El rap de Medellín, protagonista del nuevo episodio de ‘Live From The Streets’

En la más reciente entrega de nuestra serie Live from the Streets, creada por el beatmaker estadounidense Mr. Green y el director Sam Lipman-Stern, nos fuimos hasta Medellín, llamada “la ciudad de la eterna primavera” de Colombia para poner a prueba la sagacidad de varios de sus MCs y músicos locales.

Fiel a la costumbre de la serie, en donde beats de hip hop son creados con el insumo que propician músicos callejeros de todos los rincones del mundo, Mr. Green se juntó con todo un dream team de raperos paisas para crear un pequeño cypher cocinado en medio de las montañas que rodean a la ciudad. Crudo Means Raw, Mañas Ru-Fino, Sr. Pablo, TeoCream, Thomas Parr y varios más son los encargados de mostrar todo el poderío que se está armando en las canchas del hip hop colombiano.

Mira Live From The Streets of Medellín al comienzo de la nota.