Hablamos con el futbolista que se rebeló cuando le llamaron gay en Instagram

A pesar de los avances en materia de reconocimiento de la diversidad, el mundo del fútbol sigue pareciendo un coto privado de tíos machotes. Son poquísimos los casos de jugadores no heterosexuales que hablen abiertamente de su orientación; de hecho, prácticamente ninguno lo ha hecho en activo.

El asunto no suele tratarse ni en las federaciones ni en los clubes: en general se considera un tabú tremendo. Ante el racismo se levantan pancartas, banderas y anuncios de televisión, pero ante la homofobia casi nadie levanta un dedo. ¿Por qué?

En enero, el mediocentro del Schalke 04 Roman Neustädter publicó una captura de Instagram con un comentario homófobo de un aficionado y se desquitó ante los constantes insultos que todavía recibe tanto sobre el terreno de juego como en las redes sociales. «Estoy cansado de toda esta mierda: si eres racista u homófobo, deja de mirar mi cuenta en Insta», comentó a través de la plataforma.



En VICE Sports fuimos a hablar con Neustädter para indagar sobre el estricto modelo masculino que sigue arraigado en el mundo del fútbol, sobre los problemas a los que se enfrentan los homosexuales en el deporte y sobre la dificultad de dar el paso y salir del armario.

Un usuario dejó un comentario en tu cuenta de Instagram en el que te llamaba «gay» para insultarte. Después hiciste público este comentario y se generó una enorme polémica. ¿Qué te empujó a hacerlo?



Fue una reacción espontánea, me salió de dentro. Me parece aterrador que la palabra ‘homo’ (en alemán, ‘gay’) todavía se use como un insulto en 2016. Decimos que Alemania es una sociedad avanzada y cosmopolita pero todavía hacemos cosas así. Quería dejar claro a la gente que cree que insultar en Iternet es gratuito que en mi Instagram no voy a tolerar comportamientos de este tipo.

El usuario Lorenzeric llamó «homo» (‘gay’) a Roman Neustädter y luego dijo que era una «vergüenza para el Schalke», así que el futbolista reaccionó: «Si eres racista u homófobo, pírate de mi Instagram».

¿Nos podrías explicar el motivo por el que el término ‘gay’ te resulta tan ofensivo?

El problema es que no entiendo por qué se escriben este tipo de comentarios. ¿Acaso es por mi manera de vestir, o porque llevo una coleta en la foto? Hay mucha gente joven que suelta el comentario sin entender el impacto que provoca. Nunca imaginé que mi post tuviera tanta respuesta mediática y después me disculpé con el chico, ya que no pretendía que sufriera un linchamiento en las redes. Mi intención era comunicar que la homosexualidad es algo normal.

¿Qué podéis hacer los futbolistas para transmitir este mensaje a la afición?

Solo podremos conseguir algo si trabajamos juntos. Los profesionales que vemos el problema de primera mano deberíamos hablar de ello en abierto y denunciar la situación. Esto incluye alzar la voz contra los aficionados homófobos.



Hay futbolistas que actúan como estrellas de rock para ganar más dinero. ¿Crees que eso tiene algo que ver con la actitud ofensiva de algunos aficionados?

Deberíamos entender que no somos actores individuales, que representamos algo más grande: a un club y a un equipo. Para muchas personas somos héroes, aunque para muchasotras seamos solo imbéciles.

El fútbol es un deporte bruto de hombres, y por eso resulta muy difícil salir del armario

Sin embargo ganáis millones y sois el centro de atención. ¿Os habéis distanciado mucho del aficionado común?

Creo que a través de las redes sociales los aficionados están más cerca que nunca de nosotros. Pero claro, como individuo no quieres divulgar toda tu vida personal. Yo intento comunicarme con mis seguidores e intento evitar los selfies en un yate. Prefiero compartir cosas del partido: una foto en el túnel de vestuarios antes de jugar y cosas por el estilo. Para mí no existe un distanciamiento entre los jugadores y la afición.

