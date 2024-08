Radio Tepito Sound System, un proyecto nacido de las entrañas del barrio de barrios

Este artículo se publicó originalmente en Noisey, nuestra plataforma de música.

Tepito es uno de esos lugares que no hace falta describir. Más allá de qué y cómo son las cosas dentro del barrio, están los quienes. Y es que personajes no faltan, tal vez eso de que lo que no te mata te hace fuerte termine siendo cierto. No solo lacras, padrotes y chinos de baro, en Tepito también hay rayos de luz que se asoman entre lonas amarillas y edificios a medio caer.

«Te vemos en la cancha carnal». Quedamos. Al día siguiente llego a los límites de la Morelos para encontrarlos. Dos chavos de no más de 21 o 22 años, que usan su sábado para ir a apoyar a Escuela de Paz Tepito en un evento hecho para brindarles a los niños del barrio actividades deportivas y artísticas. Ahí están los dos, bien podrían estar pasando el rato con una caguama en la banqueta o en el desmadre con sus compas, pero han decidido darle tiempo a su propio proyecto y sobretodo, a su gente.

«Si nosotros no le explicamos a los morros que existen otras formas de vivir o de salir de acá como los estudios, como la música, como cualquier tipo de arte, ¿quién va a hacerlo entonces?», dice Adán, quien se convierte en HR cuando empuña el micro. «Tratamos de hacer música consciente, música que le diga al morro que debe de darse cuenta de sus acciones, a final de cuentas todo tiene una repercusión». Y en tan pocas palabras, HR definió lo que es Radio Tepito Sound System.

Tanto Adán como César, conocido en el hood como Cova, han vivido toda su vida en uno de los barrios más salvajes y folclóricos de la ciudad. «Nací aquí, crecí aquí, y no sé si voy a morir aquí», es cómo se presenta HR entre risas. Radio Tepito Sound System es un colectivo urbano encabezado por Adán y Cova, quien formó el grupo junto a Jonathan hace poco más de un año. «El proyecto de Radio Tepito comenzó en un festival de paz acá, eso fue como la semillita. Ahí conocí a Jonathan Álvarez, el es ex-convicto, pero sale de allá con una banda que se llama Segregados que hizo un disco en el reclusorio. Nos encontramos meses después, lo invito a un evento de unas batallas de freestyle que organizamos, vio que la gente le caía y todo y me dijo, ,wey, si a la gente le gusta el rap, ¿por qué no hacemos algo productivo?’, para que la banda no pasara por eso que él ya había pasado».

Radio Tepito es un proyecto que cumple con la mitología clásica del hip hop: fue escupido de las entrañas de una zona sumamente vulnerable. Le pregunto a HR como está el pedo en Tepito y su respuesta es visceral, no tarda ni un segundo en exclamar «Sí está bieeeen cabrón». Como outsider, no se puede saber qué tan grave o qué tan sano es el día a día en el barrio bravo, pero me lo dejan bien claro. «Puedes salir de tu casa y justo cuando vas saliendo asesinan a dos tres gentes, o vas a las tortillas y te encuentras una bolsa con un cuerpo tirado».

