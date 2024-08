Seguro Mercurio no está en retrógrado: hoy tenemos dos tracks nuevos de Lykke Li

¡Ahora sí que estamos hablando! Los grandes del juego están en pleno y para seguir con la tendencia Lykke Li, suma sacerdotisa del Cool Pop™, lanzará su próximo disco, so sad so sexy —¿de qué otro modo querías que se llamara?— el próximo 8 de junio. Su generosidad toca nuestras frentes y hoy recibimos por parte de ella no uno, sino dos nuevos tracks.

En el primero es «hard rain, pueden escucharlo arriba, utiliza voces autotuneadas en diferentes capas que, junto con las cuerdas y percusiones, toman la forma de otro instrumento en el collage sonoro de la canción. Suena muy cool y mantiene la sensibilidad meticulosamente pop de Lykke, esto gracias a que el productor Rostam cierra la brecha entre lo tradicional y lo experimental de una manera que Lykke ha vuelto una marca inconfundible. El segundo es «deep end» (escúchala abajo), aquí Lykke aprovecha las percusiones trap y los acordes de piano dramáticos, para que su voz flote libremente sobre la música. Es una actualización divertida para su sonido, y todo suena justo en su lugar.



Videos by VICE

Esperamos que en el tiempo que falta para la llegada de so sad so sexy podamos tener más adelantos



Una versión de este texto apareció originalmente en Noisey UK