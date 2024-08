The Forgotten: lazos con resonancia a través de Für Immer II

En 2011 The Forgotten surgió como una plataforma dedicada a la producción y difusión de la música electrónica nacional e internacional. Desde entonces, de forma discreta pero firme, se ha encargado de ir conectando sellos, productores y DJs con una creciente audiencia que, a través de los años, ha buscado nuevas formas de acercarse a propuestas que permitan explorar el amplísimo espectro electrónico.

Con las dificultades que todo proyecto completamente independiente representa, fue sumando integrantes a lo que se ha convertido y ha buscado ser una familia. Cada vez más lejos de la idea de cambiar la dinámica y la historia de la música electrónica, la apuesta de Edgar Paz, al frente de esta plataforma, está orientada a “dar a la comunidad el enfoque distinto que tengo de la cultura club, la música electrónica y todo lo relacionado a esto, recorriendo senderos musicales distintos a los que se acostumbran escuchar comúnmente en esta ciudad.”

Edgar Paz. Foto cortesía de The Forgotten.

Generar más espacios para recorrer la ciudad e invitar a más personas a unirse al baile o a una sesión más contemplativa, les motivó a ampliar sus actividades para también producir eventos. Ya sea en clubes (que por una noche cambian de giro para recibir a amantes del techno) o una fábrica en desuso (que puede perfectamente ser habitada por el industrial más oscuro), The Forgotten se ha convertido en una verdadera brújula de nuevos foros, activando lugares para crear experiencias efímeras y afines a los sonidos de cada sesión.

Sea el género que sea, el gusto por compartir el resultado de esas minuciosas exploraciones por las distintas colonias y rincones de la ciudad, es un motor para el también productor y DJ: “Lo que busco hacer con The Forgotten es simplemente hacer lo que me gusta, y compartir con el público parte de eso. No quiero cambiar la escena, ni la historia de la música electrónica de este país. Por ahí va mi idea, antes era más clavado pero el tiempo me ha hecho llegar a esta sencilla conclusión.”

La Ex Fábrica de Harina / Andén Tacuba / Foro Cultural en Extinción, es el punto de encuentro para una noche que promete vibración corporal hasta altas horas de la madrugada. Para la ocasión, se ha fraguado un caldo de ritmos a cargo del productor alemán VRIL, quien tendrá un set en vivo, el británico Ø [PHASE], especialista en hacer excursiones por diversos estados anímicos y el mexicano KNEEL, con Edgar Paz al comando de las texturas que nos irán adentrando a Für Immer II, la segunda entrega de su serie de eventos enfocada a unir una amplia gama de sonidos, texturas y ramificaciones de la música electrónica contemporánea, fusionando el arte sonoro y visual para activar a través de claroscuros un lugar inesperado.

