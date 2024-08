Sufjan Stevens y James Blake hicieron un cover a Moses Sumney

El compositor de folk-soul Moses Sumney acaba de lanzar un EP sorpresa con colaboraciones de Sufjan Stevens, James Blake y Alex Isley. El EP tiene versiones extendidas de «Make Out in My Car» y fue nombrado Make Out in My Car (Chameleon Suite) por los re-edits del track original que incluye.

La versión de Alex Isley es un b2b con Sumney, suave y melosa. James Blake hizo un remix con nuevas vocales y nuevos coros, con un sonido que remite más a FKA Twigs o Sampha que a una canción de Moses Sumney. (Nunca he escuchado a Moses Summey en un club, este remix puede ser su oportunidad). El cover de Sufjan Stevens es fascinante e íntimo, y podría incluirlo en cualquiera de sus próximos álbumes.

Recientemente Sumney lanzó un hermoso video para Aromanticism, «Quarrel«, y para la versión extendida de «Make Out in My Car». También se presentó junto a Sufjan Stevens en los Oscars. Esta mañana James Blake también nos sorprendió con un nuevo track, «Do not Miss It«.



