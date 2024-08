Test para saber si usted es un polvazo (o un primíparo santurrón)

Mujer: saque la calculadora, el lubricante y los condones, porque llegó la hora de saber qué tan buen polvo es usted. Nuestra infalible oráculo del sexo Baranda Pons preparó diez preguntas sobre preferencias en su vida sexual que usted debe responder con honestidad (y algo de memoria libidinosa). A cada una de las tres opciones de respuesta se le ha asignado un número de puntos. Al final del test, sume los puntos de sus respuestas y sepa, de una vez por todas, si usted es un polvo animal o uno tímido de colegio.

1. Cuando su pareja está más caliente que pesebre de pueblo, usted:

A. Se deja arrollar por su adrenalina y antes de encontrar el colchón usted ya está en la fase de «¿dónde está kleenex para limpiar evidencias?». | (0)

B. Invierte todo el tiempo del mundo en chequear la música de fondo, encontrar los preservativos, apagar el teléfono, sacar la ropa más leonisa y leonina que tiene, lavarse la entrepierna y cerrar las cortinas. | (2)

C. Reconoce que puede tener un gran encuentro sexual tanto si decide penetrar, como si decide seguir excitando a lametones a su pareja, porque usted cree que no hay fórmulas únicas para un polvazo. | (3)

2. Si en medio de un polvo que acaba de comenzar se da cuenta de que hay una vecina espiando, usted:

A. Se excita con la imagen de esta vecina voyeur y consigue llegar al orgasmo con un punto de exhibicionismo delicioso. | (3)

B. Se le convierte en un drama. Se le baja la excitación y deja que su mal humor termine arruinando la escena de sexo. | (0)

C. Convence a su pareja de que vayan a otra parte de la casa con algo de preocupación. Primero está el qué dirán y luego está la vida sexual. | (2)

3. Si su pareja empieza a tener problemas de peso:

A. Pierde un poco su deseo sexual hacia ella y, aunque siguen manteniendo relaciones sexuales, sabe que no será como cuando la conoció. | (2)

B. Disfruta enormemente de la figura de su pareja, de sus curvas nuevecitas y empiezan a encontrar el placer en otras posturas para llegar juntos al orgasmo. | (3)

C. Deja de sentir deseo por su pareja e, incluso, ¡le exige que para que haya sexo tiene que perder algunos kilos! | (0)

4. Usted opina que el sexo oral es:

A. ¡Una vaina propia del porno! Por nada del mundo metería unos genitales en su boca ni se comería nada que tuviera pelos que no fuera un chicharrón. | (0)

B. El paso que se practica para calentar a su pareja por unos minutos. | (2)

C. Un momento para expresar entrega y pasión que puede darse antes, durante y después de la penetración. Usted tiene más sexo oral que escrito porque los dos disfrutan hasta el infinito y más pa’ acá. | (3)

5. Si su pareja tiene un pene que mide la mitad del anterior, usted:

A. Siente que el tamaño puede influir en sus relaciones sexuales. Usted tiene buen sexo pero no deja de añorar el macropene de su ex. | (2)

B. Le parece ideal que sea como sea ese pene, usted puede tener el mejor sexo del mundo con él. Puede aprovechar formas nuevas de tener un compartir en la cama. Incluso piensa lanzarse a tener otras prácticas que tiene muchas ganas de sentir en su cuerpo. | (3)

C. Para comprobarlo y salir de dudas le dice que quiere sacar la regla y medirlo. Sabe que es un pene petit y no duda en contárselo a sus amigos y hasta en publicarlo en su blog cuando se le acaba el cuento con su pareja. | (0)

6. Después de seis meses de estar chateando hasta el infarto, usted por fin se ve con la pareja que más desea en el mundo. Sin embargo, en el momento de desvestirse, el pene pierde su erección. Usted:

