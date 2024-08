Los robots estríper ya son una realidad

Estamos en 2018 y los robots ya conducen coches, escriben sinfonías, e incluso protagonizan noticias como esta. Al parecer, ahora nuestros amigos de silicio también van a empezar a hacernos striptease. Según el New York Post, un club de striptease de Las Vegas colocará a un par de bailarines androides en las barras con motivo del Consumer Electronics Fair —evento anual que se celebra en la ciudad de Las Vegas, donde se exhibe lo último en electrónica— de esta semana.

Estos robots estríper son más un truco publicitario que un intento real de seducir al público, pues sus cabezas son cámaras de seguridad y al verlos uno tiene la sensación de que los peores grafitis de Banksy han cobrado vida. Parece que los dueños del Sapphire Gentlemen’s Club pensaron que sería una forma divertida de atraer a gente que asista a la Feria de Electrónica de Consumo.

Videos by VICE

“Ven a ver la chispa de los Robo Twins meneando su hardware”, escribió el Sapphire Gentlemen’s Club en un anuncio reciente presentando sus novedades androides.

Peter Feinstein, uno de los gerentes del Sapphire, explicó al periódico Daily Beast que el club pretendía “buscar algo creativo para la Feria de Electrónica de Consumo”, que llamara la atención de las mujeres y de los hombres que asistieran a la feria. Entonces, decidió importar estos robots del Reino Unido para esa semana.

“La mayoría de clubs de striptease no llaman la atención del público durante la feria”, continuó Feinstein. “Nosotros ofrecemos un lugar distinto al que ir. Si sois un grupo de seis compañeros de trabajo (dos mujeres y cuatro hombres, por ejemplo), podéis venir igualmente y pasároslo bien viendo a los robots, sin necesidad de sentiros involucrados en el striptease”.

Por muy tonto y divertido que pueda parecer ver a unos robots haciendo un striptease —lógicamente, todo dependerá del miedo que sientas ante la amenaza del apocalipsis tecnológico—, los Robo Twins del Sapphire no parecen ser bailarines especialmente buenos. En un vídeo de uno de sus espectáculos de esta semana se ve cómo los robots aparecen de golpe en el escenario y se limitan, básicamente, a mover su “cuerpo” alrededor de la barra. Está claro que no pueden hacer sombra a Ex Machina.

En cualquier caso, si estás en Las Vegas y te gustan los robots con cabeza de cámara de vigilancia, estarán bailando toda la semana en el Sapphire. Si no, puedes verlos bailotear en el vídeo de arriba e impresionarte con lo mediocre que es el futuro que nos espera. ¡Larga vida a la nueva carne!