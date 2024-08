Descubrimos quién hay detrás de la cuenta de memes Spanish Starter Packs

Carlos tiene 23 años y un día un secreta le puso una multa en la plaza del Dos de Mayo de Madrid. Después de despotricar y de cagarse en alguien que aparece en la Biblia se puso a hablar con sus colegas sobre el estilismo del secreta en cuestión. Sobre cómo habían sido tan gilipollas de no darse cuenta de que alguien que lleva una camiseta de Jack and Jones y unas Asics y pasea mientras come chicle con los brazos cogidos tras la espalda por Malasaña no es una persona de fiar.

Pero, en lugar de quedarse encallado en esa conversación, en ese lugar común, en ese pensamiento rumiativo, Carlos decidió hacer un starter pack. Un meme en el que describía, mediante unos pocos objetos, al cabrón que le acababa de multar por echarse una Chipys en la calle.

Y así nació Spanish Starter Packs, la cuenta de Instagram que más y mejor le rinde homenaje al costumbrismo español. En ella Carlos, que cuando no hace starter packs estudia Filología Hispánica, rescata esa vieja tradición cañí de poner el foco en lo cotidiano, en lo que normalmente pasa desapercibido. Nos pone delante de un espejo y nos dice lo que somos, lo simplifica en cuatro o cinco realidades y nos hace darnos cuenta de que, por muy complejos que nos pensemos, todos cabemos en un meme.

VICE: ¿Quién eres y qué haces, a que te dedicas además de a hacer starter packs?

Carlos: Soy un estudiante de Filología Hispánica de 23 años, toledano residente en Carabanchel.



¿Cómo y por qué nace Spanish Starter Packs?

Yo tenía una cuenta muy underground que solo llegó a tener 300 seguidores (pero muy buenos) y se llamaba @spanishtraplife. Ahí subía fotos de momentazos de la cultura pop de la España del ladrillo, tipo Jesús Gil rodeado de mujeres en el jacuzzi, y les ponía títulos sacados de letras de trap. Un día me dio por empezar a subir starter packs y me di cuenta de que me divertía mucho más. Archivé todo lo anterior, le cambié el nombre a la cuenta y me dediqué solo al tema starters.

El primer starter pack que subes es uno de un secreta.

Sí. El del secreta tras multarme por hacer botellón en la plaza del Dos de Mayo. Y ese día me motivé y subí 6 o 7 más.

¿Cómo definirías el proyecto de Spanish Starter Packs? ¿Artístico, de observación participante, de sociología de la cotidianidad…?

Me gusta hablar de memes costumbristas. En el mundo hispano tenemos una tradición muy larga y muy cómica retratando tipos costumbristas en la literatura, el cine o la pintura, pero en internet estamos aún lejísimos de la calidad de los starter packs en inglés. Animo a toda la gente creativa con wifi a que se sume al “make costumbrismo great again”.

¿Cuando vas por la calle ya ves starter packs en vez de individuos?

Creo que todos funcionamos así en una ciudad. Tenemos la necesidad de etiquetar de alguna manera a los desconocidos, no ves individuos únicos y especiales hasta que no te paras a conocer a esa persona.

¿Cuál es el que más éxito ha tenido hasta ahora?

El fan de Taburete que dice que a la gente le gusta mucho vivir del paro. No sé por qué será que unos tienen más éxito que otros. Hay veces que pienso que he subido uno buenísimo y nada, y al revés también me ocurre.

¿Y tu favorito? El mío es el del profesor de autoescuela.

Quizá el de “a mi no creo que me hagan un starter pack”, con las mismas gafitas que yo llevo, el iPhone, el vídeo de This is America… Creo que representa el espíritu de la página, que no va de modernitos de los cojones mofándose de la gente “básica” sino de reírnos todos con todo el mundo.

¿Crees que todos cabemos en un starter pack, que la identidad de uno puede plasmarse en dos o tres cosas fácilmente y que somos más basiquitos de lo que en realidad pensamos?

Claro que no.

¿Sabe tu familia que haces esto?

Mis padres creo que no lo acaban de pillar y mi abuela cuando le dije el otro día que me invitaron a una fiesta de influencers porque hago cosas de risa en internet me respondió “que tuviera cuidao a ver si me iba a meter en una secta”.

