Roosevelt nos compartió sus joyas predilectas para la pista

Nacido musicalmente en el año 2012 con el lanzamiento de su pintoresco sencillo “Sea”, Roosevelt, el proyecto del músico alemán Marius Lauber, ha venido conquistando paulatinamente los clubes y discotecas más intrépidas de todo Europa.

Oriundo de la ciudad de Colonia, tierra del emblemático sello alemán Kompakt Records, Lauber comenzó a interesarse por la música electrónica al compartir estudio con el dúo COMA, ligados también a la casa de Michael Mayer y compañía. A partir de allí, la música estrictamente de baile se convirtió en su insumo principal: de la mano de Roosevelt, Lauber empezó a juntar las piezas del rompecabezas para salir al ruedo musical con una propuesta auténtica y alejada de los encasillamientos tradicionales de la música electrónica.

Así, en 2016 soltó su álbum debut, Roosevelt, un apetitoso coctel de disco, funk y electropop al mejor estilo de la escuela francesa. Lanzado a través del sello Greco-Roman, plataforma perteneciente al hombre de Hot Chip, Joe Goddard, el disco se convirtió en el punto de partida de un músico multi-instrumentalista con mucho camino por recorrer.

Meses después de lanzar su segundo álbum de estudio, Young Romance, Roosevelt ha sido confirmado como uno de los actos que engalanarán la séptima edición del festival mexicano Bahidorá, el cual se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de febrero en el Parque Natural Las Estacas de Morelos. Antes de su presentación, charlamos brevemente con el alemán sobre el presente de su proyecto y, además, nos compartió sus joyas predilectas a la hora de entrar en modo DJ.

¿Qué ha pasado con Roosevelt desde su último álbum, Young Romance?

Hemos estado promocionando el disco de manera extensiva en Europa y Estados Unidos. Probablemente nuestra gira más larga hasta la fecha. Especialmente en Estados Unidos el tour fue bastante especial, ya que hemos visitado muchos lugares por primera vez.

¿Cuáles son las principales diferencias creativas que se pueden percibir entre Roosevelt y Young Romance?

Creo que probé muchas otras cosas en este álbum, pero siempre manteniéndome fiel a la vibra de Roosevelt. Así, por ejemplo, en tracks como “Losing Touch” o “Illusions” usé más guitarras eléctricas de lo que nunca antes lo había hecho, pero para intentar replicar algunas de las capas de sintetizador de mis producciones anteriores. Así que puedes decir que, desde el punto de vista sónico, hay bastantes cambios, pero emocionalmente está realmente conectado con el álbum debut.

Hoy en día, ¿disfrutas más los DJ sets o los conciertos más tradicionales?

Ahora casi que pasó a ser solamente conciertos tradicionales, básicamente porque parece ser un mayor desafío para mí. Tocar como DJ es muy divertido, pero nunca me lleva al mismo lugar como tocar en vivo. Hay muchos errores frecuentes que se presentan al tocar en tiempo real, tanto en la música en vivo como en el aspecto técnico y logístico de las cosas. Pero eso lo hace aún más entretenido y no se siente como una rutina, aunque ya lo hemos venido haciendo desde hace un buen tiempo.

Cuando el warm up es un desastre, el track perfecto para darle reset a la pista y comenzar de cero…

Metro Area – “Athmosphrique”



Tu gema favorita de house…

Terrence Parker – “Deuteronomy”



Tu arma secreta de disco…

Bobby Thurston – “You Got What It Takes”



Esa canción de pop que puede hacer enloquecer a cualquier tipo de público…

Philip Bailey & Phil Collins – “Easy Lover”



Ese remix que no puede faltar en tus selecciones…

DJ Kaos – “Love The Night Away (Tiedye Remix)”



El track celestial para cerrar la sesión y dejarlos a todos con la lágrima afuera…

DJ Koze – “Pick Up”

El clásico que encaja perfecto en tiempos contemporáneos…

Westbam ft. Nena – “Oldschool Baby (Piano Mix)”

El track que solo se puede poner a la luz del sol, en pleno amanecer…

Erobique – “Easy Mobeasy”

