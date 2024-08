¿Qué carajos es el riddim dubstep?

Desde que la música es música, muchos son los subgéneros que han surgido a través del tiempo gracias a la tecnología, a las tendencias y a las fusiones con otros estilos musicales. A veces me llego a preguntar ¿qué escucharán mis futuros hijos en unos años? y me imagino sonidos electrónicos sacados de Marte con despegues de naves espaciales y lenguajes de otras galaxias. Como en este mundo todo es innovación y vamos cada vez más avanzados, la música que pensaba que iban a escuchar mis hijos, ya la escuchamos aquí y ahora, y la llamamos «riddim dubstep».



A menos que estuvieras viviendo en otro planeta, es probable que ya conozcas lo que es el dubstep pues DJs como Skrillex, Bassnectar, Excision y Kill the Noise se han encargado de que retumbe en cada rincón de nuestro querido planeta. Pero te preguntarás, ¿Cuál es la diferencia con el riddim? ¿De dónde carajos salió? ¿Cómo suena? y aquí te lo dejo más claro que el agua.

Foto Via Pinterest.

Cuenta la leyenda que el riddim se deriva de la palabra inglesa «Rhythm» y es la versión instrumental de una canción, especialmente dentro de la música jamaicana y caribeña. Normalmente se compone de un patrón de batería y una línea prominente de bajos que sirven de base instrumental para estilos como el reggae, el dub y el dancehall.



Actualmente, diferentes tipos de riddim están siendo útiles para la creación de nuevos sonidos dentro del dubstep americano, que lo han hecho muy popular, propagándolo como un virus y transformándolo en un producto más de la industria musical comercial.



El «riddim dubstep» es una tendencia del dubstep que apareció en nuestros entornos por ahí en 2015. A pesar de que últimamente lo escuchamos bastante en las pistas de baile y lo vemos hasta en la sopa, este sonido ha existido durante años en lugares selectos como Londres, Montreal, Paris y Nueva York. Su historia es parecida a la de cualquier otro género popular, comenzando en el Reino Unido e invadiendo la escena underground hasta emigrar a los Estados Unidos. Esta escena fue construida desde cero y es cuestión de tiempo para que se convierta en algo mainstream.



Su sonido se caracteriza por el uso de un sintetizador, que es modulado en una variedad de maneras diferentes haciendo algo simple e interesante; es realmente repetitivo, con rebotes, utilizando efectos minimalistas y efectos de sonido en sus vocales acapella. El riddim va generalmente en la gama de los 140 bpm y es bastante redundante, siguiendo la fórmula matemática del kick- clap- kick- clap y normalmente suelta el drop en alrededor de 25 segundos, muy similar a las canciones dubsteperas en los años 2010-2011. El dubstep actual tiene entre 145- 150 bpm y es más dinámico en el diseño de su sonido y patrones.



Muchos son los productores y DJs que están manteniendo este género con signos vitales y ya es común escucharlos en raves, fiestas, festivales, almacenes abandonados y hasta clubes nocturnos. Es cuestión de divagar entre SoundCloud y Spotify para identificar bien su sonido y diferenciarlo de otros estilos.



Si eres un verdadero basshead dispuesto a obtener un esguince cervical, si te encantan las cosas pesadas y disfrutas del sonido futurístico con mariposas sucias en el estómago, el riddim dubstep es ideal para ti. Abajo les dejamos algunos de los mejores tracks.

