Carl Cox confiesa todo su amor por el Model 1, el mixer de Richie Hawtin

Como parte de la serie How I PLAY, donde diferentes artistas muestran su técnica frente al Model 1, el famoso mixer concebido por Richie Hawtin, la leyenda de la electrónica británica Carl Cox fue invitado para hablar de su experiencia con la máquina.

En un pequeño video, el veterano DJ revela cómo está conformado su actual set up, los secretos detrás de su técnica y cómo está usando el Model 1 como un verdadero instrumento.

«Ahora que he estado trabajando con el mixer Model 1 por más de un año, siento que es parte de mi familia de equipos. Es como tener un auto favorito que conduzco todos los días, el poder y la energía que obtengo al usar este mixer no se iguala con ninguna otra experiencia que obtengo al usar otra cosa, se siente como si tuviera un brazo atado a la espalda si no puedo usarlo. Ser capaz de apuntar las frecuencias a través de los canales de filtro es la clave de este mixer. Nunca he usado algo así, que logre hacer que tus mezclas, cuando tocas en vivo, suenen aún mejor. Me hace querer darle a mi audiencia lo mejor en sonido audible», aseguró Cox.

Mira el pequeño tutorial a continuación.