este tío solo saca temazos. Pero sobre todo lo primero, lo de ser guapo.

A$AP Rocky actúa el sábado 2 de junio a la 1:40.

John Maus

Desde hace unos años estoy un poco obsesionado con la música medieval y del renacimiento. No es que haya tenido una refinada educación musical —más bien al contrario— ni tampoco me interesa la música sacra, pero el caso es que cosas como el Cancionero de Palacio me flipan. Supongo que por eso me gusta tanto lo que hace John Maus y cómo lo hace, pues entre todo esa especie de synth pop lo-fi bailable, coreable y pogueable, se cuelan esas mismas músicas antiguas. Además en directo se convierte en una bestia que multiplica por diez todo lo que te hacen sentir sus canciones en el disco. Es como si todo adquiriese una dimensión catártica. Especial atención a los gritos que pega con el micro pegado a la nuez, que son algo que no acabo de entender muy bien pero que me fascina.

Lo vi en octubre cuando tocó en el Conjunto Vacío, lo veré en el Primavera Sound y lo vería, no sé, si tocase debajo de un puente rodeado de deshechos orgánicos altamente tóxicos. Bueno, quizás aquí he exagerado un poco, pero es que joder, este tío es muy bueno.

John Maus actúa el viernes 1 de junio a las 19:15.

Peggy Gou. Imagen vía Primavera Sound

Peggy Gou

Esta DJ surcoreana mola muchísimo. Su último EP, Han Jan, es tremendamente bailable: con muchos toques ochenteros, jazz, unos bajos pegadizos y su propia nota de identidad —entre las que se incluyen guiños a sus propias raíces como las voces en coreano—, Peggy Gou ha creado su propio y colorido sonido y va hacer que tus pies se empiecen a mover a su ritmo en cuanto lo escuches.

Peggy Gou pincha el viernes 1 de junio a las 20:30.

Lorde

El año pasado, vi a Solange. A pesar de que por culpa del hype que había alrededor de ella, de su disco, de la portada, de sus videoclips y demás, no había querido escuchar absolutamente nada de ella. Pero sin embargo, sabía que cuando la viese en directo, me iba a gustar. Y así fue.

Con Lorde me pasa un poco lo mismo. En su momento escuché la canción aquella de «Royals», pero de su último disco lo único que se es que alguien lo colgó en el Louvre como si fuera un cuadro, en referencia a uno de los temas del disco. Aún así, hay algo que me dice que tengo que ir a ver su actuación de este año. Y estoy seguro de que ese “algo” va a tener razón.

Lorde actúa el sábado 2 de junio a las 22:25.

John Talabot

Ya lleva varios años con este set, y es de lo mejorcito que hay en cuanto a música electrónica en el festival. El año pasado acabé en su actuación casi sin darme cuenta en un momento en el que estaba a punto de irme a mi casa y me hizo bailar tanto que recuperé la energía perdida, salvándome así de una retirada tempranera ignominiosa.

John Talabot pincha el sábado 2 de junio a las 2:00.