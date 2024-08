Steve Albini ganó en la Serie Mundial de Póquer este fin de semana

Steve Albini ganó su primer evento de la World Series of Poker el sábado por la noche. El legendario cantante de Big Black y Shellac ––y productor del In Utero de Nirvana, el Surfer Rosa de los Pixies y el Goat de The Jesus Lizard, entre cientos de otros álbumes–– se colocó encima de 350 jugadores y se llevó a casa el premio de $106,000 USD que ofrecía el Seven Card Stud de $1,500 USD en Las Vegas.

Según la biografía de la serie mundial de Póquer (WSOP) sobre Albini, este comenzó a jugar póquer en 1969, después de aprenderlo de su bisabuela. En una entrevista en 2014 con PokerNews, Albini dijo que había jugado “algo en serio” la mayor parte de su vida adulta. Pero con la victoria del sábado, Albini ha más que duplicado sus ganancias en el póker profesional hasta el momento. Su siguiente mejor resultado fue hace cinco años, cuando se ubicó en el puesto 12° dentro del Campeonato Hold’em No-Limit para Seniors de $1,000 USD y ganó poco más de $40,000 USD. Aparte de eso, Albini nunca había ganado más de $7, 000 USD en un solo evento.

“Estoy muy contento de que un jugador tan mediocre como yo pueda sobrevivir a todos estos mejores jugadores y terminar con un brazalete. ¡Todavía hay esperanza para todos! “, dijo al sitio web de la serie mundial de Póquer (WSOP) tras su victoria.

Felicidades a la única persona en la historia que ganó un evento profesional de póker mientras vestía una camiseta Cocaine Piss.

