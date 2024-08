Hablamos con la fotógrafa que retrata las imperfecciones del cuerpo y las convierte en arte

Las estrías, las cicatrices, los moratones, las manchas o la psoriasis puede que no gusten a aquellos que las tengan. Hay personas que tratan de disimular obsesivamente aquello que les han dicho que se escapa de la perfección. Pero la concepción de proporcionalidad del hombre de Vitruvio y la experiencia sensorial del placer de lo visual son relativas.



La mirada de esta fotógrafa nos acerca otra realidad y nos demuestra que lo que en un determinado marco social es considerado anti estético puede ser también realmente bello. Sofía Masiello tiene 18 años y es capaz de convertir la piel humana en un lienzo, de trazar perspectivas impactantes del cuerpo nudo y captar un punto de vista de la belleza y la estética que nos hace reflexionar sobre los cánones aprendidos.

En la mirada y en los ojos de quién mira está el alma que hablar. Hablamos con Sofía, conocida como Thrownphotoss, para que nos explique cómo consigue crear este choque de conceptos y convertir las imperfecciones en arte.

VICE: ¿Cómo definirías tu trabajo?

Sofía. Veo mi trabajo como una forma de reivindicación. No digo que las personas que encajan en los cánones normativos no puedan verse también como obras de arte, pero yo he decidido retratar algo tan discriminado y es tan oscurecido para romper esos mismos cánones que han imperado hasta ahora. En el arte todos los nuevos movimientos que han aparecido, han surgido rompiendo los cánones de belleza y las estructuras del estilo anterior. Se trata de abrir las puertas a la libertad.

¿Cuál es la intencionalidad que hay detrás de estas fotos?

Me gustaría que fueran un reflejo de lo que yo veo, que la gente entienda lo que yo pienso a través de mis fotos. Me parece un método muy interesante y más bonito de dar a conocer una realidad que puede ser perfectamente bella como la otra, aunque nos hayan inculcado que no.

¿De qué forma está vinculada tu obra con el movimiento feminista?

Históricamente a las mujeres se nos ha exigido un tipo de cuerpo para ser consideradas bellas, pero también se nos ha inculcado un determinado tipo de conducta. Hay mujeres que no salen de casa si no están perfectamente depiladas o que se pasan las compresas de tapadillo, como si fueran droga, por vergüenza. Yo en cambio nunca me he callado sobre las cosas que han sido tabúes. Me gusta precisamente romper con ellos porque pienso que cada una debe hacer lo que le apetezca, sin estar obligada a hacerlo para no ser considerada una dejada.

¿Crees que las redes sociales limitan la creatividad de una fotógrafa feminista como tú?

Debería haber más libertad en las redes. Como la gente no estaba acostumbrada a ver este tipo de cosas en una cuenta de Instagram recibí muchas denuncias, tantas que me cerraron la cuenta. Se llamaba Thrownphotos (con una sola s) y allí colgaba fotografías en las que mostraba cuerpos de mujeres de todo tipo. Desde entonces tengo que tener mucho cuidado con todo lo que cuelgo. Así que en cierta forma, reivindicar así el feminismo implica censura porque para explicar lo que quiero necesito mostrar pezones, vello corporal y vaginas de una forma muy sutil y no sexualizada.

Por otro lado las redes también han ayudado a visibilizar tu trabajo. ¿Cómo vives esa dualidad?

Cierto. Empecé a crecer en seguidores porque la gente a la que le gustaba mi trabajo lo compartía y me citaba. Antes había hecho fotos a alguna influencer pero lo he dejado de hacer porque yo quiero que mi foto sea importante por lo que se ve en ella y no porque quien aparece tenga más o menos seguidores. Las redes tienen una cara y una cruz, pero como todo, supongo.

¿Cómo logras contactar con gente con cuerpos tan diversos?

A algunas las conozco por Instagram y les expongo mi trabajo. Otras vienen a mí, me dicen que les gustan mis fotografías, me explican alguna peculiaridad que tienen y me preguntan si la quiero retratar. Obviamente cuando son cosas que no he visto nunca, siempre que puedo acepto.

¿Cuando quedas por primera vez con alguien a quien retratarás cuál es el procedimiento?Me gusta conocer a la persona, saber cuál es la historia que hay detrás de cada mancha, de cada estría o cicatriz. También me gusta ponerme en su piel y saber cómo se siente para después captarlo. A veces en segundas sesiones las personas se desnudan psíquicamente aún más y eso también se nota en las fotos. Con Alba Parejo, por ejemplo, siento una conexión especial. Cada parte de su piel tiene como un tipo de textura que me inspira, que es realmente única y me parece muy guay.





¿Qué crees que provocan estas fotos a la gente que las mira?

Supongo que te hacen reflexionar, o esta es mi intención. Al fin y al cabo lo que busco es normalizar la situación. La concepción social sobre cómo tiene que ser una mujer tiene que cambiar aún más, aún por ejemplo ya se da por hecho que cuando vas a tener una relación sexual vas a tener que ir bien depilada, disimulando cualquier tipo de olor corporal y vestida de una determinada forma. Por eso creo que en cierto modo puede que mis fotos resulten chocantes para cierta gente.

¿Hay algo en especial que te gustaría captar de un cuerpo y aún no has encontrado?

Me gustaría fotografiar un parto y luego el cuerpo que se le queda a la mujer después del parto. Es algo que no se enseña, que se intenta ocultar de una forma u otra, pero que creo que es importante que se visibilice. Los pies hinchados, las estrías, la barriga cuando se deshincha y todo el dolor bello, por el que merece la pena sufrir.