A. Sabe que estas vainas pasan en algunas parejas, pero —¡mierda!— a usted no le había pasado nunca. Siente que puede ser un problema suyo y para no tener que pasar por eso never again borra el teléfono y todos los chats. | (0)

B. Sabe que estas vainas pasan y que pueden querer significar un montón exacerbado de deseo, y así se lo explica a su pareja. Si el pene sube de nuevo se debe a un oportuno masaje oral que se etiquetará como inolvidable. | (3)

C. No sabe que estas vainas pasan. | (0)

7. Si su pareja le dice que quiere probar cosas nuevas, usted:

A. «Las cositas nuevas me las deja para el árbol de Navidad», le responde para sentenciar que usted no tiene ganas de salirse del guión. | (0)

B. Pregunta qué tipo de cosas quiere experimentar en la cama y, de acuerdo con lo que usted quiere, permite abrir el campo y el juego en pareja sin poner en riesgo la confianza y el respeto de los dos. | (3)

C. Se anima a probar en el sexo y descubre su vertiente más librepensadora. Orgías, citas con otras personas y tríos se podrían volver su menú del día. | (2)

8. Si su pareja empieza a perder el deseo sexual porque llevan mucho tiempo juntos, usted:

A. Intuía que eso podía pasar y deja que las cosas sigan su curso natural y se hace socio de Netflix. | (0)

B. Se siente mal por su pareja y por usted hasta el punto de que le echa en cara el problema. Al no encontrar soluciones, se mete en una aplicación para tener un polvito rápido y después se hace socio de Netflix. | (2)

C. Entiende que esa fase llega por diferentes razones y le invierte a un sexfullness dedicado a su pareja: sexo oral, sexo vaginal, masajes o películas románticas mientras acaricia su cuerpo, porno de vez en cuando en Redtube y mucha paciencia. Así consiguen que la rachita se vuelva el motivo para reencontrarse en la cama. | (3)

9. Si tuviera que tener sexo por última vez esta noche, usted:

A. Llamaría a su pareja actual y echaría el mismo polvo de anoche, idéntico y con las mismas palabras para sentirse en el Día de la Marmota y resucitar como Phil Connnors. | (0)

B. Se iría a buscar una pareja nueva para ver si encuentra el orgasmo que no ha sentido en toda su biografía. | (2)

C. Llamaría a su pareja o a su expareja más mítica en la cama y tendría la noche de sexo más delirante que ha vivido entre aullidos, gemidos y orgasmos de todos los colores. ¡Aprendería a decir el alfabeto en orgasmo! | (3)

10. El polvo más memorable es el que:

A. Se hace en silencio y calladito para que no se despierte nadie en la casa y los vecinos no se den cuenta. | (0)

B. Ha soñado toda su vida viendo porno pero no le ha llegado porque no se atreve a decir lo que desea en la cama. | (0)

C. Va a tener esta noche después de recibir las respuestas de este quiz. | (3)

Resultados

Ahora sume los puntos de las diez respuestas que eligió y deje que el oráculo sexual le diga el resto.

Si después de sumar obtuvo de 0 a 10 puntos:

Usted es un polvo muy clásico, lleno de deseos por cumplir y de fantasías a punto de realizar. Apueste más por el contacto y menos por las fantasías. Libere su cuerpo y el de su pareja con nuevas formas de encontrar un placer auténtico sin preocuparse por quién los ve. Aprenda a reconocer su deseo cuando lo ve venir y déjelo que se apodere de usted para liberar estrés o para practicar el deporte más antiguo de la humanidad

Si después de sumar obtuvo de 11 a 21 puntos:

Su deseo está en un punto medio comodón. Si su idea es convertirse en un polvazo todavía le quedan algunos puntos que saborear para que el placer siempre lo acompañe. Si le gustan los segundos puestos, ¡celébrelo!

Si después de sumar obtuvo de 22 a 30 puntos:

Usted es un polvo memorable y el planeta necesita más seres humanos como usted. ¿A qué espera para hacer feliz a su pareja en este mismo instante?