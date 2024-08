¿Qué es más gracioso, el Drake de “Lemon” o Drake en una peluca?

Drake es un maestro para hacer de él mismo un meme. Tiene un talento tan natural que incluso su «God’s Plan», video que pretendía ser una muestra genuina de su generosidad, terminó como un meme sobre bondad exagerada.

Así, el reciente video estilo Soul Train para «Walk It Talk It» de Migos fue la última oportunidad para que Drake se viera como un idiota, con una peluca larga y ligeramente rizada que lo hace parecerse a «Weird Al» Yankovic o a Chris Cornell en lugar de a Rick James, como quizás era la intención.

Unos días antes, sin embargo, Aubrey también saltó sobre «Lemon» de N.E.R.D. y Rihanna, una canción que ya era fuego y basura al mismo tiempo gracias a un ritmo sin sentido funky de Pharrell y a su interpretación desconcertante y exageradamente absurda. El nuevo verso de Drake, igualmente estirado, aumenta esas cualidades, de alguna manera únicas en las canciones creadas por Pharrell a finales de la década.

«Walk It Talk It»

Este video es tan genial. Descifrar el tablero para develar «Dat Way» es icónico. Todos los memes que puedas hacer sobre una canción de Migos, oficialmente por los mismos Migos. El turno de Drake como amante de los 70 es muy importante porque muy pocos raperos se involucran tan sinceramente en sus actuaciones como él, lo que se ha reflejado en sus expresiones faciales de «Me estoy yendo» a lo largo de los años.

«Fuckin’ Problems» (2012)

A Travis Scott Concert (2017)

«Walk It Talk It» (2018)

Obviamente, la peluca mejora estas caras, así que lo que era divertido se vuelve hilarante, especialmente cuando tomas en cuenta su torpeza incómoda.

«Lemon» Remix

Entonces, primero, Drake elige imitar el flow con staccato original de Rihanna, lo cual ya es de risa porque no suena tan duro como ella. Habla de imprimir en 3D dinero y «tener opiniones» (sí, amigo, las opiniones son estrellas de rock) y su pérdida de «ya sabes lo que P está por decir» se desinfla porque el gancho de Pharrell es solo él diciendo «sales de baño» una y otra vez. Pero entre este principio y el final sin incidentes, hay un momento mágico exactamente a los 31 segundos. Voy a vincular a la parte marcada con fecha más abajo, porque es así de buena.



«So you SEEEEEE.»

Así. Qué. Ya ves.

Esas tres palabras son un juego autónomo en tres actos de hilaridad intencional. Incluso el breve descanso antes de que comience la línea es brillante, creando expectativas solo para que se desvanezcan. Drake se mete en la línea con un drama que no merece, y el resultado es infernal. «So you SEEEEEE» es a lo que realmente suenas cuando tratas de rapear «off the dome» para impresionar a tus amigos en una fiesta. Mil veces más divertido que la peluca, pero a la vez va con ella, es la marca de la verdadera comedia.

Quizás Drake sea nuestra principal voz generacional; no a través de su música, sino de sus chistes.

