Hablamos con varios hombres sobre la última vez que lloraron

Foto via Flickr Kat Northern Lights Man

No es una imagen usual ver llorando al papá de uno. Para la mayoría de nosotros los papás son sinónimo de una fortaleza de hierro, fuerte y dura. Cuando se trata de demostrar emociones reales, la mayoría de hombres las evita. Y la verdad, no es culpa de ellos ––durante años, la sociedad ha demandado un prototipo de hombre masculino, tosco e inexpresivo––, es también algo que no es generalmente sano y bueno. Los hombres en Gran Bretaña dicen no encontrarse cómodos con ir a un especialista en depresión, aun así se trate de casos de suicidio. Sin embargo, esta situación ha venido cambiando lentamente.

Una nueva encuesta ha mostrado que el hombre moderno es tres veces más propenso a llorar en público que su padre. Un hombre promedio en Inglaterra ha llorado en frente de otras personas aproximadamente 14 veces en su vida adulta, dice el reporte, y más o menos 30 veces al año en privado. Esta es una cantidad alta se se le compara con las décadas anteriores. Para la psicóloga Donna Dawson, quien lideró el estudio de 2.000 hombres británicos, la conclusión es que esto se debe a que el hombre moderno se enfrenta a menos presión social que sus antepasados por mantener su compostura en público.

Como parece que la moquera y el ojo aguado se están volviendo algo recurrente, recorrimos las calles de Londres para hablar con los hombres sobre el tema.



Sam, 34

Lloré anoche. La verdad es que estaba muy estresado y los dramas de mi familia me consumieron. Cuando tengo mi par de tragos encima lloro mucho. Siempre es por estrés o por cosas familiares. Mi papá nunca lloró; yo soy muy diferente en ese sentido. Lo vi con el ojo lloroso el día que se casó mi hermana. Mi pareja ha llorado solo dos veces en los 7 años que llevamos juntos. Una vez fue cuando lo dejé porque estaba bravo con él, y la otra cuando murió su papá. En ese momento, ninguno de los hombres de su familia lloró ––ni siquiera alguno de sus hermanos––. Pero creo que eso ya no es un tabú. Llorar es sinónimo de liberación.



FJ, 29

La última vez que lloré fue cuando murió un amigo. Eso fue en 2009. Aparte de eso, he tenido una que otra lágrima, pero nunca ha sido a cántaros. Creo que solo lloraría por las cosas que pasan en el mundo ––en la vida real––. Tengo una fuerte empatía con las crisis, con los afligidos, cosas así. Si uno mira las estadísticas, muchos hombres sufren de depresión pero tienden a no hablarlo porque es algo que no es común. Pero creo que es algo necesario –hay que sacar esas penas en vez de acumularlas––.



Nick, 30

No he sentido la necesidad de llorar desde que terminé con mi última novia hace unos pocos años, entonces no lo he suprimido. Nada me ha pasado hasta ahora que me haga llorar, excepto cortar cebollas ––eso sí me pasa bastante––. Soy en general una persona muy racional, y si me pongo de malgenio, me molesto en un sentido mental. Trato de pensarlo internamente. No es algo que me genere emociones que me hagan llorar. Sinceramente, no puedo recordar alguna vez que haya visto llorar a mi papá. Ciertamente es algo que nunca haría al frente de mí. En ese mismo sentido, no me acuerdo de alguna vez que un amigo haya llorado al frente mío.



Phil, 27

Lloré la semana pasada. No suelo llorar mucho, pero tal vez más que el hombre promedio. Fue por algo bobo, pero la mayoría de las veces pasa por estrés o por asuntos familiares. Nunca he llorado por películas o programas de TV. Esas no son cosas de la vida real. Siento una mezcla de rabia y vergüenza antes de empezar a llorar. No tengo un problema con llorar en público, lo cual es probablemente una actitud moderna. No hay forma alguna de que alguien de la generación de mi papá lo haga. Mi papá estuvo enfermo con cáncer y, pues sí, lloré un poco durante esta época. Básicamente soy bueno controlándome cuando lloro, pero no cuando se trata de otros hombres. Me siento incómodo.



Joel, 28

Yo no lloro, literalmente. Fui a un funeral hace 2 años e intenté llorar. Lo intenté con todo mi ser pero no lo logré. Las cosas no me dan tan duro de la misma forma que a los demás. Claramente me pongo emocional a veces. Pienso sobre algunas cosas tristes, pero no lloro. Creo que depende de cómo uno ve las cosas. Trato de pensar las cosas de una forma diferente o trato de mostrar algún tipo de simpatía por lo que está pasando sin terminar llorando. Creo que a mi novia le molesta que no muestre mis emociones, pero por ahí le leído cosas que dicen que llorar no es la única forma de mostrar emociones. Antes de eso, pensaba que había algo mal conmigo. Sí creo que los hombres están empezando a llorar más y creo que se debe al aumento de hombres metrosexuales.



Taco, 29

Hace unos meses lloré. Creo que fue por una película o una canción; me meto mucho en ellas y creo que, dependiendo de la ocasión, despiertan algo en mí. Probablemente no lloro lo suficiente. No tengo una forma distinta para liberar mis emociones si no es llorando. Creo que los hombres realmente sacan lo que sienten cuando lloran; eso es algo que valoro. Pero definitivamente sigue siendo un tabú, sin embargo, seguro sí ha habido un proceso al respecto.