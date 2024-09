Spider Galaxy, sinónimo de techno y actitud en la CDMX

Spider Galaxy, es un concepto que nace de Lorena Vega a partir de la necesidad de crear fiestas propositivas en cuanto a la música y el espacio, donde la libertad y el respeto son ejes fundamentales dentro de su creación.

Con tres años de existencia, Spider Galaxy tendrá una fiesta con una invitada que pertenece a la familia de R&S Records, Paula Temple; su sonido se ha caracterizado por el techno, influenciado por rasgos distintivos del noise. El evento tendrá lugar el próximo 29 de julio.

Aparte de contar con artistas internaciones, Spider Galaxy, se ha caracterizado por apoyar a artistas emergentes y locales como DJ Hotmale, Nima Ikki, AAAA, entre otros. El sonido de estás fiestas ahonda en el techno sin dejar de lado todo lo que abarca la cultura rave.

Flyer de Spider Galaxy 6



Platicamos con la fundadora de Spider Galaxy, Lorena Vega, acerca de lo que gira en torno a sus fiestas y eso nos contó:

THUMP: ¿Nos puedes platicar acerca de los comienzos de Spider Galaxy ?

Lorena Vega: Era 2014, llevaba un año de vuelta en la CDMX después de vivir en Madrid 6 años, me aburría mucho y no encontraba ninguna fiesta donde me gustara la música, entonces decidí empezar mi propia fiesta e invité a mi amiga Virginie Morillo a hacerla conmigo, así nació Spider Galaxy. Luego Virginie se fue de México, hice un par de fiestas más y deje de hacerlas unos meses. Renació de sus cenizas gracias a Uchi por que le gustó mucho y empezó a hacerlas de nuevo conmigo, desde entonces Spider Galaxy es una comunidad rotativa conformada por varios amigos que siempre nos ayudan a hacerlas posible.

¿Hacia dónde va encaminada la esencia de las fiestas?

L: La esencia de la fiesta es la libertad, me gusta que todos los que vienen sientan que pueden hacer lo que quieran, al mismo tiempo ese sentimiento de libertad también crea un ambiente de respeto mutuo y de comunidad. Procuro hacerlas en lugares DIY donde podamos tener mas libertades que en otros venues más establecidos, o al menos lo intentamos.

(De hecho ahorita estamos buscando venue para Paula Temple… ya tenemos varias opciones… ¡ya casi!)



¿Cuál fue su objetivo principal al comenzar a hacer fiestas que se despliegan hacia el techno?

L: Para mi Spider Galaxy es un proyecto que nació de una necesidad personal de tener un lugar donde divertirme y escuchar música que me gustara fuera de mi casa, ese fue el objetivo principal, que me guste el techno es más casualidad que intención, nunca entró en mis planes hacer una fiesta para llenar ese vacío, supongo que ya había más fiestas de techno, pero no las ubicaba.

Flyer de Spider Galaxy 5



La inclusión es un tema importante hoy en día, ¿cuál es su percepción respecto a esto y cómo empata en sus eventos?

L: Spider Galaxy es 100% anti-binario, sé que la inclusión es un tema importante hoy por hoy, pero para mi el género es algo que siempre anulé de mi vida, desde cualquier ángulo (ropa, música, etc.) Todo mundo es bienvenido en Spider Galaxy.

En sus fiestas han tenido a varios representantes del techno, ahora a Paula Temple, ¿cómo surgió la oportunidad de traerla?

L: Desde que Uchi co-produce conmigo las fiestas, tenemos oportunidad de hacerlo mucho más pro, hemos tenido artistas como Anika o rRoxymore y siempre tiene buenas oportunidades de invitar artistas de todas partes por la relación, entonces ya nos escriben cuando vienen para ver si armamos algo y así surgió lo de Paula.

¿Qué piensan acerca de la sobreoferta de fiestas y venues, y cómo el público puede discernir entre una «buena o mala» propuesta que pretenda resaltar lo emblemático de la música y su contexto?

L: No salgo mucho a otras fiestas por que precisamente pienso que la oferta de venues y fiestas con propuesta es escasa. Mucha seguridad, mucho límite de tiempo, varios factores. Creo que una buena fiesta es un balance entre música y locación, preocuparse que esos dos factores tengan sentido juntos, eso hace que a la gente le resulte mucho mas fácil sentirse integrada en la fiesta y en lo que intentas transmitir. Traición, Extasis records, X— de AAAA, son algunas de las fiestas que a veces voy.

