Esta cuenta de Tumblr es un homenaje a los DJs que no sonríen

Esta cuenta de Tumblr llamada depresseddjs hace una compilación de las caras más depresivas dentro de la música electrónica. En la galería ‘Producers and DJs looking depressed‘, personajes como FaltyDL, Chez Damier, Four Tet y otros más, expresan un sentimiento profundamente nostálgico, que casualmente se repite en fotos de promoción y de estudio. Tal vez esto es una paradoja hacia un sentido de proyección bastante abstracto ante su público.

Si quieres aportar a esta noble causa y exponer fotos de algún DJ posando para la calle de la amargura puedes enviarlas a depresseddjs, si son en blanco y negro tendrás puntos extra. Mira algunas de las fotos a continuación:

Chez Damier

Ricardo Villalobos

FaltyDL

Abby Lee Tee

Mira todas las fotos de depresseddjs en: Tumblr.

