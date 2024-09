Aprende a tocar la guitarra como Radiohead

Tocar la guitarra como Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Thom Yorke puede ser complicado, pero no imposible. Las guitarras de esta banda son himnos que ya forman parte de la historia de la música, y todo aquel que alguna vez haya empuñado una guitarra, habrá intentado sacar alguna de las canciones del grupo inglés (con algún fallo en el intento).

Lo que más lo complica son todos los acordes raros y los detallitos especiales que la banda hace. Pero por suerte, Radiohead es un grupo que no repara en compartir su música y acaba de lanzar dos libros que explican, de forma detallada, cómo tocar sus canciones.

Así es la portada de uno de los libros

Radiohead: The Acoustic Guitar Songbook y Radiohead: The Electric Guitar Songbook incluyen temas como: ‘Karma Police’, ‘Knives Out’, ‘Jigsaw Falling Into Place’, ‘Lotus Flower’, ‘Paranoid Android’, ‘Street Spirit (Fade Out)’, entre otras. Los temas están escritos en partituras y tablaturas para que cualquiera pueda tocarlos.

Si os interesa, ya podéis pedirlos en la página oficial de Radiohead entrando aquí.