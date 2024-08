Ser joven en Badia del Vallés, la ciudad con más paro de Cataluña

Si crees que tu ciudad, tu pueblo o tu barrio merece salir en ‘Ser joven en…’, escríbenos a esredaccion@vice.com.

Badia del Vallés es la clara expresión del modelo de urbe franquista. Nació en los años 60 mediante un plan de gobierno para crear una ciudad dormitorio en el extrarradio de Barcelona y fue construida según el mapa de España, literalmente.

Videos by VICE

La nomenclatura y la situación de las calles reproducen la península, y los colegios tienen nombre de los bailes regionales de cada comunidad, así pues los más pequeños pueden estudiar en “La Jota”, “La Muñeira” o “La Sardana”.

Alrededor de estas infraestructuras hay unos 200 bloques prefabricados por piezas modulares de entre 5 y 16 plantas, todos iguales, que fueron inaugurados en 1975 por los reyes Juan Carlos y Sofía. En algunos de los balcones podemos leer pancartas de “No queremos amianto”, el deterioro de elementos construidos por este material es evidente en fachadas y galerías de varios edificios y ha causado problemas de salud a varios vecinos.

El 66 por ciento de los inmuebles fueron ocupados por funcionarios y empleados de empresas públicas, y el restante 34 por ciento fue otorgado a trabajadores a través de la Obra Sindical del Hogar. Ahora mismo, viven poco más de 13 000 personas, siendo uno de los municipios españoles más pequeños con más densidad de población y, además, el pueblo con menos independentistas de Cataluña.

Si hay algo que marcará el futuro de los jóvenes de Badia del Vallés son las altas tasas de paro que afectan a la localidad porque es la ciudad de menos de 40 000 habitantes con más paro de Cataluña (16,73 por ciento), superando incluso en porcentaje el ranking de municipios con más paro de más de 40 000 habitantes liderada por Mataró (13,38 por ciento).

Aquí se han criado personajes como el futbolista Sergio Busquets o el Mago Pop. De hecho, no es nada raro verles caminando por alguna de las calles sin que nadie les moleste. Para muchos, Badia sigue siendo un barrio, es como una familia, donde todo el mundo se conoce.

Rocío y Sexphill, dos jóvenes de 19 años de Badia

Rocío se ve directamente afectada por esta situación. Tiene 19 años, no estudia ni trabaja, pero tampoco tiene ganas de hacerlo. “Mi plan es levantarme a las tantas, comer, echarme una siesta y salir con la gente”. Dice que lo que le gustaría es casarse con un rico de Pedralbes, pero frecuenta más los bancos de la plaza de su barrio que la zona alta de Barcelona.

“Conmigo tendrías la vida resuelta. En verdad soy un jeque árabe”, le dice su amigo Sexphill, que hace tiempo que la ronda. Aunque el chico le muestre todo el dinero que lleva en su cartera (que es bastante para llevar en la cartera una tarde cualquiera), Rocío no quiere saber nada de él.



“Badia es muy pequeño, todo se sabe porque hay muchos sapos y no hay muchas cosas que hacer a parte de estar aquí en el Casino y jugar a las máquinas” – Rocío

“Venga, pero si eres un ludópata”, le contesta Rocío. La chica explica que desde que está el Casino abierto, hace un año, la gente se reúne aquí y se deja la pasta haciendo todo tipo de apuestas. “Badia es muy pequeño, todo se sabe porque hay muchos sapos y no hay muchas cosas que hacer aparte de estar aquí, en el Casino, y jugar a las máquinas”. Este es uno de los pocos sitios de ocio para jóvenes que hay en la ciudad.

Rocío asegura que aunque se vaya de Badia, acabará viviendo allí porque es su sitio

“Yo aquí me siento atrapada. Son cuatro paredes. Te vas a una punta y acabas en la misma esquina”; nos dice. “Si algún día me voy de aquí, sé que voy a volver porque es aquí donde pertenezco”. Sus colegas añaden que algunos jóvenes de aquí se sienten limitados porque saben que no van a encontrar curro por mucho que estudien. Ellos mismos aseguran que, en Badia, si no curras, trapicheas.

Otro de los puntos de encuentro de los jóvenes de la zona, aparte del Casino, es el Casal de Joves. Aparte de actividades como charlas, talleres de manualidades y excursiones, se ofrecen salas de ensayo y grabación a los talentos musicales de la localidad.