¿Y alguien te ha enseñado alguna vez alguno de tus memes sin saber que es tuyo?

Sí.

Tal como está la cosa, ¿no temes que te acusen de racista por algunos de ellos, como el de la madre soltera latina en Instagram?

Creo que se puede hacer humor sobre minorías sin ser racista. Tengo amigos gitanos que se cagaron en todos los muertos de Rober Bodegas por lo del monólogo aquel (con mucha razón) pero que encontraron graciosos mis starter packs de “gitanos de Madrid” o “compra venta de coches”. Creo que porque son conceptos totalmente distintos. Si subo starter packs de toda clase de personajes, ¿por qué no van a tener derecho a los suyos las minorías?

Pero, ¿alguien se ha sentido ofendido alguna vez, que tú sepas?

Me denunciaron el de “rumano conflictivo” y me lo borró Instagram. Las quejas que he recibido por cosas así en realidad han sido muy pocas y lo que tienen en común es que nunca vienen del colectivo “afectado”.

Por ejemplo ese meme yo veía que los rumanos se lo tomaban a cachondeo y se lo mandaban a sus amigos, mientras unos cuantos social justice warriors que ni siquiera eran rumanos me decían por privado que pidiera disculpas. Supongo que son las reglas del juego, igual que Instagram te permite conocer a gente guay o ir a sitios sin pagar, tienes que aguantar mierdas de estas.

Si tuvieras que elegir renacer en otro cuerpo y que ese cuerpo correspondiera a uno de tus starter packs, ¿cuál sería y por qué?

Uf, difícil cuestión. Creo que poca gente vive mejor que un estudiante de letras.

¿Por qué crees que te sigue tanta gente?

Me he dado cuenta de que más que nada es porque es un formato que se propaga muy rápido: la gente lo ve, reconoce el arquetipo, le hace gracia y quiere compartirlo. En vez de darle like y ya, se lo mandan a un amigo o le etiquetan en plan “este eres tú” o “este es uno que conocemos los dos”. También intento no caer en la prepotencia del universitario o en topicazos manidos, solo hago memes de cosas que conozco de primera mano, y casi siempre desde el cariño al personaje.

¿Qué haces para inspirarte y hacer nuevos starter packs? ¿Miras las redes, te vas a dar un voltio por donde corresponda o ninguna de las anteriores?

Tengo la suerte de vivir en Madrid, que es una ciudad donde está concentrado todo lo que hay en España y te cruzas con mil starter packs a diario sin darte cuenta. Por supuesto que en Instagram, que es la única red social que uso, también hay buen material para el costumbrismo. No creo en la separación entre la vida real y la vida virtual.

¿Que hay de la autoría en internet, de los derechos de autor de los memes ahora que está habiendo problemas con ello entre marcas o páginas como Cabronazi y cuentas de Edit, por ejemplo?

A mí me alegra encontrarme mis memes sin citar por ahí. Como he dicho alguna vez, me enorgullece contribuir al folklore de internet. Me molesta un poco cuando Samsung usa el formato de los starter packs míos (disposición, letras rojas…) con fines publicitarios y me cita como “inspiración”, pero el meme lo ha hecho otro.

Prefiero que usen mis fotos sin mencionarme y la gente las disfrute sin conocer al autor (como pasa con los chistes) a que rulen por ahí memes malísimos hechos sin ganas por cualquier becario y la peña me los acabe atribuyendo. Aunque bueno, que hagan lo que quieran. Como te digo, a mí no me preocupa que me citen o me dejen de citar, pero entiendo que haya gente a la que sí le importe. Los creadores de contenido tienen derecho a reclamar que se les reconozca su trabajo. Los de Cabronazi llevan años haciendo dinero a costa del talento de otros.

¿Cómo es el proceso creativo, cómo se materializa la idea en esas maravillas de post de Instagram?

Bueno, gracias por lo de maravilla, yo no lo veo para tanto. La verdad es que se me vienen a la cabeza de golpe, de esto que estás aburrido con el móvil en la mano y los haces en un momento con Google imágenes y una aplicación de recortar y pegar capas.

Y, ¿cómo sería mi starter pack, el starter de alguien que curra en VICE?

Así.

Gracias. Nunca nadie nos había comparado con el señor Burns disfrazado de joven.

