Shirley Manson comparte sus fotos favoritas de Garbage

«No puedo creer lo increíble que es mi vida». Shirley Manson aún estaba descendiendo del escenario del concierto de Garbage en el Hollywood Bowl con Blondie y Sky Ferreira cuando le llamé a Los Ángeles. Este festín por partida triple fue la cuarta parada del Rage and Rapture Tour de Garbage y Blondie y un «Fuck you» feminista por parte de las vocalistas al patriarcal mundo del rock. ¿Con qué frecuencia ves a dos mujeres de 50 y 72 años presentándose en estadios con localidades agotadas usando capas con lentejuelas y medias de red (Manson) y máscaras de abeja al estilo Margiela (Debbie Harry)? No con mucha frecuencia. «No todo el mundo llega a ser anciano —dice Manson—. No todos viven tanto». Está hablando de algunos de sus amigos que ya murieron, pero quizás también del hecho de que las carreras de las mujeres por regular llegan a su fin antes de los 30 años.

El Rage and Rapture Tour promueve el undécimo álbum de Blondie, Pollinator, y el sexto de Garbage, Strange Little Birds. También coincide con el lanzamiento de un libro ilustrado de Garbage que igualmente es muy poco convencional. This Is the Noise That Keeps Me Awake es una recopilación autobiográfica de memorias y recuerdos, los cuales incluyen: fotografías nunca antes vistas, letras de canciones, historias y recetas de cócteles que se remontan a los inicios poco glamorosos de la banda. (Una literalmente es sólo «Vodka con cualquier cosa»). El libro realmente surgió teniendo en mente a los hijos de los miembros de la banda —cuando sean lo bastante mayores como para beber vodka, eso es todo. «En el caso de Duke, él tiene un nieto, y en mi caso tengo una sobrina y un sobrino, todos son muy jóvenes. Queríamos dejar algo atrás, a riesgo de sonar muy oscuros, para cuando muramos. Cuando crezcan y realmente les interesen este tipo de cosas, sabrán lo que hicimos en nuestras vidas».

¿Cómo va la gira hasta ahora?

Es realmente asombrosa. Acabamos de tocar en el Hollywood Bowl anoche, lo cual es un sueño hecho realidad. Es una hermosa y antigua institución de aquí de L.A. y fue un show masivo con localidades agotadas. Sky Ferreira compartió el escenario con nosotros. La conocí hace tiempo cuando cantó una canción que yo escribí. Tiene una voz extraordinaria. Es una extraordinaria y pequeña criatura, inmensamente talentosa. He conocido a muchas chicas ingenuas hasta este punto, y Sky tiene algo en ella que es muy inusual y que rara vez te encuentras.

Leí que tu primer encuentro con Debbie Harry fue una breve y algo incómoda discusión en un elevador. ¿Cómo ha evolucionado su relación desde entonces?

Cuando conocí a Debbie Harry, mi primera banda en Escocia —Goodbye Mr. Mackenzie—estaba abriendo para la gira de su álbum como solista Debravation en los años 80. Fui muy afortunada al haber llamado la atención de su manager en ese momento, Gary Kurfirst, quien se interesó en mí y de hecho terminó siendo mi manager también. Realmente creyó en mí y fue mi mentor. De hecho, no habría tenido una carrera sin Debbie Harry. Ella me enseñó mucho con respecto a cómo hacer lo que hago en mi vida. Me ha demostrado que es posible, a la edad de 72 años, encabezar el cartel de un sitio con 17,000 asientos y tener localidades agotadas en Los Ángeles y estar en la portada de una revista. Ese es un mensaje extraordinario para todas las mujeres del mundo entero, a quienes nos dicen que perdemos nuestra vivacidad a la edad de 25 cuando nos sale nuestra primera arruga. Alguien como Debbie Harry está diciendo que todo eso es basura.

Fotografía Roxy Erickson

¿Cómo ha cambiado tu propia relación con las cámaras y portadas de revista desde los años 90?

