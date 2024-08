The Field: siempre busco cosas nuevas al producir y al hacer live act, el hardware es esencial

Proveniente de Estocolmo, Axel Willner, mejor conocido como The Field, es un músico y productor que ha destacado por su sonido etéreo que recae en texturas ambientales dirigidas al techno de una forma pura. Las influencias musicales de The Field, parten de la escena electrónica de los 90’s, aunque su inspiración antecede de tocar la guitarra en bandas de punk.

El sueco, lanzó su primer álbum de larga duración a través del legendario sello alemán KOMPAKT, ‘From Here We Go Sublime‘, un corte de 10 tracks que fue aclamado por la crítica, posicionándolo desde entonces como un punto referente de la música electrónica actual.



Willner, ha establecido nuevas líneas entre la experimentación, creando un espectro sonoro que va más allá del dancefloor, logrando un clima introspectivo que nos envuelve en pasajes del techno, matizados entre sombras y luces sonoras, mismas que podremos vivir el día de hoy en su presentación en el Foro Normandie junto a AAAA y Machino.

Platicamos con The Field antes de su presentación del día de hoy en el Foro Normandie y eso nos dijo:

THUMP México: Tus inicios en la música se construyeron de guitarras y bandas de punk, ¿qué te llevó a la música electrónica?



The Field: Siempre he tenido una mente abierta en cuanto a música concierne, y en mis últimos años de adolescencia empecé a explorar otros tipos de música. Pero cuando realmente me di cuenta que quería hacer música electrónica, fue cuando Homework de Daft Punk fue lanzado.

¿Cuáles son las lecciones más importantes que recuerdas haber aprendido desde 2005 que lanzaste tu 1er EP hasta ahora que vienes a presentar un live a la Ciudad de México?



¡Creo que he aprendido bastante! Cómo hago mi música, qué tipo de equipo utilizo y también cómo me desempeño según mi gusto. Desde la laptop hasta los secuenciadores de baterías y sampleadores, con músicos en vivo, pero siempre con hardware. Justo ahora todo funciona tal como está, pero siempre busco intentar nuevas cosas al producir y al hacer live act.



Tus tracks están llenos de texturas de ambient con un estilo de techno etéreo, dos características que maximizan el efecto de tus producciones ¿podrías hablarnos un poco acerca de tu proceso creativo al producir?



Siempre comienzo encontrando los sampleos correctos. Puede ser algo que se me ocurrió o que escuché en algún lado y lo edito. Después de eso le añado lo que pienso que es necesario, cajas de ritmos, sintetizadores, instrumentos acústicos. Usualmente le añado más a los samples, así logro tener varios tracks distintos para usar. Al final hago todos los arreglos generales, que puede ser añadir o quitar, darle forma al track. Siempre intento hacer todo esto en una sola sesión, tengo problemas para regresar a un track que dejé inconcluso.

Cupid’s Head, ha sido tu álbum más aclamado ¿cómo describirías su importancia dentro de tu trayectoria?

Fue el lanzamiento que me trajo de vuelta al sonido de mis comienzos y también fue el primero desde mi debut, en el que trabaje solo sin la ayuda de músicos invitados.

¿Cuáles son los álbumes que específicamente han marcado tu vida como productor y cuál ha sido su relevancia a la hora de crear tu propia música?



Todos los lanzamientos hechos por Gas fueron los que me formaron musicalmente de una manera completa, desde la textura hasta el sampleo. Ashra, Cluster y otros de la escena krautrock fueron los que me hicieron querer explorar acercamientos con músicos e instrumentos en vivo y por supuesto Homework de Daft Punk quienes me hicieron querer incursionar en la música electrónica.