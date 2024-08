Los 20 equipos con más chances de llegar al Super Bowl (y ganarlo)

Después de haber vivido la mitad de la temporada 2017 de la NFL es momento de analizar las oportunidades que tienen los primeros 20 equipos de la liga para llegar al Super Bowl (los demás no nos importan).

32. 49ers de San Francisco (0-8) — El chiste se cuenta solo.

Videos by VICE

31. Browns de Cleveland (0-8) — Otro chiste.

…

20. Texans de Houston (3-4) — Deshaun Watson podría tratarse del mariscal de campo novato más talentoso en la historia moderna de la NFL, pero su entrenador Bill O’Brien podría arruinarlo. Luego de que se manifestara en el campo de juego durante una mitad, su defensa fue incapaz de detener a los Seahawks el domingo. Watson desplegó tres veces consecutivas su defensa, despejó, y vio a Russell Wilson dar un golpe mortal casi instantáneo. Cuando Watson gane un Super Bowl, no será con O’Brien como su entrenador.

19. Lions de Detroit (3-4) — Se juega el Super Bowl. Los Lions están abajo en el marcador por cinco puntos. Dos segundos en el reloj. Matthew Stafford mira a la derecha, el tiempo se consume, lanza y Eric Ebron atrapa el balón. ¡Touchdown! ¡Se acabó el tiempo! Los Lions son camp… Esperen un segundo. Los oficiales se congregan en la zona de anotación. «Dado que el pase se completó sin tiempo en el reloj, la anotación sólo vale 4.5 puntos. Por lo tanto, la regla —la cual se inventó en secreto antes de la jugada— indica que se acabó el juego y los Lions perdieron». Al día siguiente, la NFL se disculpa por no permitirle a los Lions patear el gol de campo extra, pero no le quita el trofeo a los Patriots. A lo que me refiero es que los Lions harán todo para no encontrar una forma de ganar un Super Bowl.

18. Broncos de Denver (3-3) — Perdieron contra los Giants en casa y por 13 puntos. No entiendo por qué deberían presentarse para el resto de los partidos de la temporada.

17. Ravens de Baltimore (4-4) — Los Ravens son el ejemplo ideal de la mediocridad en la NFL. Tienen un mariscal de campo apenas decente, una defensa que hace lo suficiente para ganar un par de partidos, y de un momento a otro terminarán la temporada con récord de 8-8. Los Ravens no cambiarán en las próximas dos décadas y será su castigo por hacernos ver bailar a Ray Lewis durante años.

16. Cowboys de Dallas (4-3) — Ezekiel Elliott cumplirá su suspensión de seis partidos y aparecería hasta la semana 15. Dallas es un equipo que depende mucho de su juego terrestre y sin Elliott en el campo sus esperanzas se reducen. Hasta la próxima.



Relacionados: La mítica generación de quarterbacks del 2004 es ahora una basura

15. Titans de Tennessee (4-3) — Poseen dos corredores bastante buenos, un mariscal de campo y un grupo de receptores abiertos competentes, y una defensa que claramente no está a la altura. ¿Pero en realidad qué diferencia hay entre los Titans y los Falcons del año pasado? Bien, Eric Decker no es Julio Jones, y Rishard Matthews no es Mohammed Sanu. Entienden lo que trato de decirles.

14. Dolphins de Miami (4-3) — En el nombre de Jesús redentor, ¿cómo es que este equipo ha ganado más partidos de los que ha perdido? Mientras escribía esto sucedieron dos cosas. La primera: no podía creer que los Dolphins tuvieran un récord muy por encima de su desempeño y expectativas. Segundo: ¿En qué cabeza cabe cambiar a Jay Ajayi por una selección de cuarta ronda? Sólo hay una explicación para esta inesperada decisión de los directivos: cocaína, mucha cocaína.

13. Jaguars de Jacksonville (4-3) — Si los Jags llegan al Super Bowl será gracias a su defensa. Ver a Blake Bortles festejar como si fuera el héroe de la obra no tendría precio.



12. Packers de Green Bay (4-3) — Ni pensarlo. Lo siento. La NFC Norte es demasiado ruda para que los Packers sobrevivan el resto de la temporada regular sin Aaron Rodgers. Lo más tortuoso para sus fans debe ser la cantidad de comerciales en los que aparece Rodgers. Es como un pequeño recordatorio de que tu equipo no llegará a ninguna parte este año. Debería existir una regla en la NFL que permitiera a los jugadores suplentes aparecer en las campañas publicitarias como reemplazo de los titulares lesionados para no hacer sentir mal a sus seguidores.

11. Falcons de Atlanta (4-3) — La resaca de los Falcons no es una resaca de un joven de 22 años, edad en la que te levantas algo mareado pero puedes ir a tu clase de CrossFit a las 6 a. m. al otro día. Estamos hablando de una cruda de alguien con 39 años, edad en la que buscas en Google «¿Se puede morir de una resaca?» a la mañana siguiente. De cualquier forma, creo que los Falcons pueden hacer cosas importantes si vomitan antes de ir a su esperada cita en el Super Bowl.

