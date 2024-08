Moby explora su espiritualidad en su nuevo álbum, ‘Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt’

Richard Melville Hall, mejor conocido como Moby, ha anunciado la llegada de su quinceavo álbum de estudio. Titulado Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt, el trabajo en largo nos muestra el regreso del artista neoyorquino a sus «raíces trip hop, soul y gospel, mientras explora su espiritualidad, individualidad y el quebrantamiento de la humanidad».

Su primer sencillo, «Like A Motherless Child», cuenta con la colaboración de la cantante de Los Ángeles, Raquel Rodríguez, en una pieza que reinterpreta el reconocido espiritual negro del mismo nombre, propio de los años de esclavitud afroamericana en los Estados Unidos. «El track describe el vacío que queda cuando uno se siente separado de un padre, una potencia mayor o una fuerza de guía similar», asegura el sello.

Videos by VICE

Moby lanzará Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt el 2 de marzo de 2018 a través de su propio sello, Little Idiot.