¿Es lógico que un aficionado dude de la masculinidad de un futbolista gay?

Aquí en el Schalke estamos acostumbrados a un juego físico y duro, pero yo, por ejemplo, intento aplicar estos valores sin dejar de jugar limpio. Esto no implica que no tenga el mismo compromiso que el resto. Hay distintos tipos de jugador y la gente debe comprender que un futbolista homosexual se va a tirar igual en las entradas y podrá ser tan contundente como el resto de mis compañeros. El fútbol es un deporte bruto de hombres, y por eso resulta muy difícil salir del armario.

¿Qué debería pasar para que un jugador en activo diera un paso al frente?

Para un solo jugador es un paso tremendo que comporta mucha presión. Salir del armario públicamente y hacerlo en solitario es difícil. Creo que ayudaría mucho si hubiera un grupo de jugadores que lo hicieran a la vez, así que espero que eso ocurra en los próximos años. Eso sí, debemos respetar la decisión individual de cada uno.

¿Has jugado con más de un homosexual dentro del terreno de juego?

No que yo sepa, porque nunca me lo han dicho. De haberlo hecho no lo sabría, ya que no se habrían ‘delatado’ entre ellos. Así es la cultura del vestuario.

¿Has hablado sobre el asunto con tus compañeros de equipo?

La verdad es que no. Solo hablamos del tema cuando Thomas Hitzlsperger declaró su homosexualidad en público y los medios se hicieron eco.

¿Nos puedes dar algún detalle de esa conversación?

Estábamos entrenando en Qatar y estaban dándome un masaje cuando nos enteramos de la noticia. Nos quedamos a cuadros ya que cualquiera de nosotros podría haberlo sabido antes. Nos preguntamos si era una decisión acertada y de si quizás le hubiera gustado tomarla antes. Eso sí, nos pareció muy valiente por su parte.

Me pregunté a mí mismo cómo debió ser mantener la homosexualidad en secreto y tener miedo a revelarla

¿Y tú qué pensaste?

Me pregunté a mí mismo cómo debió ser cargar con ese secreto y tener miedo a desvelarlo en su momento. No puedo ni imaginarlo, pero supongo que fue una gran carga a sus espaldas.

¿Qué podría estar evitando que más profesionales gais salgan del armario?

Creo que la gente en Alemania no está preparada. La carrera de un futbolista es corta y quizás estos jugadores se pregunten si es necesario soportar las consecuencias mediáticas de una decisión así. Todos los medios de comunicación se harían eco y ese jugador sería el centro de atención absoluto. Imagina lo que pasaría en los partidos fuera de casa.

¿Qué crees que pasaría?

Bueh, pues lo de siempre. La afición rival siempre busca algo que usar en tu contra, y si ya sin tener nada saben burlarse muy bien de ti… creo que los insultos hacia un homosexual serían peores.

¿Podrían confiar en los compañeros de equipo?

Es muy difícil, ya que es un tema tabú dentro del vestuario. Cada día verás a tus compañeros, y probablemente los jugadores homosexuales tengan miedo a la reacción de los mismos. Creo que no sería un problema dentro del equipo y personalmente estoy acostumbrado a estar alrededor de gais, ya que tengo varios amigos que lo son.

Si un compañero decidiera confiar en ti, ¿cuál sería tu reacción?

Pues respetaría su decisión y su valentía, pero nada cambiaría en nuestra relación. La homosexualidad es algo normal para mí y estoy contento de que sea así.

¿Qué le recomendarías?

No sé exactamente qué impulsó a Thomas Hitzlsperger a dar ese paso definitivo, pero estoy seguro que se quitó un gran peso de encima y que ahora puede disfrutar de ser gay y decirlo abiertamente. A un compañero en activo quizás le diría que esperase un poco a ver si el tema se normaliza en un futuro cercano, ya que si yo estuviera en su situación se me haría muy difícil hacerlo público. Lo que sí entiendo totalmente es por qué es tan complicado salir del armario.

