Rat Scabies de The Damned sigue grabando canciones que suenan a 1981

Rat Scabies (Tr. “sarna de rata”) es Christopher Millar baterista original y co-fundador de The Damned, formación pionera del punk –lanzaron el primer disco punk en el Reino Unido antes que los Sex Pistols- y el dark gothic. En lo anecdótico, Millar respondió en 1976 un anuncio en Melody Maker de “se busca joven baterista salvaje” y así fue como entró a una banda formada por puro marginal real, cada uno con un empleo previo más insólito que el otro: The Damned

Rat Scabies dejó The Damned en 1996, desde ahí ha colaborado con muchos de esos grandes tótems del rock de ayer y hoy: Lemmy, Robert Fripp, Jimmy Page, Donovan, Joe Strummer y hasta con los infumables The Eagles of Death Metal, pero curiosamente hasta hoy edita su primer álbum solista llamado P.H.D. (Prison, Hospital, Debt), que quizás hable de cómo le fue a Rat secuencialmente en algún momento de su vida. O no

«En 2017, Matt Green (de Cleopatra Records) me sugirió que publicara un álbum recopilatorio de material solista publicado previamente. No le vi el punto, así que sugerí en vez de ello preparar mi descuidado catálogo posterior, que no era solo sobre ese tipo loco bateando un kit pero en su lugar mostró algunos de los elementos más musicales, humorísticos y diversos que componen mi porcentaje de The Damned”.

P.H.D. (Prison, Hospital, Debt) será lanzado en plataformas digitales el 18 de mayo a través del l Cleopatra Records. Está compuesto por 12 temas que reflejan la vibra punk y arty de Rat Scabies. Y que suenan como si 40 años jamás hubieran transcurrido.

De este documento te presentamos el single “Chew On You” (Tr. “masticarte”).

