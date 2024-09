The Sushi Chef: Miki Izumisawa

Miki Izumisawa ha desafiado a la tradición del sushi. Primero, es mujer, y tradicionalmente no hay mujeres en el club de los chefs de sushi. Segundo, no se mantiene en las recetas clásicas, sino que crea platillos inspirados en la naturaleza. No teme usar ingredientes que no sean japoneses, no se preocupa por tener el cuchillo más fancy, y ya superó la idea japonesa de que, en la cocina, menos es más.

Miki se convirtió en chef de sushi porque quiso, a pesar de que en su historia como cocinera hay muchos chefs que le dijeron que no podía, ni debía hacerlo. Por eso, formó un staff enteramente femenino. Se ha forjado en silencio su vida como chef de sushi durante 15 años; y, sin quererlo, ha creado una nueva vertiente en la cocina tradicional japonesa: una que no solo admite a las mujeres, sino que les brinda un espacio de creación y libertad. En su restaurante de 21 asientos, 242 Cafe Fusion Sushi, con vista al mar al sur de California, Estados Unidos, Miki transforma elementos del mundo natural, que se encuentra en sus paseos fotográficos, en sashimi y rollos de sushi con nombres como Luna y Sol, Flujo de Lava, y Pluma en el Cielo. El estilo de Miki es todo menos convencional, pero sí tiene una regla que cumple con rigor: no salsa de soya.

