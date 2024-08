Exclusiva: El calor del trópico choca con el underground neoyorquino en el nuevo video de MPeach

La cantante y artista visual Mariana Martín se ha encargado de ponerle sabor latino a las pistas de baile de Nueva York y más allá con la música que lanza bajo el pseudónimo MPeach. Después de pasar años involucrada en la escena electrónica de Caracas en la década pasada, incluyendo su paso por una de las tantas iteraciones de la ya legendaria y extinta banda venezolana Todosantos, Martín debutó en el 2011 con su Vengo por ti EP, y hasta el día de hoy sigue sacando una bomba bailable tras otra, ahora desde Brooklyn, donde reside desde hace ya un tiempo.



La música de MPeach es una aventura global, pero los elementos de cada tema van haciendo un zoom in sobre el planeta que pasa por América y el Caribe, hasta finalmente enfocarse en su natal Venezuela, en donde encuentra una fuente rica de donde encuentra inspiración para sus ritmos y melodías. Una muestra clara de su visión tecnicolor comprometida con la fiesta es Malania, su primer larga duración, editado en 2015 por el sello/colectivo de DJ /rupture y Mark Shadetek Dutty Artz. Se trata de una rumba continua donde se juntan el tropical house, la changa tuki, el reggae, el merengue, el techno, el boogaloo y más, todas bajo el control de la voz de Martín Capriles, con sus letras ligeras pero contundentes y su acento caraqueño. Tomando prestado el título del track cerrador, «Latino del futuro» sería una etiqueta perfectamente apropiada para su música.

Para su nuevo single, «Alarma», MPeach da un giro inesperado hacia una pista de baile más bien oscura y densa, con un beat esquelético y mecánico –cortesía del productor radicado en Brooklyn, Copout– más cercano a los experimentos de música club de Nguzunguzu que al trópico. Martín Capriles repite «Oye que va sonando tu alarma» hasta el punto del trance, para luego soltar rimas más cálidas que contrastan con lo siniestro del instrumental. En su video musical, realizado por la misma MPeach, interpreta la canción rodeada de dos bailarines en el escenario perfecto para disfrutar el tema: un almacén abandonado lleno de humo y luces tenues. Solo faltamos nosotros para llenar el espacio con sudor y pasos de baile.

Aprovechando el lanzamiento de «Alarma», conversamos con MPeach para actualizarnos con sus pasos posteriores a la salida de Malania, conocer los detalles de su colaboración con Copout, y su doble vida entre lo sonoro y lo visual.

Thump en Español: Vienes de sacar tu álbum debut con Dutty Artz, pero ahora autoeditas el single «Alarma» con tu propia Peachtown. ¿Qué te motivó a tomar esta ruta?

Dutty Artz es un colectivo del cual sigo siendo parte; una familia que motiva a todos sus integrantes para que crezcan y desarrollen proyectos, dándonos todo el apoyo posible. Yo tengo un acercamiento muy hands on en todo lo que hago y siempre quiero aprender más. Tengo trayectoria dirigiendo y produciendo video, animación, música y eventos. Así que cuando se presentó la oportunidad de tener un deal de distribución, este single me pareció la perfecta ocasión para auto editar, y aprender más del back end de la industria. O como diría J Balvin, de «el negocio socio».



¿Cómo surgió tu conexión con Copout? ¿Cómo se dio la creación de este tema nuevo?

Nos conocimos por medio de amigos en común en algún warehouse party en Brooklyn, y nos hicimos amigos. Copout estaba interesado en colaborar con vocalistas y me mandó unas pistas, entre ellas una maqueta para «Alarma», con la que conecté de una. Trabajamos un poco la pista, escribí letra y grabamos. Luego que teníamos el tema, se hicieron varias mezclas, se regrabaron voces, vino la idea del video. Tomó un rato en que todo quedara en su lugar, pero el primer impulso de componer y escribir fluyó bastante rápido





Nos tenías acostumbrados a canciones que brillan con sonidos del Caribe y del trópico, pero con «Alarma» das un giro hacia una pista de baile más oscura y humeante. ¿Qué quisiste explorar en esta ocasión?

En este tema, y por medio de la colaboración con Copout, exploré otros sonidos de la escena electrónica emergente en Brooklyn, donde vivo. Sonidos más industriales y oscuros para crear contraste con mi voz y estilo lírico que está más arraigando en el Caribe. Fue darme permiso de seguir explorando con mi identidad, estética y sonido, incorporando lo que está a mi alrededor y conservando mis rasgos elementales. Mi música suele reflejar lo que sucede a mi alrededor, las influencias de donde y lo que vivo, en esta etapa he pasado mucho tiempo en NY, y este tema representa en parte como hago esa experiencia mía.



A tu música siempre le sale el toque venezolano, sea cual sea el género con el que estés trabajando. ¿Qué tan importante es para ti hacer referencia a la cultura de tu país a través de tu música?

Para mí, eso es muy importante. Es parte de representar quien soy, y yo soy venezolana, sin pelos en la lengua, con lo malo y lo bueno, con muchos años afuera, con mi mamá y mucha familia aún allá. Hoy día puedo tener una experiencia global pero esa experiencia es vista a través de mi identidad como venezolana. Hay quienes cuando salen quieren alejarse de eso; yo quiero mantenerlo y hacerlo crecer, moldearlo y ver hasta dónde llega. Que ese toque venezolano se mantenga vigente y se informe de lo actual a nivel global.



Desde que comenzó MPeach como proyecto musical, nunca has descuidado la parte visual que lo complementa, a través de los videos musicales y las gráficas. ¿De qué manera se informan estas dos facetas creativas?

Se informan y se complementan. Yo soy una artista audiovisual; simultáneamente trabajo como vocalista, compositora, directora y diseñadora. Este proyecto es un viaje de visión y sonido; fue concebido como una producción multimedia que crea experiencias que transmiten culturas a través del espacio y tiempo en una ola de pop digital a la que llamo #latinxdelfuturo. Para mí, lo más orgánico es desarrollar mis ideas en un ecosistema de medios donde cada plataforma te permite mostrar y explorar distintos lados de lo que quieres expresar.



¿Viene más música nueva de MPeach luego de la salida de «Alarma»? ¿Qué planes tienes por venir?

Viene bastante música nueva, videos y otras sorpresas. El último año fue uno de incubación, de sembrar semillas y para el 2018 va a haber cosecha. Alarma es la primera de esas semilla que da fruto y toma forma de single y video.



Algodón Egipcio está en Twitter .