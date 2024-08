‘Dije que me iba a suicidar’: recordamos el vídeo viral de Take That con una fan

«Cuando me enteré de que se iban a separar se lo dije, que me iba a suicidar porque lo estoy pasando muy mal». Así arranca el vídeo completo de las fans de Take That, uno de los virales españoles más antiguos de Youtube. Las imágenes fueron tomadas en 1996 y emitidas en Esta noche cruzamos el Mississipi, el programa que entonces conducía Pepe Navarro.



En ellas, una decena de fans de Take That, que habían anunciado su separación y visitaban España por primera vez, corren de un lado para otro en el aeropuerto de Barajas. Cuando no están buscando desesperadamente la puerta por la que debían desembarcar sus ídolos explican a cámara cosas como «dicen que les presionamos, pero ¿acaso no tenemos derecho a quererlos?», «en clase me empecé a rascar con un boli hasta que me hice sangre, me hice el símbolo de ellos» o el famoso «están diciendo que vienen por arriba, que vienen por abajo, que ya se han ido».

Erika es una de las adolescentes que, en el año 96 protagonizó esta pieza. Tenía entonces 14 años. 22 años después, le pregunto por qué cree que, años después de su emisión en antena, alguien decidió subir la pieza a Youtube. «Pues la verdad que no tengo ni idea de quién la subió ni de por qué lo hizo. Yo descubrí que estaba en internet hace unos diez años, cuando un amigo me lo puso en el muro de Facebook», responde.

Le pido que desvele el gran misterio del vídeo, si finalmente consiguieron ver a Mark Owens y compañía, y que me cuente cómo es saberse parte del museo de Youtube o si sigue escuchando a Take That.

VICE: Qué hay, Erika. Eres una de las famosas fans de Take That.

Erika: Sí, lo soy.

¿Cuándo descubriste que eras protagonista de esa pieza grabada en el 96 y que estaba rulando por internet de un modo tan viral?

Pues fue hace unos diez años. Ese vídeo se grabó en el 96, cuando yo tenía 14 años y no lo había visto desde que en su momento fue emitido en Esta noche cruzamos el Mississipi y en el telediario. Pero hace unos diez años un amigo lo puso en mi muro de Facebook.

¿Y qué pasó entonces?

Nada, que se cachondearon de mí mis amigos, los de mi trabajo… todo el mundo (ríe).

Nadie sabe el desenlace de la historia, si llegasteis a ver a Take That.

Ese día, en el aeropuerto, no. En realidad fueron tres días, yo le dije a mi madre que tenía que faltar al colegio porque no me lo podía perder. Como no habían dado ningún concierto en España y se iban a separar, Take That vinieron para dar en TVE un acústico a puerta cerrada. El primer día fuimos al aeropuerto a ver si los veíamos llegar, el segundo al Palace que era el hotel en el que se alojaban y el tercero a TVE. En el aeropuerto no los vimos pero los otros dos días sí, pero vamos, pasaron en la furgoneta y saludaron desde una habitación de hotel.

¿Cómo recuerdas el día del aeropuerto?

Nos llevó hasta Barajas el padre de una de las chicas y se quedó en el coche esperando durante horas. Entonces estaban «que salen por una puerta», e íbamos todas, «que salen por la otra,» e íbamos todas… Entre todo el revuelo nos encontramos con una de las reporteras del programa que entonces presentaba Pepe Navarro. Y a partir de ahí estuvimos más pendientes de las cámaras que de si venía el grupo. La reportera nos preguntó que quién tenía cosas interesantes que decir y yo empecé a inventarme cosas para salir en la tele.

¿Qué te inventaste?

Me da hasta vergüenza decirlo, no sé qué debió pensar la reportera.

Hombre, tenías 14 años…

Sí, sí. Lo más fuerte que dije no sale en el vídeo, cortaron un montón de trozos y menos mal. Conté que me había hecho un tatuaje igual que el de Mark Owen, un delfín en la ingle. La reportera me pidió que lo enseñara y le dije que no podía, que solo se veía cuando se mojaba. Le pidió al cámara que cortara y entonces le dije que tenía cosas que decir que sí que eran ciertas porque vi que me había pillado.

Entonces, ¿no os gustaban tanto, era solo por salir en la tele?

Sí que nos gustaban, pero también nos gustaba mucho la idea de salir en la tele.

Dices que el vídeo apareció en el Telediario y en el programa de Pepe Navarro. ¿Cómo reaccionaron tus padres?

Pues mi madre me castigó. Me había dado permiso para faltar al colegio durante tres días, pero no para decir burradas frente a una cámara. Mi hermano me dejó de hablar y no quería ir conmigo a ningún lado y mi primo, que iba a mi clase en el colegio, me pidió que no me acercara a más de 100 metros.

Erika en la actualidad. Imagen vía Erika

¿No os pidieron una autorización ni nada para grabaros?

Qué va. En esos tiempos no se llevaba lo de los permisos (se ríe).

En el vídeo hay una pregunta bastante grave, de hecho. No te la hacen a ti, se la hacen a otra chica. La reportera le dice: «¿Qué prenda de ropa interior le regalarías a Take That?». ¿Te imaginas que le hacen esa pregunta ahora en televisión a una niña de 14 años?

No, claro que no. De hecho ahora probablemente ese vídeo no sería emitido nunca por lo que comentábamos antes, por el hecho de ser menores sin autorización.

He visto muchas veces el vídeo de las fans, en el que sales, pero nunca he escuchado nada de Take That. ¿Cómo describirías su sonido?

Pues eran (y son, porque acaban de sacar un disco) tipo Back Street Boys, NSYNC, de ese rollo. Música pop para enganchar a la juventud, supongo que un poco como ahora es Justin Bieber aunque él sea un solista.

¿Los sigues escuchando?

La verdad es que sí, de vez en cuando. Tengo todos los discos, mogollón de cintas en VHS que no puedo ver porque no tengo reproductor… de vez en cuando los escucho, sí (ríe).

Y, ¿cómo se siente una formando parte del museo de internet?

Pues es que yo nunca he sabido que el vídeo tenía tantas visitas, no he sido consciente de ello. Pero cuando descubrí que estaba en internet la verdad que me reí mucho, y se lo enseñé a mucha gente que también se rió mucho.

¿Cuál es tu vídeo viral preferido?

El de Benzema contando chistes. Es una gilipollez pero me hacen gracia las caras que pone.