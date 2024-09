Vídeo: fuegos artificiales incendian un templo hindú y dejan más de 100 muertos

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

La celebración del inicio del año nuevo hindú en el estado de Kerala, al sur de la India, se vio empañada por una gran tragedia el domingo cuando fuegos artificiales provocaron una explosión y luego un incendio en un templo lleno de gente, matando al menos a 100 personas e hiriendo a más de 380.

Miles de personas se encontraban en el templo Puttingal Devi, situado a unos 70 kilómetros de la capital del estado de Thiruvananthapuram en el distrito costero de Kollam, para presenciar un espectáculo de fuegos artificiales que comenzó a medianoche y se suponía que duraría varias horas.

El incendio comenzó cuando uno de los fuegos artificiales cayó sobre un cobertizo donde se guardaba el resto de la pirotecnia, lo que provocó una serie de explosiones de gran alcance que volaron parte del techo del templo y colapsaron otro edificio colindante, según el relato de los residentes.

«Había partes de cuerpos en el suelo. En el techo había un brazo», narra Anita Prakash, una vecina. «Siempre han habido fuegos artificiales para celebrar el año nuevo, aunque nunca a este nivel».

Imágenes de televisión del templo devastado mostraban a decenas de personas, incluso niños, con graves lesiones por quemaduras, siendo trasladados a hospitales. Otros voluntarios cargaban a las víctimas mortales calcinadas.

El ministro del Interior de Kerala, Ramesh Chennithala, dijo a Reuters que 60 de los 100 muertos ya han sido identificados, mientras que el número de personas ingresadas en los hospitales en Kollam y la capital del estado se ha elevado a 383.

Kerala está plagada de templos administrados por ricos y poderosos fideicomisos que a menudo no respetan las normas locales. Cada año, los templos brindan espectáculos de fuegos artificiales, y suelen competir para que un jurado decida quien ofrece el más espectacular.

A. Shainamol, un magistrado del distrito de Kollam, declaró que los vecinos cercanos al templo incendiado ya se habían quejado en el pasado y advertido sobre el peligro de estos fuegos artificiales.

El primer ministro indio Narendra Modi voló a Kollam con un equipo de médicos para ayudar a las autoridades estatales a enfrentar el gran número de heridos, moviéndose rápidamente para eludir críticas por errores en la seguridad pública.

«El incendio en el templo de Kollam es desgarrador e impactante más allá de las palabras», expresó Modi por Twitter. «Mis pensamientos están con las familias de los fallecidos y mis oraciones con los heridos».

Residentes se acercan al lugar del incendio provocado por fuegos artificiales en un templo en Kollam, India, el 10 de abril de 2016. (Imagen vía EPA)

Modi ha recibido críticas en el pasado por no responder de forma rápida ante diferentes desastres, como en las inundaciones en Chennai a finales del año pasado. Grandes zonas de la metrópoli quedaron bajo el agua durante varios días antes de que llegara la ayuda del gobierno.

A principios de este mes, un paso elevado en construcción desde hace años en Calcuta se derrumbó, matando a 27 personas. Algunas denuncias adujeron que se habían utilizado materiales de mala calidad y que las partes metálicas se habían corroído por los años de demora de la obra.

En medio de unas elecciones para formar la nueva asamblea estatal en Kerala, el incendio se convirtió rápidamente en una cuestión política cuando líderes locales exigieron una investigación.

El jefe de ministros de Kerala, Oommen Chandy, afirmó que la administración del distrito de Kollam había denegado el permiso para el espectáculo de fuegos artificiales a las autoridades del templo y anticipó que el gobierno investigará por qué fue realizado pese a ello.

«No existió ningún permiso siquiera para el almacenamiento de fuegos artificiales», expresó.

Los testigos dijeron que habían advertido en repetidas ocasiones a la administración local sobre el peligro de los fuegos artificiales en el concurrido barrio. Chennithala expresó que ya se había registrado un caso de posesión ilegal de explosivos contra el templo.

El responsable del templo no hizo declaraciones. El templo Puttingal es uno de los más antiguos del estado y fue construido sobre un hormiguero donde los locales creen que una diosa apareció hace siglos.

