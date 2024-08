7 Teorías de conspiración ocultas en Rick y Morty

¿Quién habría imaginado que la evidencia de la muerte de Tupac se encontraba oculta en un tonto programa de Adult Swim?

La primera se encuentra en el título del episodio. Para aquellos que no lo saben, «The Rickchurian Mortydate» es una adaptación cómica basada en Manchurian Candidate, un libro y dos películas acerca de la conspiración para elegir como presidente a un agente ruso. Harmon reveló su relación con las conspiraciones en una entrevista con VICE a principios de año. «Creo que cuando asesinaron a JKF, la parte de tu cerebro que está listo y apto para conectar todos los puntos necesarios para comprobar que hubo una orden —una orden siniestra— son los mismos químicos en tu cerebro que necesitas para escribir historias», comentó.

Harmon describe las teorías de conspiración como un método para lidiar con la realidad de la misma forma que la gente que se droga con hongos se convence de que todo tiene sentido cuando las paredes comienzan a derretirse. Roiland bromea, «Definitivamente consuman ácidos, y lo de JKF fue un trabajo interno».

Un montón de homenajes a estas teorías aparecieron en el épico enfrentamiento techno entre Rick y el presidente de los Estados Unidos (Keith David), cuando descubren fortuitamente los túneles secretos de la Casa Blanca. Como la acción va demasiado rápido para el ojo humano, desglosamos la secuencia en cámara lenta para identificar todas las teorías de conspiración que los creadores creyeron divertidas de incluir.

El aterrizaje en la luna es falso

Una réplica del Apollo 11 y un set de la superficie de la luna enterrado bajo la Casa Blanca, sin duda serviría de evidencia incriminante para aquellos que creen que el aterrizaje en la luna fue una mentira. La idea de que los Estados Unidos fabricaron la conquista de la luna como un tipo de victoria política en la carrera espacial contra la Unión Soviética es tentadora, especialmente porque el escepticismo es muy necesario en el ambiente de los medios de noticias falsas de la actualidad. Esta conspiración también aparece en el episodio «M. Night Shamayliens» de Rick and Morty sobre la teoría de la simulación.

El 9/11 fue un trabajo interno

Un diminuto diorama de las Torres Gemelas, una quemada y demolida, hace referencia a la creencia de nicho de que los ataques del 11 de septiembre de 2001 en contra del World Trade Center y el Pentágono estuvieron orquestados por George W. Bush y Dick Cheney. No sabemos si Rick es creyente o no del 9/11, pero en el episodio inaugural de la temporada, «The Rickshank Rickdemption», lo vimos recordando los atentados por televisión, refunfuñando, «¡Lo van a usar para privarnos de nuestras libertades!»

La CIA asesinó a John F. Kennedy

Cajas de «balas mágicas» y una limosina salpicada de sangre al estilo de los 60 adornada con pequeñas banderas estadounidenses evocan inmediatamente a la madre de todas las teorías de conspiración: el asesinato de John F. Kennedy.

La CIA mató a Tupac Shakur

Si no eres de los conspiracionistas que creen que Tupac está vivo en alguna playa de Cuba, tal vez te convendría creer que la CIA estuvo detrás del tiroteo que le provocó la muerte al ícono del rap y activista político. Sin embargo, hasta donde sabemos, no existe teoría alguna que respalde que Tupac está enterrado en las losas de la Casa Blanca.

Noticias falsas: Cruzando el Delaware

A un lado del set del aterrizaje en la luna se encuentra un grupo de maniquís posando como la famosa pintura de Emanuel Leutze, George Washington Crossing the Delaware. Aunque no está relacionada con algún encubrimiento del gobierno, la imagen, pintada más de 60 años después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, está plagada de falsa información. Un maestro de Nueva York utiliza la pintura para explicarle a sus estudiantes que no deben creer en todos los medios que consumen, incluso cuando son la fuente principal. La aparición de la obra de arte hace referencia a la falsedad de la historia, a menos que Harmon y Roiland estén enterados de un mensaje oculto escrito en la pintura que no pudimos encontrar en internet.

Los masones mueven los hilos de Estados Unidos

La cara de Rick destruye un pentagrama pintado de color rojo sangre y una velas prendidas, las cuales podrían hacer referencia a la creencia del «Gobierno oculto» del prolífico conspiracionista Mark S. Watson. La estrella de cinco picos también evoca imágenes masonas, las cuales apuntan a sectas illuminati y de masones dentro de las dimensiones de la Casa Blanca que trabajan para establecer un nuevo orden mundial. O, tal vez, podrían simples adornos, ya que la escena transcurre demasiado rápido.

El gobierno tiene contacto alienígena

Un platillo volador oculto detrás del diorama del 9/11 apunta a que el gobierno estadounidense tuvo contacto con aliens mucho antes de la victoria de la Tierra por medio de un reality show interestelar de música y finalmente la creación del Gobierno Federal Galáctico. Algunos conspiracionistas afirman haber visto OVNIS entrando a la Casa Blanca pero, desde luego, todos sabemos que las conclusiones secretas de contactos los Estados Unidos con aliens están archivadas en el Área 51, ¿no?