José María

José María es uno de ellos. Tiene 20 años y es conocido por la zona por su grupo de rap y por ser uno de los que formaba parte en su día de las fiestas de Badia Street, un evento de barrio con conciertos y actividades que se ha dejado de hacer por falta de presupuesto. Ahora los jóvenes de Badia se han quedado desamparados de fiesta y van a otras localidades a la hora de salir.

“Un chaval de 14 años que no tiene coche y que su padre es un triste y no le deja ni coger el tren se queda aquí ¿y qué va a hacer? Fumar, sentarte a un banco y a comer pipas” – Elías

“Cuando sales de fiesta por la Zona Hermética de Sabadell, enseñas tu DNI y pone Badia, te preguntan si eres de los buenos o de los malos”. Explica que en Badia tampoco hay mucho que hacer si no tienes coche. “Un chaval de 14 años que no tiene coche y que su padre [sic] es un triste y no le deja ni coger el tren se queda aquí. ¿Y qué va a hacer? Fumar, sentarte en un banco y comer pipas”. “Es un barrio sin salida”, añade su amigo Elías.

Elías tiene 19 años y dice que Badia es un barrio sin salida

Aunque algunos se excusan con el hecho de que están en Badia para apalancarse y no salir de este bucle, tanto Elías como Jose María aseguran que ser joven en Badia y prosperar en los estudios y en la vida es posible. “Nosotros tenemos un amigo que en su casa entran 9000 euros años y su carrera vale 12 000 pavos y se lo paga él currando. La vida cómoda de los chavales de aquí es bajar al parque, pero también hay peña que se lo curra y mucho”, explica.

“Cuando sales de fiesta por la Zona Hermética de Sabadell, enseñas tu DNI y pone Badia te preguntan si eres de los buenos o de los malos” – José María

Jose María nos dice que el único negocio rentable en Badia son los bares, pero que hay que tener cuidado. “Para que vaya bien un bar hay que impedir que la peña se columpie. A la que dejas media hora más abierto el chiringo se te cuela toda Badia ya de fiesta”. El chico nos cuenta que mínimo se cierra un bar al año por deudas o problemas con la policía. En algunas de sus canciones, como en “08214”, narran la vida de barrio que puedes encontrar en la localidad.

Adriana en la puerta del Casal de Joves

Sin embargo, para otros como Adriana, la vida en Badia es de lo más normal. “No es para nada chunga. Es más la fama que tiene. Si tú no vas a buscar esas cosas, no las vas a encontrar”, nos dice.

“Me gusta el barrio porque todo el mundo se conoce pero no hay sitios para salir. Cuando se cierra el Casal realmente no hay nada” – Adriana

Adriana curra como recepcionista en la entrada del Casal desde hace tres meses. “Me lo propusieron y dije que sí. Me viene bien para pagar cumpleaños de amigos y mis necesidades”. Tiene 20 años y vive con sus padres porque todavía no siente la necesidad de marcharse de casa.

Tiene claro que quiere estudiar pero aún no sabe muy bien qué. “No voy a empezar cosas porque no sé qué quiero realmente. He empezado Farmacia y ahora estoy aquí bien, de momento”, nos dice.

Respecto a la vida de los jóvenes en Badia, Adriana nos cuenta que ella hace una vida normal, como cualquier joven de otro sitio. “Me gusta el barrio porque todo el mundo se conoce pero no hay sitios para salir. Cuando se cierra el Casal, realmente no hay nada”. Aunque explica que en Badia no está mal, no piensa quedarse toda la vida aquí.

Adrià

Si te pateas toda Badia de punta a punta te darás cuenta de tres cosas: de que hay personas con las que es mejor no meterse y nadie sabe muy bien por qué, de que se puede ir andando a todos sitios, y de que, aparentemente, todos los bloques son calcados, pero solo a simple vista. Por dentro hay algunos pisos que son más grandes que otros. Adrià vive en uno de estos. Tiene 18 años y es de Badia de toda la vida, quiere ser tatuador y ahora mismo está buscando estudio en el que currar.

“Hay peña que es muy falsa y muy estúpida. Aquí cada uno se junta con su grupo y los demás ya no” – Adrià

Cuando se hacía el Badia Street Festival, hizo algún graffiti, cerca de su casa, justo detrás del instituto. Hoy posa junto a él y también nos muestra sus tatuajes. Badia le gusta, pero no descarta irse a vivir a otro lado.

