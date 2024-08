Rubber Mind: el colectivo que busca romper esquemas en la escena bogotana

Tenemos un reto para el día de hoy.

Un desafío para un mundo donde 250 millones de personas están buscando un nuevo hogar a través de la migración en masa.

Un reto para una época en la que 1.8 billones de imágenes se publican en las redes sociales a diario.

Un desafío para una sociedad donde necesitamos educar a nuestros jóvenes para un futuro muy incierto.

Tenemos un reto sobre la identidad.

¿Qué impulsa nuestras identidades?

¿Se dan o se crean?

Un nuevo colectivo busca implantarse en la escena electrónica de la capital colombiana bajo una sola premisa: unificar. Rubber Mind es el nombre de este ambicioso proyecto que nace aproximadamente hace dos meses, con un historial en blanco, pero con una intención clara de romper gran parte de los esquemas que arropan la realización de fiestas en la ciudad de Bogotá.

Actuando desde las sombras, este nuevo colectivo irrumpió en el ruedo con un nombre respetado en el circuito techno contemporáneo: Dario Zenker. Ahora, se proponen exponer varios de los talentos ocultos en el territorio colombiano, además de presentar por primera vez en el país a una de las figuras más prominentes del escenario techno neoyorquino.

Previo a su evento de lanzamiento el próximo 13 de octubre, hablamos con sus integrantes.



¿Por qué nace Rubber Mind?



Rubber Mind es un proyecto que surge a partir de varios motivos, aunque principalmente dos: inconformidad y necesidad. Por un lado, nos sentimos inconformes con la mayoría propuestas conceptuales y la actual oferta musical en Bogotá. Sentimos que de un modo u otro nos estamos estancando. Creemos que hacen falta riesgos, educación y socialización; esto se refiere a los artistas nacionales o internacionales que se presentan, la manera que se conceptualiza un evento y la monótona curaduría en line ups, los cuales muchas veces parecen tener un afán de protagonismo.



Estamos conscientes de que existen algunas propuestas de alto nivel pero que de un modo u otro, aún siguen ocultas. Sentimos que hay una necesidad por unirlas, compartir en vez de competir y potencializar los proyectos para generar un impacto social y cultural más fuerte.



¿Qué valor diferencial podrían brindarle a la escena de la capital?



Nuestra propuesta busca romper muchos de los esquemas establecidos en la fiesta bogotana. Reafirmamos la pista de baile como un espacio de liberación, estamos comprometidos con ofrecer propuestas experimentales, innovadoras y desconocidas. No compartimos la manera que se visualiza al público en términos mercantiles. Nuestra posición está en desacuerdo con eso, queremos que nuestros asistentes se sientan bien desde el momento en que adquieren sus entradas hasta el fin de la experiencia Rubber Mind.



¿Qué nos pueden contar acerca de NO IDENTITY, el evento de lanzamiento que contará con la presencia del artista pereirano Traversable Message?



NO IDENTITY será nuestro evento de lanzamiento, un espacio para reinterpretar la identidad individual y colectiva por medio de un proceso creativo. Esperamos que los asistentes se sientan libres de bailar, verse y vestirse como se les dé la puta gana y comprendan que lo más importante para nosotros es la música y la experiencia que esta nos pueda brindar, mas no el afán de protagonismos ni el confort de proponer sin riesgos. Por estas últimas razones decidimos presentar por primera vez en Bogotá a Traversable Message, uno de los artistas más ocultos de Colombia. Un artista con todo el potencial, conocimiento y experiencia para brindar una sesión extendida de 7 horas –de principio a fin–, la cual estará dividida en dos: un live act análogo y experimental, seguido por un set híbrido hasta el final de la noche. Algo que no vemos mucho acá.



¿Qué se viene para Rubber Mind en los próximos meses?



Por ahora podemos anunciar la visita de Adam X, cabeza del sello Sonic Groove, por primera vez a Colombia en el mes de noviembre. También tendremos una serie de tardes experimentales y de ambient/post-punk en algunas locaciones secretas y con cupo limitado en Bogotá. Esperamos que más personas se puedan involucrar con esta propuesta y hacer parte de ella. Para el otro año tenemos en mente alianzas y propuestas con Medellín, Cali y Pereira, y claro, seguiremos trayendo artistas internacionales a la altura de Adam X o tan desconocidos como Traversable Message.

