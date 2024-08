«Tengo fe, mucha fe»: Johnny «Football» Manziel quiere regresar a la NFL

Cómo olvidar a Johny Manziel y su fastidiosa celebración en la que fingía contar billetes de dinero entre sus dedos índice y pulgar; sus incontables problemas con la ley y los millones de fans que defraudó después de dos temporadas bastante mediocres con los Browns de Cleveland. Manziel, quien en su momento se creyó sería el redentor de todos los problemas en Cleveland, tropezó de forma vergonzosa en su carrera.

Siete anotaciones y siete intercepciones después, Johnny «Football» quiere dar un giro de 180 grados a su vida y carrera, y promete regresar a la NFL… Si se le presenta una oportunidad.

Videos by VICE

En la reciente Convención Nacional de Fantasy Football en Dallas, Manziel confesó que ha sostenido pláticas con algunos equipos de la NFL (los cuales no especificó).

Foto: Adam Hunger – USA TODAY Sports

«Estoy consciente de la situación en la que me metí. Sé del año libre que me tomé y, obviamente, de los errores que cometí. Por el momento, tengo fe, mucha fe. Creo he he logrado algo de progreso en ese sentido, pero veremos. Cuando reciba una llamada, haré todo lo que pueda para que valga la pena».

El descanso de año y medio provocó que Johnny «Football» reflexionara sobre su situación actual y decidiera empezar de cero, ya que asegura que todos merecemos un segunda oportunidad. El único inconveniente es que Manziel ya quemó más de dos oportunidades como para volver a creer en él.

«[Jugar futbol americano] es lo que amo hacer. Es difícil. Es difícil pasar el verano, prepararte para el campamento de entrenamiento y no ser parte de ello. Pero, al mismo tiempo, soy muy optimista y tengo fe de que me darán otra oportunidad».

Johnny Manziel disputó dos temporadas con los Browns de Cleveland, donde acumuló siete touchdowns y el mismo número de intercepciones, antes de ser dado de baja en marzo de 2016.