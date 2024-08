Corea del Norte enviará «ejército de bellezas» a los Juegos Olímpicos

Además de los misiles nucleares de largo alcance, Kim Jong-un al parecer tiene a su disposición un concurso de belleza patrocinado por el estado. El grupo ha sido apodado «ejército de bellezas» de Corea del Norte, y Jong-un lo implementará en Pyeongchang para hacer una aparición en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur, según Los Angeles Times.

Entre las negociaciones que el gobierno de Corea del Norte hizo con Corea del Sur –incluyendo su acuerdo para marchar juntas durante las ceremonias de apertura– está el permiso para que este «ejército de bellezas» de 230 mujeres venga a animar a los 10 atletas norcoreanos que en realidad podrán participar en los juegos. Al menos, eso es lo que dicen. El grupo de mujeres es en realidad una herramienta de propaganda, armada con cánticos, bailes, canciones, y se sabe que portan ropa estilo militar todo el tiempo.

Sin embargo, las rutinas sincronizadas del equipo de animación han capturado la atención de muchos surcoreanos a lo largo de los años, lo más probable es que esa sea la razón por la que estan en la delegación del Norte. Sus miembros –por lo general entre los 20 años o menos y de 1.60 metros de altura mínimo– son elegidas de grupos de arte o de escuelas como la Universidad Kim II Sung en Pyongyang. El equipo tiene una banda de música.

“Es muy poco probable que un atleta norcoreano gane una medalla, por lo que el valor de la propaganda es mucho mayor que el valor deportivo», dijo Ahn Chan-il, un desertor que ahora es presidente del Instituto Mundial de Estudios de Corea del Norte. «¿Qué otro país enviaría tales porristas a los Juegos Olímpicos más que Corea del Norte?»

Una reconocida veterana del «ejército de bellezas» es la esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju. Ah, y al parecer hay una prueba de selección para este «ejército de bellezas» en particular, y tal vez al principio no sea lo que piensas, también del The Times:

La tensa historia entre los dos países también se refleja en la conformación del equipo de animación, cuyas participantes son seleccionadas por su lealtad y no pueden tener familiares en Corea del Sur, para evitar las deserciones.

Sí, claro, todo lo que está pasando es perfectamente normal.