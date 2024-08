Qué no comprar para la Navidad de 2020

Si estás leyendo esto, es posible que te encuentres en la situación caótica de aún no haber comprado los regalos de Navidad. Relájate: si alguna vez hubo un año lleno de excusas legítimas para ser avaro, es justo éste y su muy especial e infortunada temporada festiva.

Entre el cierre de tiendas, la pérdida de ingresos y el pequeño problema de no poder ver físicamente a muchos de nuestros seres queridos, puedes elegir entre una amplia variedad de excusas para no dar regalos y salir bien librado. Pero si estás tratando desesperadamente de avivar la llama agonizante del espíritu navideño en tu corazón, considera estos humildes consejos sobre lo que bajo ninguna circunstancia debes comprar en esta temporada de regalos, para evitar así empeorar un poco más el año de alguien.

1. MASCOTAS

Quitemos esto de la lista de regalos de una vez por todas. Nunca es momento adecuado para regalar una mascota, pero ahora, en serio, es el peor momento en la historia para hacerlo. Hacerse de una mascota durante el confinamiento es un movimiento arriesgado cuando ocurre de manera involuntaria. Y créeme, cuando tu ser querido se despierte en esa oscura tierra de nadie de mediados de enero y descubra que su nuevo y no solicitado cachorro ha dejado su excremento debajo del árbol de Navidad marchito, te culpara a ti.

2. DONACIONES DE CARIDAD

¿Soy solo yo? ¿Soy una mala persona? Tal vez, pero escúchame: si tú realmente quisieras donar a la caridad, no habría nada que te detuviera. De hecho, si tienes los medios y aun así no lo haces, eso es bastante malo de tu parte. Pero despertarte la mañana de Navidad para descubrir que tu mejor amigo ha donado dinero en tu nombre para salvar a alguna especie en peligro sería un cruel remate, aunque bastante apropiado, para un año infernal.

3. EXPERIENCIAS QUE REALMENTE NO OCURRIRÁN (AL MENOS POR UN TIEMPO)

Seamos realistas, en este momento simplemente algunas cosas no están en la agenda. Como las grandes cenas lujosas, los viajes y, bueno, cualquier cosa que involucre a grupos de personas divirtiéndose. ¿No podemos simplemente aceptar nuestra desventura y olvidar por un tiempo que esas actividades existieron alguna vez? Es algo sombrío, sí, pero es mejor que comprarle a tu ser querido un vale para un masaje que se quedará guardado por meses, y solo servirá para que te odie un poco cada vez que lo vea.

4. PROMESAS DE QUE HABRÁ UN REGALO

Esta categoría se encuentra justo al lado de “experiencias que no ocurrirán”, pero además tiene el dudoso honor de ser un poco peor porque en realidad no has pagado por nada. Darle a tu mamá una tarjeta que diga “Feliz Navidad, vale por una cena en tu restaurante favorito… ¡algún día!”, no va a resultar tan “divertido” o tan “de este tiempo” como podrías esperar. Vamos, ¿qué es lo que realmente le estás regalando a esta persona? ¿Un pase gratis para aliviar tu conciencia culpable y falta de imaginación? Es mejor no dar nada.

5. LIBROS QUE NO LEERÁN (Y QUE TÚ NO HAS LEÍDO)

Las sutilezas de esta categoría te las dejo a ti. Sé honesto, sabes cuando haces esto. Algunas personas realmente leen a los ganadores de los premios más importantes de literatura de cada año. Sabes quiénes son esas personas y quiénes no. Si tu papá no ha abierto un libro en todo el año, probablemente no te agradecerá por un libro de 700 páginas que “escuchaste por ahí que es realmente innovador”. Mira, comprar libros realmente nunca puede estar en la categoría de regalos terribles y debes apoyar a tus librerías locales, pero solo compra algo que al menos sepas que intentarán leer y no hará que se sientan desolados.

6. CUALQUIER BARATIJA

Suena obvio, ¿no? No les des a tus seres queridos baratijas, esas porquerías simplemente terminarán en la basura, o peor aún, en la vitrina durante el número necesario de meses para que después puedan tirarlas a la basura, libres de culpa. El mundo se está muriendo y literalmente está lloviendo plástico, mejor simplemente escríbele a tu ser querido una linda carta en lugar de recurrir a la tienda de novedades y hacer una compra de pánico, porque crees que una baratija es mejor que nada.

7. EL REGALO QUE TÚ DESEAS

Esto es un descaro. Con toda honestidad, admiro esta clase de movimiento. Darle a tu pareja el objeto de tu propio deseo es deliciosamente tortuoso. Puntos extra si se trata de algo realmente práctico, como una aspiradora. Mi consejo es simple: si estás dispuesto a llegar tan lejos solo para comprarlo, es una clara señal de que debes comprarlo para ti. Disfrútalo.

8. COVID

Lo sé, no era necesario mencionarlo. ¿Pero realmente no era necesario? Esta Navidad va a ser “poco convencional” en el mejor de los casos, pero, en serio, éste sería el regalo más deplorable del mundo. Todos amamos a nuestros abuelos, y justo por ello tal vez este año tendrías que conformarte con una llamada telefónica o un brindas a distancia.