A medida que envejezco, he llegado a darme cuenta de que todavía puedo existir haciendo lo que amo con o sin los medios de comunicación. Realmente me enfoco en sólo ser una buena artista. Trato de no pensar demasiado en si hay una revista que se está burlando de mi rostro o de mis arrugas. Sólo trato de bloquearlo. A pesar de que a nadie le gusta ver algo desagradable sobre sí mismo, puedes darle tanto o tan poco poder como tú elijas. Creo que ahora estoy aprendiendo a desestimar ese tipo de cosas por lo que son exactamente —alguien jodiendo a alguien más para sentirse mejor consigo mismo. Tiene muy poco que ver conmigo al final del día.

¿Cómo fue el proceso de curación del libro?

Todos nos dirigimos a nuestros respectivos áticos o sótanos y revisamos las cajas de lo que habíamos acumulado a lo largo de los años. Fue en cierta medida una molestia, porque hubo muchas cosas que no nos permitieron poner en el libro, por razones legales o financieras. No todas las discográficas nos dieron el derecho de usar las portadas de nuestros propios discos y las fotos de prensa. Fue muy frustrante, pero así es la vida, y uno debe superarlo y seguir adelante.

Personalmente, ¿qué fue lo más genial que encontraste al revisar toda esa historia física?

Una fotografía de mí en el escenario la noche que tocamos en la apertura del Parlamento Escocés. Escocia consiguió tener su propio parlamento por primera vez en casi 300 años, y nosotros como banda fuimos invitados a tocar en la ceremonia de apertura. Estoy en el escenario en Princes Street Gardens en Edimburgo, y estoy mirando por encima de la multitud envuelta en una bandera escocesa. Tan cursi y sentimental como parezca, fue un honor extraordinario haber sido invitados por nuestro propio país a abrir el primer parlamento en 300 años. Podría romper en llanto ahora mismo al sólo pensar en ello. Fue una gloriosa noche de verano, y fue algo mágico.

¿Qué puedes decirnos sobre la nueva canción No Horses de Garbage (estrenada el 14 de julio)?

Abrimos cada show con No Horses y cada noche que subimos al escenario me emociono mucho. Hay una increíble reacción hacia la canción, pienso que se debe a que tocamos los sentimientos de las personas. Es algo bastante espontáneo para nosotros. Es mucho menos estructurado que cualquier otra cosa que hayamos hecho antes. Es básicamente una oscura visión de a dónde podría dirigirse nuestro mundo si no estamos atentos. Es la visión de un futuro distópico donde un régimen destruye todo lo que no produzca dinero y no genere ganancias. Siento que justo ahora nos acercamos cada vez más a eso, en nuestra cultura, donde todo es valorado por la cantidad de dinero que genera. Para mí, ese no es el valor de nada.

Fotografía Cindy Khan

«Esa fue la primera vez que Garbage tocó en Escocia. Fue como llevar a tu posible futuro esposo a casa para conocer a la familia. Estábamos en la cúspide del éxito y eso nos tenía increíblemente emocionados —a mí en particular, obviamente, porque los llevé al Barrowland, que es sin duda mi lugar favorito para tocar en el mundo. Queríamos hacer algo especial porque se trataba de mi país natal, y todos los chicos de la banda querían usar kilts. Les dije: «Ya están advertidos. El público escocés es increíble», y la banda estaba decía: ‘Sí, claro’, pensando que yo sólo estaba tratando de ensalzar a mi país de origen. Subimos al escenario y la multitud se puso absolutamente frenética. Todavía hablamos de eso hasta el día de hoy —el suelo se cimbraba. Parecía que saldríamos disparados del escenario por las vibraciones que producía la multitud».

Fotografía Dana Distortion

«Esa es una fotografía de nuestra llamada gira de regreso, ya que habíamos hecho una pausa por muchas razones diversas. En un principio se suponía que la pausa duraría alrededor de un año, pero fueron cinco años. Durante ese tiempo sucedieron muchas cosas —perdí a mi mamá, vi a unos amigos perder a su hijo de seis años debido al cáncer, y una de mis mejores amigas perdió a su joven esposo. Luego nos volvimos a reunir y nos fuimos de gira. No pensamos que a alguien le fuera a importar, y nos quedamos muy sorprendidos por el hecho de que la gente todavía estuviera ahí para nosotros y que aún les interesara escuchar lo que teníamos que decir. Algo cambió en mí en ese momento. Sentí que necesitaba abordar la música desde una perspectiva diferente a la que tenía en el pasado. Sentí que Dana realmente capturó la metamorfosis en mí —cuando dejé de darle importancia a lo que la gente pensaba de mí y a cómo me veían».

