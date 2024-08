¿Tener sexo alivia los dolores de cabeza?

Artículo publicado por VICE México.

Recuerdo una etapa de mi vida en la que luego de tener cualquier tipo de orgasmo —masturbándome o teniendo sexo—, inmediatamente me dolía la cabeza. Era como si apretara un botón que lograba causarme una especie de migraña. Estuve preocupado. Fueron dos semanas eternas, en la que pensé que tenía una enfermedad grave y que nunca jamás en lo que me restaba de día iba a volver a disfrutar un orgasmo. Años después, encontré que estos dolores se llaman “cefalea del orgasmo” y hay varios tipos. Una pesadilla, la verdad. Por suerte, estos dolores pararon y, hasta el día de hoy, no han vuelto. Aléjense para siempre de mi vida. No los quiero volver a ver nunca más.

La anhedonia es la inhabilidad de experimentar placer en actividades que deberían ser placenteras. En la anhedonia orgásmica, el orgasmo y el placer están totalmente desconectados. Además del placer, el orgasmo tiene muchísimos beneficios. En un estudio, científicos han descubierto que los orgasmos frecuentes están relacionados con una amplia gama de resultados de salud positivos en hombres,: desde un menor riesgo de cáncer hasta una vida más larga.

En la universidad de Munster, Alemania, un estudio, publicado en Cephalalgia, la revista de la Sociedad Internacional de Cefalea, encontró que más de la mitad de los pacientes con migrañas que tuvieron relaciones sexuales mientras sufrían una, experimentaron mejoría en los síntomas. Se descubrió que tener sexo puede conducir a un alivio ligero o completo de las molestias que son producidas por las migrañas. La explicación se basa en que tener sexo libera endorfinas, que son analgésicos naturales, y esto puede reducir o eliminar los dolores de cabeza.

“Nuestros resultados muestran que la actividad sexual durante un ataque de migraña puede aliviar o incluso detener un ataque en algunos casos, y que la actividad sexual en presencia de dolor de cabeza no es un comportamiento inusual”, dijeron los científicos. “El sexo puede abortar la migraña y los ataques de cefaleas y la actividad sexual es utilizada por algunos pacientes como tratamiento agudo de dolor de cabeza”, concluyeron los científicos.

En el estudio, se recogieron datos de 400 pacientes, los neurólogos recogieron datos sobre 400 pacientes que habían sufrido dolores de cabeza por dos años: descubrieron que el 33% había tenido sexo durante una de sus migrañas. De ellos, el 60% por ciento de los pacientes con migraña y el 36% de los hombres y mujeres con dolores de cabeza presentaron una mejoría en los síntomas.

¿Dónde quedará el dicho: “Hoy no quiero coger, tengo dolor de cabeza”? No hay excusas. La ciencia te apoya.

