Niños fotografiando sus vidas en los barrios más pobres de Madrid

En febrero de 2018 se le entregaron veintiún cámaras desechables a treinta niños de los barrios de Orcasur, en el distrito de Usera y Las Torres, en Villaverde. Todos ellos tienen entre 9 y 12 años y todos ellos participaban en el Proyecto Barrios, una iniciativa colaborativa artística de las asociaciones Bombo y Caja, Colectivo Masquepalabras, Ciudad Distrito e Intermediae de Matadero de Madrid, que tiene por objetivo acercar la cultura urbana en todas sus formas a niños de distintos barrios de la periferia.



Con ellas retrataron sus colegios, sus casas, los parques en los que juegan, la vida cotidiana de dos barrios que “no salen en las guías turísticas, ni en las series de televisión, ni en las radiofórmulas, ni en los anuncios, ni en las encuestas callejeras de los magazines, ni en los informativos, y cuando salen en los informativos no suelen ser por buenas noticias”, como escribe Sergio C. Fanjul en el epílogo al libro que, con las instantáneas reveladas, acaban de publicar en colaboración con La Troupe.

“Este es un barrio construido desde abajo, hecho con sudor, con cariño y con trabajo. Caemos bajo para aprender a volar y seguimos adelante para poder ayudarnos”, dice uno de los textos manuscritos con letra infantil que acompañan a las fotografías del libro. Es un fragmento de una de las canciones que, en el marco del proyecto, han escrito los chavales. Con ellas han grabado videoclips y han dado conciertos.

“Orcasur es un barrio que se crea tras la redistribución de vivienda pública en los años 80 en Usera y Las Torres, en Villaverde, es una reubicación de poblados informales en descampados de la zona”, explica Javier Benedicto, coordinador del fotolibro. “El proyecto en el que se enmarca, Barrios, adquiere tres líneas: la social, la cultural y la artística, todo ello en el marco de la cultura hip hop. Tradicionalmente, la cultura urbana ha demostrado que ofrece resultados y que es una herramienta muy útil para trabajar con población desfavorecida. En los años 80, cuando nace en Nueva York, es en barrios periféricos con población joven sin presente y sin futuro, en la periferia, alejados del centro en entornos tradicionalmente desatendidos por las instituciones. Después funcionado y se ha movido por todo el globo en ese sentido con un peso educativo y de intervención además de artístico”, comenta.

Pero antes de repartir las cámaras entre los chavales hubo —mucho— trabajo previo: dos bloc parties en las que participaron Denom, Dano o Nathy Peluso, cursos de escritura creativa que vertebraron el proyecto durante un año y que tenían por objetivo que los propios chavales lideraran el proceso creativo que consistía en escribir, hacer canciones, conciertos y videoclips, talleres de grafiti y clases de producción o interpretación para los videoclips. El fotolibro es el colofón que sirve para visibilizar cómo es la vida en esos barrios a los que ya le han cantado, en los que han rodado sus vídeos y han dado sus conciertos.

“En el curso de fotografía les explicamos la foto analógica y les dimos las cámaras. La idea es que pudieran retratar su entorno y representar cómo se movían ellos en él. Son chavales que están habituados a la fotografía porque tienen a mano móviles, por eso en muchas de las fotos se ven selfies y juegos curiosos que están más asociados a lo digital”, dice Javier.

“Sin embargo, respetaron muy bien los tiempos y comprendieron que no se trataba de tirar todo el carrete en un día, aunque seguían preguntando cuando hacían una foto ‘oye, ¿y dónde la veo ahora?’. Del proceso salieron 500 fotografías de las cuales, junto con La Tropue, un colectivo artístico especializado en fotolibro, montamos el libro de manera colaborativa también, con las chicas y los chicos”, añade.

El pasado 5 de junio los chavales acudieron al Matadero de Madrid para presentar su proyecto y dar una rueda de prensa. “La diferencia con las cámaras era que no podíamos verlas después y que era difícil hacer las fotos porque no sabías bien dónde enfocar, dónde estaba la persona o lo que querías fotografiar porque no había pantalla”, dice Paula cuando le pregunto sobre la diferencia de disparar en analógico y en digital.

“Si te digo la verdad”, añade Javi, un niño muy menudo, con los ojos muy grandes y un don de palabra que hace sonreír a toda la sala, “a mí me gusta más hacer fotos con cámaras analógicas que con el móvil. Es una sensación diferente, tiene la intriga de no saber cómo han salido las fotos. Y si has hecho una mal y no tienes otra de repuesto, pues te tienes que aguantar”.

“Los barrios también son un mito, un imaginario, una gran extensión de viviendas indiferentes y descampados, de autobuses de línea que iluminan la noche cargados de currantes, de bibliotecas públicas y escaléxtric de autopista que lleva a no sé dónde. El sonido del bombo y la caja, el rap en el parque, el rock duro de la periferia. Se camina y se camina y los barrios no se acaban, no se acaba nunca la ciudad, y siguen apareciendo edificios, bloques y más bloques de vidas y más vidas que son lo más importante para sí mismas”, escribe Fanjul en las últimas páginas de Barrios.

Un libro que retrata, desde el metro cuarenta y el metro cincuenta que miden la mayoría de los fotógrafos que han participado en él, el día a día de todos esos autobuses que iluminan las noches, llenos de currantes con la mirada ya cansada. La cotidianidad de esos bloques y más bloques llenos de vidas y más vidas que no acaban nunca, y que no salen, no suelen salir en la tele. Y si salen, no es por nada bueno.

