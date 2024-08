The National conmemora un año de Trump en el poder con el video para «Walk it Back»

El año pasado, la banda de rock The National se metió en una pequeña discusión en línea con la posible aparición demoníaca de Karl Rove. En «Walk It Back», la tercera canción del último álbum de la banda, Sleep Well Beast, el vocalista Matt Berninger había leído una crónica larga, espeluznante, pro-Imperio, anti-realidad de un informe de un ejemplar del 2004 de la New York Magazine por Ron Suskind. Aunque sólo se le atribuyó a un «asesor principal de Bush» en aquel entonces, durante mucho tiempo se había supuesto que Rove lo había divulgado. Pero cuando Newsweek le preguntó acerca de esa frase y la canción en septiembre pasado, Rove negó que las palabras fueran suyas, puso la palabra periodista en comillas invertidas al referirse a Suskind, y procedió a ponerse sarcástica sobre la música de The National. La banda respondió con un sencillo «Fuck You, Karl».

La respuesta de Rove habló, de una manera mezquina, a la tesis de The National sobre «Walk It Back». Atascó el flujo de las noticias, disminuyó intencionalmente el trabajo de un periodista político y contribuyó a la depresión torpe que la presidencia de Trump -como la presidencia de Bush antes que ella- había provocado en Estados Unidos.

Ahora, un año después de la toma de propuesta de Donald Trump, The National lanzó un nuevo video para «Walk It Back». Está dirigido por Casey Reas, el artista detrás de todos los videos de Sleep Well Beast . Construido a partir de videos CSPAN distorsionados de Donald Trump, Bush, Bill Clinton y Dick Cheney, su objetivo es resaltar la vanidad y el espectáculo ligados a la política estadounidense, algo que Rove -quizás más que nadie- supo manipular. «El video documenta el desempeño y el espectáculo del gobierno», dijo Reas en un comunicado. «Captura la pompa y los rituales del Congreso y su cultura televisiva vanagloriosa».

Mira el video en la parte de arriba.