Adrià es de Badia de toda la vida y vive en uno de los pisos grandes de los bloques

“Aunque es un sitio pequeño, me mola porque tiene de todo y si no lo encuentras pues te vas a Sabadell. Para mí, vivir aquí representa libertad. Está cerca de todo. El único inconveniente es que todo es muy de barrio y a veces pueden pasar cosas chungas”, nos dice.

Para él el principal problema es la gente: “Hay peña que es muy falsa y muy estúpida. Aquí cada uno se junta con su grupo y los demás, ya no”. Explica que la mayoría de jóvenes acaban en un banco hinchándose a porros. “Yo es que ni fumo ni bebo ni salgo, soy el raro de aquí”.

Fátima vive con su novio en Badia

Más hacia el sur de la urbe, por la avenida Mediterránea, nos encontramos a Fátima paseando con su novio. Tiene 20 años y hace poco que se ha mudado a vivir aquí porque estudia Medicina en la UAB y trabaja en una tienda en Barcelona, por lo que le queda bien situado en transporte público.

“Aparte de algún camello por la calle y coches que no se aparcan donde deberían tampoco ha visto nada del otro mundo” – Fátima

Su chico hace más tiempo que vive en el municipio. Fátima reconoce que al principio lo veía como un sitio bastante chungo pero que ahora que vive aquí es menos de lo que se esperaba. “Es bastante tranquilo.

Fátima dice que Badia es bastante tranquilo

La gente me decía: ‘Badia es muy chungo, no salgas por la noche’, pero yo en realidad no he tenido ningún problema”, nos dice. “Aparte de algún camello por la calle y coches que no se aparcan donde deberían, tampoco ha visto nada del otro mundo. La policía patrulla por la noche pero tampoco dice nada a nadie”.

Fátima explica como algo positivo el hecho de que puedes encontrar gente de muchas culturas y etnias distintas conviviendo los unos con los otros. “Aquí vive gente muy humilde, obrera, trabajadores sobre todo. Mis amigos tienen que currar mucho para tenerse que pagar los estudios”. En el ambiente general se percibe este espíritu modesto roto de vez en cuando por un cochazo misteriosamente ostentoso. Este contraste salta a la vista con tan solo aterrizar en el municipio.

Aquí te puedes encontrar un Seat vintage de la Guardia Civil aparcado en frente de un cuartelillo y justo al lado un coche invadiendo la acera. Es la ciudad más paro Cataluña, pero a los viandantes parece no importarles. Como tampoco les sorprende ver a gente que está arreglando el coche en medio de la calzada. Así tal cual, todo muy casero.

Iván, a la izquierda, con su hermano, arreglando un coche

En este caso parece tener una explicación. Al padre de Iván se le ha estropeado el Smart y necesita tenerlo listo cuanto antes. Su hermano es mecánico, aprendió el oficio tuneando coches en su adolescencia y ahora está ayudando a los suyos. Iván se los ha encontrado a ambos por la calle y ha decidido echarles un cable, aunque solo sea sentándose en el bordillo del callejón y mirando.



“No tenía planeado encontrármelos aquí, pero ya que los he encontrado, me quedo”, nos dice. Iván tiene 27 años y trabaja en el Mercadona haciendo un poco de todo. “Los padres de mi parienta y los míos viven aquí, por eso nos hemos quedado, porque si el día de mañana tienes hijos o algo, pues tienes a los padres al lado de casa. “Tengo cuatro hermanos y entre ellos un gemelo que tiene hijos y eso le va de lujo”.

Iván quiere seguir en Badia porque tiene a su familia cerca

Iván explica que entiende que su hermano mecánico se haya marchado a Sabadell a vivir, pero que él no lo contempla. Dentro de unos años planea opositar a buzo de salvamento marítimo en el Puerto de Barcelona y tiene muchas expectativas metidas en ello. “En Badia, si no te dedicas a trapichear y estudias realmente puedes tener un buen futuro”, nos dice.

Y es que aunque el lugar de nacimiento y crecimiento influyan en nuestra socialización primaria es cada uno quien decide qué hacer con su vida. Lo tienen claro los jóvenes que viven en una de las localidades con más paro registrado.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.