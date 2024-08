Recomendaciones y reediciones como corolario del 2017

Es fin de año y se espera con ansias el veredicto final de los peritos en materia musical que publican sus listas con lo «mejor del año». Me incorporo a ese frenesí pero he de señalar que la producción anual supera por mucho mis capacidades físicas y la selección actual es solo una modesta muestra de lo que más me gustó y escuché suficiente como para poder recomendar.

Apunté lo anterior porque, siendo honesto una vez más, las listas con esos títulos de «lo mejor», «lo más escuchado» o algo que incluya el adverbio «más» me hacen levantar la ceja. Una vez mencionado lo anterior, advierto que los párrafos siguientes incluyen títulos que considero relevantes en el juego del vinilo del 2017, e incluyen títulos nuevos y las ya demonizadas reediciones. La ventaja ahora es que al menos en estas listas tienes la referencia inmediata de las plataformas de streaming. Antes podrías morir sin haber escuchado lo que la prensa internacional había nombrado como los «mejores discos del año.

Pop Makossa: The Invasive Dance Beat of Cameroon (1976-1984)

Como mencioné en otro texto, la búsqueda y reedición de música africana ha incluido escándalos de ex-nazis, arqueología inspirada en Indy Jones y múltiples reencarnaciones de Cristóbal Colón. No odies al jugador, odia el juego. El 2017 no fue la excepción y las reediciones de música del continente madre no menguaron. Dentro de ese apartado yo señalaría al Pop Makossa: The Invasive Dance Beat of Cameroon (1976-1984) editado por los arqueólogos alemanes de Analog Africa como uno de los que deben tener en su colección.

Inye – Itadi K. Bonney

Aun por esas latitudes sugiero escuchen Inye de Itadi K. Bonney, uno de los músicos más perseguido por el gobierno de Togo a principios de los años ochenta del siglo pasado, por su discurso contestatario incluido en su afrofunk con influencias de calypso y reggae, editado por Hot Casa. Otro que no se puede quedar fuera esFunky Makossa de Rock Town Express, una banda de afropop y reeditado por Comb & Razor.

Function Underground: The Black and Brown American Rock Sound 1969-1974

Como ustedes saben, el Record Store Day es la fecha en la que los sellos aprovechan para lanzar títulos en ediciones especiales. Cientos de títulos son lanzados durante ese día, muchos de ellos pasan desapercibidos y también muchos quedan catalogados como desperdicio del polímero con el que están hechos los discos. Dentro de los que vale la pena mencionar encontramos la reedición del Dread in a Babylon de uno de los definidores del toasting en Jamaica, U-Roy. Y el Function Underground: The Black and Brown American Rock Sound 1969-1974 que ahonda en la psicodelia de bandas afro latinas, editados por Get On Down y Now-Again respectivamente.

World Sprituality Classics 1: The Ecstatic Music of Alice Coltrane Turiyasangitananda – Alice Coltrane

Uno de los más anticipados dentro de las compilaciones fue el que editó el sello del Cristóbal Colón escocés avecindado en Nueva York: David Byrne. La compilación que Luaka Bop reunió de la era en la que Alice Coltrane se encontraba profundo hasta las rodillas en el capítulo ashram de California. La compilación incluye los cantos que Coltrane había reunido en casetes para su congregación. La edición doble también conmemora lo que hubiera sido el cumpleaños número ochente de Alice.

Virgin Ubiquity (Unreleased Recordings 1976-1981) – Roy Ayers

Dentro del soul se rescataron, como siempre, lo que han bautizado como «clásicos olvidados». En el 2017 de los que más capturaron la atención de los coleccionistas de discos encontramos el Virgin Ubiquity (Unreleased Recordings 1976-1981) del vibrafonista Roy Ayers cuyo trabajo ha evadido los radares del público masivo por razones que me resultan inexplicables. El disco mencionado es una muestra más de la genialidad de Ayers en la creación de música soul, funk y disco hipnótico.

Uptown – Gloria Barnes

Otro que vale la pena poseer es el Uptown de la cantante originaria de Harlem Gloria Barnes editado originalmente en 1971. El álbum incluye colaboraciones de músicos de los Ohio Players y Lee Moses. Este es uno de esos discos que fueron buscados por años por los crate-diggers que llegaron a pagar altas sumas por él. La reedición corrió a cargo del oscuro sello Maple. Una rareza soul a disposición de todos.

Any Other Way – Jackie Shan

Hacemos una mención especial por la compilación editada por el Numero Group dedicada a Jackie Shane. Reconocida por los clavados del género pero cuya existencia es mayormente ignorada fuera de Toronto. Jackie Shane es una cantante transgénero legendaria que tuvo cierto éxito en los sesenta que son como la ‘era de piedra’ en cuanto a temas de orientación sexual se trata. Sin temor a equivocarme les digo que Any Other Way es uno de los discos del año.

Saturday Night Special – The Lyman Woodard Organization

Otro largamente esperado es el Saturday Night Special de The Lyman Woodard Organization, la banda del tecladista Lyman Woodard, famoso por su mezcla de jazz/soul instrumental con influencias brasileras y cubanas originalmente editado en 1975 y que había sido largamente buscado hasta que en el 2009 la prestigiosa revista de crate-diggers Wax Poetics lo reeditó. Obvio el disco se agotó rápidamente y se realizó otra reedición (solo en CD) con el sello Uuquipleu Records cuya calidad de audio fue duramente criticada. Afortunadamente durante noviembre de este año el sello inglés BBE reeditó el álbum devolviéndole el brillo a su sonido original.

More To Say Versions – The Frightnrs

Hacemos una mención especial al More To Say Versions que es la versión dub del clásico moderno del reggae de los Frightnrs, la compilación editada por Soul-Jazz de kilométrico nombre Vodou Drums in Haiti 2, The Living Gods of Haiti: 21st Ritual Drums and Spirit Possession con crédito para los Drummers of Societe Absolument Guinin, la segunda visita a las versiones instrumentales del Wu-Tang Clan interpretadas por El Michels Affair en el Return To the 37th Chamber y, desde luego, el Drunk del bajista más en boga en la actualidad: Thundercat.

