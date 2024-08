Streetwear y liberación en Chile

Este contenido sobre streetwear en Chile fue creado en colaboración con Bold.

“Creo que el streetwear está muy conectado al trap, reggaetón, rap y la gente joven. El hecho de estar tan conectados hace que todxs lxs interesadxs sepamos qué es lo que está pasando en la moda. Las zapatillas icónicas, la ropa cómoda que también puede ser high fashion, me gusta la variedad que hay dentro del streetwear”; dice Gianluca Abarza, trapero chileno y uno de los nombres propios de la cultura urbana en Chile.

Videos by VICE

Hace algún tiempo atrás en Latinoamérica no era aceptado invertir cantidades altas de dinero en ropa. O dedicar tiempo a entender cómo nos sentíamos mejor vestidos. El fast fashion y las grandes cadenas de retail dominaban la forma en la que muchas personas se vestían. Hoy, la cultura urbana latina ha evolucionado.

Esto también tiene que ver mucho con el mundo de hoy. El planeta se mueve distinto. Tener unos zapatos o chaqueta va con quien somos. Con expresarnos. Con sentirnos cómodos y romper estéticas o moldes sociales antiguos. En eso se basa el streetwear. Mirarnos al espejo y sentirnos bien. Libres. Sacarnos de viejas ataduras.

Modelos con accesorios BOLD. Foto por Esteban Vargas Roa.

Vivimos un presente marcado por el capitalismo tardío. Las protestas y revoluciones sociales son dominadas por los jóvenes. La gente está exigiendo cosas en el mundo y gritando por cambio de muchísimos gobiernos o pensamientos obsoletos. La música latina marca pautas. En el Super Bowl suena reggaetón. El streetwear es tendencia. Todos estos sucesos se forman en la calle. Los gobiernos totalitarios cada vez se tambalean más. Las redes sociales. Vivimos momentos claves que en un futuro serán narrados como una especie de liberación. Y todo esto mientras tomamos una chaqueta XL, nos la ponemos con los Jordan 1 y shorts para ir a la oficina. Estamos más preocupados por sentirnos bien con nosotros mismos y luego vemos si nos sentimos bien con los demás.

“El boom de la cultura callejera en Chile ha tenido gran repercusión, tanto en el vestuario, el arte, la música e incluso en la forma que tenemos de percibirnos a nosotros y nuestro entorno”; dice Esteban Vargas, fotógrafo chileno que ha capturado mucha parte de la estética y escena del streetwear en Chile.

Para Esteban la conectividad y el internet (la promesa de un mundo hiper conectado y de libres oportunidades), fue clave en el presente que hoy vemos en la actualidad: “Mucho antes que el streetwear se colara en el high fashion, ya formaba parte del ADN de varias subculturas de nicho, que con la llegada del internet y la conectividad terminaron colándose en la masa y logrando convertirse en la realidad que hoy tenemos los chilenos”.

Santiago de Chile es una ciudad despierta hablando de cultura urbana. Está empezando a ser referente. Las músicas que salen de ahí están empezando a sonar en todo el continente. Esperando ser exportadas al resto del mundo. Hoy músicos que hacen trap o reggaetón son referentes culturales por ejemplo. No solo en la música. También en la moda. Hablamos de una evolución cultural natural de una ciudad que fue referente del rock y las bikers de cuero por muchísimo tiempo. Y no está mal. Solo es una señal de los tiempos.

Modelos con accesorios BOLD. Foto por Esteban Vargas Roa.



“Lo más interesante de la escena actual, es la forma en que ha tomado nociones generales sobre lo que conocemos sobre streetwear, y los ha vuelto propios, dándole otro significado a iconos y conceptos que son muy locales. Creo que desde hace varios años en Santiago se ve mucha más diversidad en cuanto a cómo viste la gente, desde el uso de más colores (en algún momento recuerdo que todo era muy aburrido) hasta la cultura hypebeast que cada vez tiene más adeptos”, cierra Gianluca.

Hablar del Chile de antes es hablar de un país que seguía modas que sucedían dentro de los malls o centros comerciales. Hoy salir a las calles de Santiago es igual a encontrar jóvenes que no siguen esas tendencias y que se encontraron a sí mismos dentro del streetwear. Existen protagonistas dentro de este logro. Además de marcas nacionales que dan una identidad única al país y lo colocan en un lugar privilegiado; existen tiendas exclusivas que aportan a la cultura desde otro lado. Un capital cultural que funciona para los y las adeptas a ser parte de lo que sucede en movimientos o situaciones globales. ¿A qué me refiero? A tener unas Jordan 1 Royal Blue en tus manos justo antes que salgan los últimos episodios de The Last Dance. Acá entra Bold. Bold es parte de Belsport; zapatillero familiar que llegó a Chile hace más de 30 años por Pedro Rishmague. Democratizando la cultura sneaker en Chile.

Ahora, parte importante de la cultura del streetwear y los sneakerheads son esas zapatillas que fácilmente terminan convirtiéndose en high fashion. Parte elemental. Zapatillas que funcionan como capítulos primordiales de la cultura. Para este tipo de público hoy existe DROPS; que también cohabita dentro del ecosistema de Belsport y funciona como una especie de speakeasy para las personas interesadas en la cultura sneakerhead. Logrando un concepto exclusivo y entrada exclusiva a la tienda. Y esta exclusividad es algo muy propio del streetwear.

Las nuevas propuestas de marcas de streetwear en Chile tienen entre todas estilos muy diferentes entre sí. Esto apunta a personas que quieren decir cosas muy específicas a través de su indumentaria, y eso es todo un triunfo en un Chile que seguía tendencias de centro comercial.

Para poder entender este tipo de culturas y subculturas lo más importante y vital es reconocerlos como movimientos. Movimientos culturales que se quedan e influyen y cambian la forma de ver al mundo. No es solamente ropa. No son solamente sneakers, zapatillas, zapatos, tenis o como le llames. Es una forma más de expresarnos. Otra manera de reencontrarnos.

Modelos con accesorios BOLD. Foto por Esteban Vargas Roa.

Hoy no se entiende Chile sin el streetwear y la cultura urbana.

La liberación y quebrar ideas que pertenecen a otras épocas son palabras asociadas a una generación que hoy se viste de streetwear.

Puedes ver todo el catálogo que ofrece Bold acá.

Puedes seguir a Diego en www.instagram.com/diegoaurdaneta