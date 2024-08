Skaters sobre prohibir el patín en Madrid: ‘viene de la calle y en la calle se quedará’

El primer borrador de la Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible de Madrid, presentado el pasado 9 de febrero, contempla la prohibición de circular en monopatín por calzadas, aceras, zonas peatonales y vías ciclistas.

De ser aprobada esta ordenanza, el skate quedaría relegado al «uso deportivo». Es decir, a los skateparks. Y la escena skater madrileña ya se ha movilizado con una recogida de firmas desde el portal Decide Madrid en contra de la iniciativa.

Juan Algora, Jura

Pero si este primer borrador no fuera modificado y acabara finalmente aprobándose, las multas por patinar en Madrid no serían nada nuevo. «A mí me han puesto muchas, unas 10, desde que con 15 años vine a vivir a Madrid y empecé a patinar», dice Félix Bollaín. «Son de 30 euros, algunas por circular en monopatín en una vía no apta para ellos y otras por ruido. Creo que se lo inventan un poco, si hay una ley clara sobre ello, desde luego no la conozco. Y también creo que todo depende mucho de los propios policías: desde si te dicen algo por patinar hasta si te ponen la multa o simplemente te invitan a irte a otra parte», añade, y cuenta que en una ocasión le quitaron la tabla y tuvo que ir por ella a la comisaría.

Adrián Ríos

Quedo con Félix y con otros siete skaters que viven en Madrid frente al Congreso de los Diputados. La plaza de la calle Floridablanca se ha convertido en uno de los puntos más icónicos de la capital después de que hicieran «impatinable» Colón y Príncipe Pío.

A Juan Virués, Viru, que se mudó a Madrid desde su Chiclana natal precisamente porque allí solo patinaba en skateparks y quería calle, también le han multado. «Fue justo aquí, en Congreso. Me pusieron una multa de 60 pavos con opción de reducción a 30 si la pagaba pronto. Cuando me la dio el policía estuve a punto de sacarme la cartera y darle el dinero. Ponía que el motivo era el deterioro del mobiliario, pero también a veces te la ponen por ruido… por cualquier cosa a la que puedan sacar la puntilla», dice.

Juan Virués, Viru

Al granadino Jamal Farruk también le ha pasado. «Pero, al final, los papeles son papeles y en eso se quedan. Me jode, porque me ha pasado varias veces y siempre me ha parecido fatal. Es muy fuerte que te multen por hacer deporte, luego dicen que los jóvenes hagamos deporte, que nos movamos… Normal que los chavales se aburran y se vayan al parque a beber litros y fumar porros».

La situación del skate en Madrid se encontrara en una especie de vació legal gracias al cual multaban a los patinadores

«Me han puesto multas durante toda mi vida en Madrid. Un día estaba sentado comiéndome un bocadillo en la Plaza de Colón, ni siquiera me había quitado la mochila aún y vino un amable agente de la autoridad para obsequiarme con una multa de 90 euros, por ejemplo. Para mí el skate siempre ha estado prohibido. No las pagaba pero un día me quitaron un dineral de mi cuenta bancaria equivalente a esas multas», comenta Juan Algora, Jura.

Pero, aunque la situación del skate en Madrid se encontraba en una especie de vacío legal gracias al cual multaban a los patinadores, este borrador da un respaldo legal a esas multas.

«Siempre han andado detrás del skate porque mueve masas y es un deporte del que pueden sacar dinero con sus multas. Como no existen skateparks acondicionados al uso exclusivo del skate, saben que van a recaudar fondos con esta medida», dice David Gegundez.

Jamal Farruk

Ben Skrzypek señala la falta de entendimiento como el motivo de esta persecución al skate y no a otros deportes o a otros medios de transporte sostenibles como la bicicleta, cuyo uso el Ayuntamiento no para de potenciar.

«Creo que esto está ocurriendo porque la gente no entiende el patín. Y cuando no entiendes algo te asusta, te genera inseguridad. Hay una falta de comunicación y de entendimiento entre la comunidad skater y la que no lo es, y entre los que patinamos y los políticos. Ellos están viendo algo que les genera una molestia, no le ven el lado bueno ni bonito porque no conocen la cultura del patín, lo que hay alrededor de él. Los skaters también tenemos que hacer el esfuerzo de entender a la otra parte. Al final vivimos todos en un centro urbano y hay que comunicarse para poder convivir. Cada cual tiene sus necesidades y para que no entren en conflicto hay que hablar», piensa Ben.

Sebastien Zannier

Félix cree que esa prohibición, esa persecución al skate, tiene una carga política y social que trasciende a esa falta de entendimiento. «El skate representa casi una anarquía. No hay reglas, es completamente libre. Para llevarlo a cabo solo necesitas una madera, unas ruedas y un suelo. Y cualquier cosa que se parezca a la anarquía es amenazante para el sistema. En la Alemania comunista estaba prohibido hasta que vieron que quizá se convertía en deporte olímpico y entonces formaron un equipo».

«Puede que también sean un poco por las pintas», añade Jamal. «Hay gente que tiene prejuicios y al final la estética del patín es callejera, hay peña a la que le podemos parecer una banda cuando solo somos chavales disfrutando, haciendo deporte y divirtiéndonos».

