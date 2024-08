Reseñamos cualquier cosa que nos envíes

Hace unos años, nuestros compañeros de Noisey reseñaron absolutamente todos los discos, cassettes, demos, singles, EP, remixes, etc., que les enviaron. Entre algunas de las cosas que aparecieron en esas reseñas estaba un tema de Marcelo Criminal y ahora ese tío es famoso. Correlación no implica causalidad, pero quién sabe.

El caso es que nosotros hemos querido jugárnosla un poco más y abrir la veda: no vamos a dejar a nadie fuera y vamos a reseñar cualquier cosa que nos enviéis. Eso no quiere decir que todo lo que reseñemos se vaya a publicar. No. Eso sería físicamente imposible. Puede que lo hagamos pero no nos comprometemos a ello. Lo que estamos diciendo es que si nos quieres mandar tu cena de ayer y nos gusta o nos parece tan denigrante que creemos que merece que toda España pueda verla, pues entonces sí, la reseñaremos. Lo mismo con tu corto, con tu demo, con tu libro de poesías, con ese jersey de punto que te acabas de comprar, con tus ilustraciones o con esa foto que hiciste borracho a las 4 de la mañana. Dicho esto, hacemos nuestras las palabras que entonces usaron nuestros compañeros (“Nos hemos metido en un lío tremendo, sí”) y damos paso al formulario que tenéis que rellenar para participar.