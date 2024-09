Tazón vegano con salsa ‘High Grade’

Porciones: 1

Total: 45 minutos

Ingredientes

para la salsa high grade:

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla blanca pequeña, cortada en cubos

2 echalotes banana, cortados en cubos

2 dientes de ajo, picados

1/2 taza de vinagre de sidra de manzana

1/3 taza de melaza

1/3 taza de vinagre de arroz

3 cucharadas de azúcar de coco cruda

3 cucharadas de salsa vegana ‘worcestershire’

2 cucharadas de aceite de sésamo

2 cucharaditas de paprika ahumada

1 cucharadita de pimienta negra recién molida

1 cucharadita de sal rosa del Himalaya

1 cucharadita de puré de jitomate

1/4 cucharadita de pimienta cayena

5 jitomates, sin semillas y cortados en cubos

2 cucharadas de aceite cáñamo

para los vegetales:

1 cucharada de aceite de oliva

1 diente de ajo, rebanado

1/4 cebolla blanca, rebanada

1 (2.5 cm) pieza de jengibre, molido

455 grs de una combinación de vegetales de tu elección, como quimbombó, chícharos, zanahorias, brócoli, elotes baby y pimientos, todo en rebanadas

1/4 taza de garbanzos cocidos

1 cucharada de salsa de soya tamari

1/4 taza de salsa high grade, o al gusto

3/4 taza de caldo de verduras

para servir:

arroz integral

quinua

corazones de cáñamo

cilantro

Direcciones

1. Prepara la salsa high grade: calienta el aceite de oliva en una sartén mediana a fuego medio. Agrega las cebollas y cuece hasta que suavicen, alrededor de 5 minutos. Añade los echalotes y el ajo y cuece hasta que liberen su fragancia, de 1 a 2 minutos, revolviendo constantemente.

2. Vierte el vinagre de sidra, la melaza, el vinagre de arroz, el azúcar de coco, la salsa worcestershire, el aceite de sésamo, la paprika, la pimienta, la sal rosa, el puré de jitomate, la cayena y los jitomates, revuelve bien para mezclar. Hierve todo, reduce el calor para mantener un ligero hervor. Cocina, revolviendo ocasionalmente, hasta que espese, alrededor de 20 minutos.

3. Transfiere a una licuadora y licua hasta que esté líquido. Añade el aceite de cáñamo y licúa para mezclar. Deja reposar para que se enfríe.

4. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio alto. Cuece el ajo, la cebolla y el jengibre hasta que liberen su fragancia, de 1 a 2 minutos. Añade los vegetales y los garbanzos y cuece 3 minutos. Agrega la salsa high grade y la tamari y continúa la cocción por 2 minutos más. Vierte el caldo de verduras, revuelve bien para combinar, 2 minutos más.

5. Sirve con el arroz integral y la quinua. Adorna con los corazones de cáñamo y el cilantro.

