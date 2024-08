Sal de la atmósfera terrestre con este mix dedicado a Kawabata Makoto

Si eres afecto a la psicodelia más estrepitosa, al ruidero japonés, y a microdosearte, entonces seguramente no viene mucho al caso contarte que Kawabata Makoto es el creador y líder espiritual de esa entidad colectiva conocida como Acid Mothers, con la cual reinventó el rock psicodélico para adaptarlo al siglo XXI, inspirándose siempre en las leyendas de la guitarra lisérgica del siglo xx para después darles en la madre y construir algo monumental; tampoco viene mucho a cuento mencionar que él es uno de los músicos más prolíficos de nuestros tiempos, el tipo graba cualquier estornudo que se sopla y lo convierte en un disco, o bien genera un proyecto nuevo—solista o colaborativo—a partir de cualquier pretexto.

No sé exactamente si su discografía tiene doscientos lanzamientos o tres mil; da igual, Makoto es un fenómeno de la música independiente, es el equivalente quizás—en términos de exageración discográfica, overkill dirían los norteamericanos—a Merzbow, pero a diferencia de Masami Akita, lo de Makoto es principalmente la música hecha con guitarras, no con cintas, compus y/o pedales de guitarra, además Kawabata es mucho menos autista y todavía hace cosas interesantes. El de las madres ácidas comenzó relación directa con sus seguidores en México en 2006, cuando vino al Alicia a presentar su genial y reconocido espectáculo cómico mágico musical llamado Japanese New Music Festival al lado del baterista Tatsuya Yoshida (Ruins) y el bajista Atsushi Tsuyama, miembro de una de las cosas más geniales que ha dado el Imperio del Sol Naciente: Omoide Hatoba, con quienes en diferentes tiempos se recombinaba para encarnar a setecientos -o algo así- proyectos de diferentes nombres.

De su primera visita solista a la CDMX, tenemos la bella memoria de que el SR. Makoto demandó ser llevado a comprar playeras pirata de la Virgen de Guadalupe, según recuerda Erika Arroyo de No-FM.

Y lo que nos tiene hoy aquí hablando de las ideas del entrañable Kowabonga Mimoto, es que este genial personaje se presentará en un festival llamado Segundo Infinito —lo sabemos hemos mandado ya una iniciativa de ley para que esté prohibido que la gente le ponga nombre a sus festivales estando bajo el influjo—festival que busca ofrecer una serie de experiencias sonoras y otras actividades de corte experimental (sic).

El primer evento de Segundo Infinito tiene como invitados, en efecto, a Nani Guru (Kawabata Makoto + Nani Satoshima), Carlos Alvarado (Vía Láctea, Chac Mool) y Sunset Images, a quienes no podemos cansarnos de recomendarles.

Leonel Manzanares, quien es escritor, productor de radio y programador de cine residente de Ciudad del Carmen, Campeche, México; tuvo Monotrema, un programa sobre música en Bizarro FM, actualmente edita la sección de poesía del zine británico God Is In The TV, además de escribir sobre música y cine en The Young Folks y entender el complejo universo de Kawabata Makoto, nos dio un mix exclusivo donde lo abarca, para emocionarnos y hacernos comprar desde ya nuestras entradas a Segundo Infinito.