10. Panthers de Carolina (5-3) — Si los Dolphins son el peor equipo de la liga con récord de 4-3, los Panthers son el peor equipo con récord de 5-3. Cam Newton tiene nueve anotaciones y 10 intercepciones en ocho partidos, pero irán a la postemporada porque el futbol americano así es y porque somos parte de un experimento humano conocido como «vida», donde el caos y los eventos aleatorios nos rigen a pesar de nuestro mejor esfuerzo por tomar el control.

Relacionados: Renuncia entrenador de los Dolphins de Miami por video donde inhala coca

9. Seahawks de Seattle (5-2) — No pueden correr el ovoide y su defensa es algo vieja, pero el pedigrí de campeón se respeta. Nos da la sensación que los Seahawks son el profesionista recién graduado que se toma un año libre para «encontrarse» y termina haciendo una de dos cosas: se va de viaje u opta por quedarse, no encuentra trabajo en el mercado laborar saturado y miserable. Si hay algo que aprendimos el domingo es que cuando Pete Carroll, un buen entrenador, se encuentra en un partido cerrado contra un mal entrenador como Bill O’Brien, Pete encontrará la manera de ganar, pero desafortunadamente para Seattle los momentos clave han sido y serán contra buenos entrenadores.

8. Saints de Nueva Orleans (5-2) — Los Saints son los Steelers del sur. Pero a diferencia de su defensa, el ataque de los Saints se lució contra pésimos equipos en su mayoría. Han ganado cinco partidos consecutivos contra Panthers, Dolphins, Lions, Packers (sin Rodgers), y Bears, incluyendo una que otra victoria impresionante. ¿Podremos ver a los Saints cubrir un buen ataque? Un segundo… ¿Quién más tiene una ofensiva como la de Nueva Orleans? Podrían llegar a 14-2, ¿no? Los Saints podrían ser una realidad.

7. Rams de Los Ángeles (5-2) — No sucederá, pero la idea de ver a un Jeff Fisher despeinado y ebrio en un bar mientras es testigo de cómo el mismo plantel que tuvo hace un año avanza hacia la postemporada, mientras balbucea «7-9, 7-9», es una postal que nos encantaría tener.

6. Chiefs de Kansas City (6-2) — Saluden al único equipo esperanzador que puede derrotar a los Patriots. La única manera en que los Chiefs pueden salir airosos de ese enfrentamiento hipotético es si nuestro mundo es más como una comedia y no una película de cine negro dirigida por Christopher Nolan. Con base en la evidencia del mundo, ¿cuál creen que sería el resultado del partido de campeonato de la AFC entre Pats y Chiefs? Pensé lo mismo.

5. Bills de Búfalo (5-2) — Nada sería más gracioso que ver a los Bills derrotar a los Patriots en la postemporada. Sería la mejor película de la década de los 80 en la que el nerd se venga de su acosador. Tyrod Taylor anotando 40 yardas en la casa de Tom Brady sería el sueño húmedo de muchos. Pero vivimos en la realidad, y lo más probable es que LeSean McCoy se lesione los ligamentos el viernes antes del partido y Rob Gronkowski acumule 300 yardas en el segundo tiempo.

4. Steelers de Pittsburgh (6-2) — Los Steelers tienen la segunda mejor defensa, pero estos números los han acumulado contra los Browns, Vikings, Bears, Ravens, Jaguars, Chiefs, Bengals, y Lions. Con excepción de los Chiefs, todo los demás son basura. Hablando de basura, los Steelers aún tienen mucha que recoger en el resto de su calendario, así que entrarán a la postemporada caminando. Cómo cambian las cosas. Hace dos semanas cuando perdieron ante los Jaguars, la gente se preguntaba si Ben Roethlisberger se retiraría a mitad de temporada. Esta liga apesta.

Relacionados: El lado sexista de la NFL: «Es gracioso escuchar a una mujer hablar de rutas»

3. Vikings de Minnesota (6-2) — No. Este es un error en la Matrix. La diferencia este año es que los Packers están fritos sin Rodgers y esto permite que la NFC Norte esté para cualquiera. No es que los Viking sean malos, pero no quiero escuchar a la gente hablar de lo buenos que son. Básicamente son como una serie nueva de Netflix.

2. Eagles de Filadelfia (7-1) — Eagles y Yankees juegan cada vez mejor, y lo serán durante mucho tiempo. Es una pena. No hay razón para que Filadelfia no gane el Super Bowl este año, excepto por el hecho de que son los Eagles y siempre encuentran una manera de cagarla. Puedes erradicar lo Andy Reid de Filadelfia, pero no lo Filadelfia de Andy Reid.

1. Patriots de Nueva Inglaterra (6-2) — No hay mejor evidencia de que vivimos en una simulación que la existencia de los Pats. Su mariscal de campo tiene 100 años pero juega como si tuviera 28. Hacen trampa y a nadie le importa. Su entrenador le escribe cartas de amor a Donald Trump. Los Pats pudieron y, tal vez debieron, perder sus últimos cuatro partidos, pero los ganaron. Quizás vaya siendo tiempo de aceptar que esta es nuestra realidad hasta que Morfeo nos encuentre y libere nuestras mentes. Felicidades a los Patriots por haber ganado otro Super Bowl.