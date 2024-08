No es broma, los Jaguars podrían llegar al Super Bowl

Todas las temporadas, un amigo y yo vamos a un bar, bebemos cerveza, y vemos los primeros partidos de la NFL. Nos lamentamos por haber escogido las alineaciones equivocadas en el fantasy, pedimos comida chatarra, y esperamos que el hecho de ver un montón de partidos al mismo tiempo nos garantice que al menos uno se ponga emocionante.

Entre las rondas de cerveza light a mitad de precio, mi amigo dijo algo que me hizo reír:

«Los Jaguars podrían ganar el Super Bowl».

Me reí. Él se rió. Les aseguro que si le hubiéramos dicho lo mismo al tipo sentado a un costado nuestro también habría reído y, posiblemente, convertido en nuestro amigo.

Sin embargo, una vez que se nos pasó la risa, nos dimos cuenta que los Jaguars sí podrían llegar al Super Bowl. Vaya idea escalofriante.

Antes de hablar de las posibilidades de los Jaguars —contendientes legítimos al Vince Lombardi— nombren un equipo que sea tan dominante en la liga que nos pueda privar de ver a los Jaguars llevarse todo este año.

¿Los Patriots? Claro, cómo no, un equipo que no puede parar a nadie con su defensa, comandado por un mariscal de campo de 40 años que podría retirarse en cualquier momento para dedicarse a grabar programas de cocina vegana. Buen intento. ¿Quién más?

¿Los Packers? Aaron Rodgers se la pasa haciendo comerciales de televisión para aseguradoras y, hasta el momento, su equipo está eliminado matemáticamente.

¿Los Cowboys? Ajá. Ezekiel Elliott podría ser suspendido en postemporada, si es que algún día cobra efecto su suspensión. O quizás nunca suceda, porque averiguar cómo funciona la justicia en la NFL en relación con los jueces federales es una tarea imposible.

¿Los Chiefs? Han perdido dos partidos consecutivos e incluso si lograran un récord de 14-2 y recibieran a los Jaguars en la ronda divisional, no podemos subestimar a Andy Reid perdiendo tiempo en la segunda mitad cuando los Chiefs vayan abajo por 10 puntos.

Los Jaguars tienen una marca de 4-3 y están empatados en el primer lugar de la AFC Sur. La geografía es la razón por la que Jacksonville es contendiente al Super Bowl. Gracias a Ponce de León y a las líneas dibujadas por la NFL, los Jaguars juegan en la peor división de la liga y, tal vez, de todos los demás deportes. El mes pasado perdieron ante los Titans (4-3) y perdieron la posibilidad del desempate, pero a mitad de temporada los Jaguars podrían obtener un partido de postemporada en casa y, a lo mejor, una semana de descanso.

Si la mediocridad de la NFL no es suficiente para convencerte, entonces analicemos la defensa del equipo.

Yardas por juego: sexto en yardas aéreas por partido; segundo en puntos por partido; el primero en intercepciones; primer lugar de su división.

Los Jaguars permiten 15.7 puntos por partido, y esto incluye dos anotaciones de los equipos especiales de los Rams en la semana seis, y un raro acarreo de Bilal Powell que nadie marcó porque creyeron que ya había tocado el césped, lo que provocó un touchdown de 75 yardas.

Siempre escucho a la gente decir que las defensas ganan campeonatos, ¿entonces por qué no hemos hablado de la defensa de los Jaguars que puso en su lugar a los Steelers? Si los Patriots y su poderío aéreo siguen siendo los favoritos, ¿por qué un equipo con una defensa aérea de élite que incluye a los esquineros A.J. Bouye y Jalen Ramsey no recibe la misma atención? ¿Es porque los Jaguars cargan con un estigma? ¿No se supone que el equipo que no permite a sus rivales anotar más de 16 puntos debería recibir más elogios?

Duela a quien le duela, los Jaguars son contendientes al Super Bowl. Echemos un ojo a su calendario.



Sus próximos partidos en casa serán ante Bengals y Chargers, visitarán a los Browns y a los Cardinales del ausente Carson Palmer, y de nuevo en casa contra los Colts (a quienes arrollaron en Indianápolis este domingo). Existe una decente posibilidad de que los Jaguars obtengan un récord de 8-4 a mediados de diciembre, tal vez hasta 9-3.

Es algo improbable que repitan una victoria como la conseguida ante los Colts, pero anotar 27 puntos sin respuestas de visitante sin Leonard Fournette en el campo es impresionante. Bortles lanzó para 330 yardas, mientras que T.J. Yeldon y Chris Ivory sumaron 169 yardas. Todo lo que un equipo promedio en una pésima división tiene que hacer para llegar a un Super Bowl es ganar tres (tal vez dos) partidos de postemporada; los Jaguars lucen listos para conseguirlo.

Eso sí, Bortles es malísimo. Cuando lanza el ovoide pareciera que éste pesara 300 libras y por eso avienta su cadera muy atrás. No tengo argumentos para defenderlo en este aspecto.

Debemos tener en cuenta que los equipos con defensas de élite (los Jaguars quizás tengan una) y un juego terrestre de élite (los Jaguars promedian cinco yardas por acarreo; uno de los mejores cinco promedios de la liga) no necesita a un Brady o Rodgers para llegar al Super Bowl. A veces, los campeones se hacen por varias circunstancias, y los Jaguars de la AFC Sur se encuentran en una inmejorable. Todo lo que tienen que hacer es obtener un récord de 10-6 o, incluso, 9-7, y después tener un par de juegos que les suban la moral para llegar a postemporada.

La fórmula le funcionó dos veces a los Giants de Nueva York.

Claro, Bortles puede echarlo a perder. Lo sé. Todos los sabemos. Sin embargo, la NFL es tan mediocre que los Jaguars tienen la posibilidad de disputar el título, incluso cuando su mariscal de campo no es tan bueno como el mariscal de campo desempleado que no hace mucho demandó a la liga.

Tal vez todo esto que hablamos haya sido producto de la cerveza barata que tomamos el domingo, pero apostar unos cuantos billetes a que los Jaguars llegan al Super Bowl no es un disparate.