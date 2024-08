Te acoplas

Viajar a costa de los demás es como ser autónomo y recoger facturas de otros para desgravarte los impuestos. Todo muy typical Spanish y a ti que te va este rollo. Sin embargo no todo te sale como lo tienes previsto.

Hay un notas en el grupo que te está tocando las narices. Te estás hartando de él y es algo que no puedes aguantar. Estás de vacaciones y te resulta especialmente molesto que alguien silbe (y encima mal) todas las canciones de la banda sonora de El Libro de la Selva o Toy Story 3, por no hablar de sus ronquidos que no te dejan dormir en plena noche. Así que decides pasar a la acción y…