Tres de los diez países de los que proceden más solicitantes de asilo en todo el mundo son latinoamericanos. En colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), publicamos una serie de testimonios de jóvenes que han tenido que dejar su país por inseguridad, amenazas y discriminación, buscando refugio en otros territorios para poder sobrevivir.

Cuando tu propia identidad te pone en riesgo, tus únicas opciones a veces son irte o morir. Esta fue la decisión a la que se tuvo que enfrentar Estefanía*, una mujer transgénero para quien quedarse en casa en Honduras significaba negar su identidad o enfrentarse al acoso, las amenazas y el riesgo cotidiano de morir asesinada.

Videos by VICE

Estefanía le escribe a su Mamá desde México, a quien tuvo que dejar atrás para poder salvar su vida.

Querida mamá,

Hoy estuve caminando por las calles de México.

Esto es algo que no podía hacer en Honduras sin que me gritaran o me hicieran algo

Tu lo sabes mami. Incluso en mi trabajo. No pude resistir más de ocho meses en esa veterinaria y sabía que como una chica trans en Honduras no me iba a ir bien

Ay mami, llegar a México no fue fácil. Caminé días y noches con miedo, pero estoy bien mami, no quiero que te preocupes por mí.

Aquí las personas son de mente más abierta. No hay mucha discriminación hacia la comunidad LGBT. Me siento más libre de poder ser quien soy

Si vieras mami, aquí las personas tienen muchos perros y los cuidan un montón.

Creo que aquí podré seguir con mi profesión de estilista canina.

Aquí en Ciudad de México me reúno con unas personas que también salieron huyendo de Honduras y El Salvador. Es increíble ver cómo es de difícil la situación para muchas en nuestra región.

Pero aquí estamos juntas y a salvo. Tenemos la oportunidad de tener un espacio en donde podemos hablar con libertad La casita. Ha sido como una bendición para todos y todas.

Ya no uso el nombre que me diste. Uso uno que me identifica que me hace sentir completa. Y con éste me levanto todos los días sonriendo

Tu siempre eres la que me impulsa cada día para salir adelante y no darme por vencida

Espero un día de estos poder traerte aquí

Con amor desde Centroamérica





La carta de Estefanía* hace parte del proyecto regional del ACNUR, Con amor desde Centroamérica. Su nombre, al igual que el de las otras siete personas que hacen parte de la iniciativa, ha sido cambiado para proteger su identidad.

Conoce más de ACNUR y el procedimiento de asilo en diferentes países .