Fotografías Frank Ockenfels

«Veo esta fotografía y me impresiona lo hermosa que es. Es muy ardiente. Pienso: ‘Guau, ¿así me veía?’. Cuando eres una mujer joven y estás en la cúspide de tu belleza y vitalidad sexual —en mi caso, no estaba consciente de ello. Todo lo que hacía todo el tiempo era compararme con las modelos de las revistas, personas como Debbie Harry o Kate Moss. Me encanta esta fotografía porque recuerdo el día en que fue tomada. Una de las mujeres con las que estaba trabajando en ese momento dijo: ‘Necesitas levantar tu muslo, porque cuando lo presionas contra el sofá, parece que está muy gordo’. Levanté mi muslo y sentí una ola de vergüenza y autorepulsión. Puedo ver lo hermosa que soy, pero recuerdo mi autodesprecio. Me recuerda que debo hacer una pausa —para agradecer por todo lo que tengo».

Fotografía Frank Ockenfels

«Esto fue durante las grabaciones del primer disco. Estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo, tratando de hacer un buen trabajo, que no creo haber estado consciente de que alguien me estuviera tomando fotografías en ese momento. Es muy raro que me tomen fotos grabando. A la banda no le interesa, así que no es común que me capten grabando en el estudio. Es una toma muy rara».

Fotografía Frank Ockenfels

«¡No recuerdo por qué estoy sosteniendo un plátano!, aparte del hecho de que siempre mostraba objetos en un contexto fálico. Eso habla de mi propia inmadurez como mujer joven. Me encantaba cualquier cosa que fuera sexualmente sugestiva, me encantaba avergonzar a las personas con tetas, falos o vaginas. Simplemente era algo que me gustaba hacer. Tengo que confesar que todavía tengo algo de eso. Sólo me hace reír porque está demasiado sexualizado, y supongo que me gusta quitarle poder a eso».

Fotografía Roxy Erickson

«Esta es una toma del video para la canción Cherry Lips, que grabamos en Nueva York. Ese día, Butch prácticamente se estaba muriendo de hepatitis. Todavía tenían que diagnosticarlo apropiadamente. Tiene puestos unos lentes de sol porque los ojos se le habían puesto completamente amarillos. De verdad estaba peligrosamente enfermo. El director dijo: ‘Realmente sólo necesitamos que hagas un par de tomas base, y luego haremos que alguien te remplace. Sólo tienes que estar aquí unos cinco minutos’. Dios lo bendiga, se forzó por ir al estudio y lo filmaron por cerca de cinco minutos, enseguida tuvo que irse a casa para que un doctor lo atendiera. Estábamos de gira con U2 en ese entonces y él estaba demasiado enfermo para continuar. Ésa es la fotografía de un soldado, justo ahí».

Fotografía Joseph Cultice

«Me encanta esta fotografía porque Joseph capturó visualmente lo que estábamos tratando de hacer musicalmente. Es muy noventera y muy de ese momento. Sentíamos que era un poco futurista, pero que también hacia eco al rock’n’roll antiguo. Es curioso que hora estemos viviendo en el futuro, porque en ese entonces nos llamábamos a nosotros mismos ‘sci-fi pop’. Sentíamos que era un acercamiento futurista a la música pop, lo cual ahora es risible. No es futurista en lo más mínimo. Pero en ese entonces era vanguardista. Tomábamos elementos de todos los géneros musicales: clarinete clásico, samples, beats de hip-hop, guitarras de rock, música electrónica. Recibíamos muchas criticas por ello en aquel tiempo. La gente nos veía con mucha suspicacia. Ahora eso ya no es el futuro, todos los músicos están fusionando géneros. Han roto todas las reglas, lo cual es fantástico».