S Seis de los siete skaters delante del Congreso de los Diputados

Les digo que cómo explicarían esa «otra parte» de la cultura del patín, eso que el Ayuntamiento parece no entender, y todos hablan del sentimiento de pertenencia, de comunidad. Y mencionan una y otra vez la plaza de Colón.

«Cuando se podía patinar en Colón no hacía falta llamar a nadie. Ibas allí y sabías que te encontrarías a colegas», dice Ben. Allí fue en el primer sitio en el que patinó Jura. «No estoy seguro de si fue allí o en Puente Juan Bravo. Sí que recuerdo que fue con mi amigo Kruman y que flipamos al ver la escena de la plaza». También fue el primer sitio en el que Adrián Ríos, que es canario, patinó de Madrid. «Fue en un viaje que hice con mi madre antes de mudarme aquí», cuenta.

Germán

Adrián cree que el patín siempre ha estado mal visto pero que, poco a poco, se va cambiando esa mentalidad. «Incluso el mundo del skate es cada vez más un referente para la industria de la moda, pero siempre habrá alguien que no esté de acuerdo en que otra gente se lo pase bien», comenta. Y añade algo que suscribe Juan Virués: que el patín, los skaters, son una barrera para la delincuencia, para el vandalismo, en lugar de los vándalos por los que en ocasiones los toman.

«Siempre que escucho que hacemos daño a la ciudad y demás tonterías que dicen de nosotros, recuerdo la de veces que nos hemos tenido que enfrentar personalmente a carteristas en la zona de Príncipe Pío. Éramos los únicos que reaccionábamos cuando los veíamos actuar y defendíamos a la gente que era asaltada. Cuando cuentas estas anécdotas siempre salen otras de la zona de Colón», dice Adrián. Y añade que le gustaría «que le preguntasen qué opina a la gente que no patina pero que ha recuperado su cartera gracias a nosotros en Príncipe Pío».

David Gegundez

Juan Algora apunta al doble rasero del Ayuntamiento, que días después de presentar el borrador de la ordenanza municipal por la que se prohibiría el patín en la calle usó la imagen de uno en una ilustración promocional. «Utilizan nuestra imagen en los anuncios de televisión, maniquís en escaparates… Pero la realidad es que nos seguimos chupando multas por patinar en la calle. Lamentable. Llevo pagando multas desde los 16 años así que creo que siempre ha estado prohibido. No pienso ir a patinar a ningún skatepark porque me siento encerrado y eso es probablemente lo que ellos quieren», dice Jura.

Sebastien Zannier se pregunta por qué prohibir el skate pero no los Segways. «Al final son turistas que se suben a una a máquina que va a 30 km/h sin saber conducirla. He visto más Segways molestando a viandantes que a gente que patina», afirma. «Que en 2020 vaya a ser una disciplina olímpica y lo prohíban en la calle es una broma. El skate viene de la calle y en la calle se quedará porque en ella está su origen».

Ben Skrzypek

Félix, Jura, Juan, Sebastien, Jamal, Adrián, David y Ben son de ocho ciudades distintas. Incluso de países distintos. Pero todos ellos hablan de la calle en singular, como si fuera una institución. Por eso se niegan a irse de ella.

«Para mí equiparar patinar en la calle con patinar en un skatepark es como decir que ir al campo es lo mismo que meterte en un invernadero», piensa Félix. «El skatepark está bien para ‘entrenar’, o para hacer algo que en la calle se te resista. Pero yo quiero patinar en la calle, quiero descubrir las calles patinando. Y, aunque lo prohíban, va a dar igual. El skate es de la calle y en la calle se va a quedar», añade Viru.

Félix Bollaín

Las razones por las que el consistorio quiere prohibir el patín en la calle no están muy claras. Lo que sí está claro es que, para los skaters, la medida no solo sería un error sino también una ordenanza ineficaz. Todos ellos tienen claro que no van a dejar de patinar en la calle. Que las plazas y las calles son su skatepark. Y que los que apoyan la medida no saben ver más allá del sonido de las ruedas.

«El patín te enseña muchas cosas. Yo he aprendido inglés porque patino. Haces muchos contactos, aprendes a relacionarte… Te enseña incluso a tener modales y educación cuando vienen a decirte que no patines en un sitio», dice Juan Virués.

Jamal Farruk

«Si me oyes hablando español es porque me enseñaron en la calle cuando vine a España con 15 años, mientras patinaba», dice Ben, que es estadounidense. «Aprendí gracias a la comunidad skater y para mí es de las cosas más bonitas del patín. La capacidad de crear comunidades, de trascender clases sociales, idiomas, edades… Si prohibieran el patín para mí sería como si prohíben la familia», dice Ben.



Me despido de ellos y dejo el Congreso atrás. Al llegar a Ópera me encuentro con una manada de Segways sembrando el caos. Me parecía más bonita cuando había chavales con patines. Chavales que quizá eran Jura, o Félix o Juan.

Sebastien Zannier

Juan Algora, Jura

Sebastien Zannier